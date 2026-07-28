इस देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के दीवाने हुए ग्राहक, 50,000 यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा पार; 161 km है रेंज

बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट-अप रिवर मोबिलिटी ने एक नया मुकाम हासिल किया है। कंपनी ने अपने होसकोटे (कर्नाटक) प्लांट से 50,000वीं 'इंडी' (Indie) इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार करके बाहर निकाल दी है।

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बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट-अप रिवर मोबिलिटी ने एक नया मुकाम हासिल किया है। कंपनी ने अपने होसकोटे (कर्नाटक) प्लांट से 50,000वीं 'इंडी' (Indie) इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार करके बाहर निकाल दी है। इंडी के लॉन्च होने के तीन साल से भी कम समय में यह उपलब्धि मिली है। कंपनी के लिए यह सफलता इसलिए भी खास है, क्योंकि इस समय देश में इसकी बिक्री सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। कभी एक छोटे स्टार्ट-अप से शुरुआत करने वाली रिवर मोबिलिटी अब भारतीय ईवी मार्केट में अपनी अलग और मजबूत पहचान बना चुकी है। आइए जानते हैं इस स्कूटर के फीचर्स, रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।

टॉप-5 में शामिल हुआ रिवर इंडी बता दें कि जून, 2026 का महीना रिवर के लिए बेहद शानदार साबित हुआ। इस दौरान कंपनी ने इंडी की 5,217 यूनिट्स बेचीं। जबकि पिछले साल जून, 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 1,432 यूनिट्स था। यानी कंपनी की बिक्री में करीब 264 पर्सेंट की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दमदार परफॉर्मेंस के दम पर इंडी देश के टॉप-5 सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों में शामिल हो गई।

लोगों को पसंद आ रहा स्कूटर अगर जून, 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो टीवीएस आईक्यूब 47,331 यूनिट्स के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद बजाज चेतक (40,376 यूनिट्स), एथर रिज्टा (24,742 यूनिट्स) और हीरो विडा (20,416 यूनिट्स) का नंबर आता है। हालांकि, बड़े ब्रांड्स के मुकाबले रिवर अभी आकार में छोटी है। फिर भी हर महीने 5,000 से ज्यादा स्कूटर बेचना यह साबित करता है कि ग्राहकों को यह स्कूटर काफी पसंद आ रहा है।

161 किमा है स्कूटर की रेंज इस सफलता के पीछे इंडी जेन 3 (Gen 3) का बड़ा हाथ है। इसे अक्टूबर, 2025 में 1.46 लाख रुपये की कीमत पर उतारा गया था। इसमें नए ऐप फीचर्स, हिल होल्ड असिस्ट और बेहतर टायर्स दिए गए। यह स्कूटर 4 kWh बैटरी और 6.7 kW मोटर के साथ आता है, जो 161 किमी की रेंज और 90 किमी/घंटा की टॉप स्पीड देता है। फिलहाल इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,55,199 रुपये है। बिक्री बढ़ने के साथ ही कंपनी ने अपने शोरूम भी तेजी से बढ़ाए हैं। बता दें कि अक्टूबर, 2025 में रिवर के पास सिर्फ 34 स्टोर्स थे, जो अब बढ़कर 75 से ज्यादा हो चुके हैं।