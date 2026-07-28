Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के दीवाने हुए ग्राहक, 50,000 यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा पार; 161 km है रेंज

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट-अप रिवर मोबिलिटी ने एक नया मुकाम हासिल किया है। कंपनी ने अपने होसकोटे (कर्नाटक) प्लांट से 50,000वीं 'इंडी' (Indie) इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार करके बाहर निकाल दी है।

river indie electric scooter crossed 50000 unit production milestone
रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर
River Indie
केवल
2,012/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट-अप रिवर मोबिलिटी ने एक नया मुकाम हासिल किया है। कंपनी ने अपने होसकोटे (कर्नाटक) प्लांट से 50,000वीं 'इंडी' (Indie) इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार करके बाहर निकाल दी है। इंडी के लॉन्च होने के तीन साल से भी कम समय में यह उपलब्धि मिली है। कंपनी के लिए यह सफलता इसलिए भी खास है, क्योंकि इस समय देश में इसकी बिक्री सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। कभी एक छोटे स्टार्ट-अप से शुरुआत करने वाली रिवर मोबिलिटी अब भारतीय ईवी मार्केट में अपनी अलग और मजबूत पहचान बना चुकी है। आइए जानते हैं इस स्कूटर के फीचर्स, रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.71 लाख
EMI केवल1,504/ माह
पात्रता जांचें
Bajaj Chetak
Bajaj Chetak
₹ 96,504 - 1.39 लाख
EMI केवल1,262/ माह
पात्रता जांचें
Ampere Magnus Neo
Ampere Magnus Neo
₹ 86,999 - 89,999
EMI केवल1,138/ माह
पात्रता जांचें
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 1.17 - 1.8 लाख
EMI केवल1,530/ माह
पात्रता जांचें
Ather Energy 450X
Ather Energy 450X
₹ 1.55 - 1.9 लाख
EMI केवल2,027/ माह
पात्रता जांचें
Ather Energy 450S
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.53 लाख
EMI केवल1,103/ माह
पात्रता जांचें

टॉप-5 में शामिल हुआ रिवर इंडी

बता दें कि जून, 2026 का महीना रिवर के लिए बेहद शानदार साबित हुआ। इस दौरान कंपनी ने इंडी की 5,217 यूनिट्स बेचीं। जबकि पिछले साल जून, 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 1,432 यूनिट्स था। यानी कंपनी की बिक्री में करीब 264 पर्सेंट की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दमदार परफॉर्मेंस के दम पर इंडी देश के टॉप-5 सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों में शामिल हो गई।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
River Indie

River Indie

₹ 1.46 लाख

EMI केवल1,909/ माह
पात्रता जांचें
Okaya EV Motofaast

Okaya EV Motofaast

₹ 1.39 लाख

EMI केवल1,817/ माह
पात्रता जांचें
BGauss C12i

BGauss C12i

₹ 1.05 - 1.3 लाख

EMI केवल1,373/ माह
पात्रता जांचें
BGauss RUV 350

BGauss RUV 350

₹ 1.2 - 1.4 लाख

EMI केवल1,569/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:पियाजियो का धमाका! जून में बिकीं 3,741 यूनिट्स गाड़ियां; यह स्कूटर बना नंबर-1

लोगों को पसंद आ रहा स्कूटर

अगर जून, 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो टीवीएस आईक्यूब 47,331 यूनिट्स के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद बजाज चेतक (40,376 यूनिट्स), एथर रिज्टा (24,742 यूनिट्स) और हीरो विडा (20,416 यूनिट्स) का नंबर आता है। हालांकि, बड़े ब्रांड्स के मुकाबले रिवर अभी आकार में छोटी है। फिर भी हर महीने 5,000 से ज्यादा स्कूटर बेचना यह साबित करता है कि ग्राहकों को यह स्कूटर काफी पसंद आ रहा है।

ये भी पढ़ें:फुल चार्ज पर 145 km दौड़ता है यह स्कूटर, 264% बढ़ गई बिक्री

161 किमा है स्कूटर की रेंज

इस सफलता के पीछे इंडी जेन 3 (Gen 3) का बड़ा हाथ है। इसे अक्टूबर, 2025 में 1.46 लाख रुपये की कीमत पर उतारा गया था। इसमें नए ऐप फीचर्स, हिल होल्ड असिस्ट और बेहतर टायर्स दिए गए। यह स्कूटर 4 kWh बैटरी और 6.7 kW मोटर के साथ आता है, जो 161 किमी की रेंज और 90 किमी/घंटा की टॉप स्पीड देता है। फिलहाल इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,55,199 रुपये है। बिक्री बढ़ने के साथ ही कंपनी ने अपने शोरूम भी तेजी से बढ़ाए हैं। बता दें कि अक्टूबर, 2025 में रिवर के पास सिर्फ 34 स्टोर्स थे, जो अब बढ़कर 75 से ज्यादा हो चुके हैं।

ये भी पढ़ें:इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, जून में 24,742 लोगों ने खरीदा

यामाहा ने रिवर से मिलाया हाथ

रिवर मोबिलिटी की ग्रोथ सिर्फ इंडी तक सीमित नहीं है। दिग्गज जापानी कंपनी यामाहा ने भारतीय ईवी मार्केट में उतरने के लिए रिवर के साथ हाथ मिलाया है। यामाहा का EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर असल में इंडी का ही नया रूप है, जिसे रिवर की फैक्ट्री में ही बनाया जाता है। इसमें भी वही बैटरी और मोटर मिलती है। यामाहा जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनी के साथ इस साझेदारी ने रिवर मोबिलिटी के भरोसे और उत्पादन क्षमता दोनों को नई ऊंचाई दी है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Electric Scooter Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।