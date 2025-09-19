अब इस स्टाइलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी और मोटर पर भी मिलेगी 8 साल की वारंटी; ये ओला या एथर नहीं

कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर रिवर इंडी के लिए 8 साल या 80,000 किलोमीटर एक्सटेंड वारंटी प्रोग्राम लेकर आई है। रिवर मोबिलिटी का नया वारंटी प्रोग्राम 1 अक्टूबर से सभी नई बुकिंग और मौजूदा ग्राहकों पर लागू होगा।

बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्ट-अप रिवर मोबिलिटी के सिंगल प्रोडक्ट इंडी की सेल्स में लगातार ग्रोथ हो रही है। ऐसे में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाने और ग्राहकों को स्कूटर के प्रति भरोसा दिलाने के लिए नया वारंटी प्रोग्राम शुरू किया है। दरअसल, कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर रिवर इंडी के लिए 8 साल या 80,000 किलोमीटर एक्सटेंड वारंटी प्रोग्राम लेकर आई है। हालांकि, ये एक पेड प्रोग्राम है। इसके लिए ग्राहकों को 8,399 रुपए खर्च करने होंगे। बता दें कि कंपनी की मंथली सेल्स 1000 यूनिट तक पहुंच की है। बता दें कि सब्सिडी की बाद इस ई-स्कूटर की शुरुआती कीमत 1,44,259 रुपए है।

रिवर मोबिलिटी का नया वारंटी प्रोग्राम 1 अक्टूबर से सभी नई बुकिंग और मौजूदा ग्राहकों पर लागू होगा। इसके अलावा, मौजूदा रिवर ओनर्स, जिन्होंने पहले ब्रांड की 5 साल की एक्सटेंड वारंटी का ऑप्शन चुना था, उन्हें एक महीने के अंतर 8 साल की योजना में अपग्रेड करने की परमिशन मिलेगी, जो कंपनी के राइडर-फर्स्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है। 8 साल या 80,000 किलोमीटर की योजना 1 अप्रैल, 2025 के बाद खरीदने वाले सभी ग्राहकों के लिए 8,399 रुपए + GST पर उपलब्ध होगी। जिन लोगों के पास पहले से ही 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है, उनके लिए अपग्रेड ऑप्शन की कीमत 3,399 रुपए + GST रखी गई है। बता दें कि ओला, एथर जैसी कंपनियां भी 8 साल की वारंटी ऑफर कर रही हैं।

रिवर इंडी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिजाइन की बात करें तो ये देखने में काफी मस्कुलर नजर आता है। ये एकदम रफ एंड टफ नजर आता है। आगे से पीछे तक ये काफी चौड़ी भी है। प्रोडक्शन यूनिट को देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में ये धूम मचा सकता है। खास बात ये है कि इसमें सामने की तरफ डुअल LED सेटअप की गई हैं। जो इसके डिजाइन को और भी ज्यादा पावरफुल और अट्रेक्टिव बनाती हैं।

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मोटरसाइकिल के जैसे टर्न इंडिकेटर, डुअल पॉड LED हेडलाइट और फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन दिए गए हैं। इसमें बड़ी और चौड़ी कम्फर्टेबल सीट मिलीत है। जिस पर बैठकर लंबा सफर आसानी से तय किया जा सकता है। इस ई-स्कूटर में 14-इंच के बड़े एलॉय व्हील्स, 43-लीटर का स्टोरेज स्पेस, USB चार्जिंग पॉइंट के साथ फुल डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है। इस डिस्प्ले में स्कूटर के कई फीचर्स को देखा जा सकेगा। साथ ही, कई फंक्शन को ऑपरेट भी कर पाएंगे। इसमें 12 लीटर का लॉकेबल ग्लॉब बॉक्स भी मिलता है।