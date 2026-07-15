टॉप-10 में चुपके से आई ये कंपनी, ये अकेला ई-स्कूटर कर रहा कमाल; TVS, बजाज, ओला की बढ़ाई टेंशन!
बेहतर बिक्री के आंकड़ों की वजह से कंपनी अब हर महीने टॉप 10 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर OEM की लिस्ट में शामिल रहती है। इस साल कंपनी ने अपनी रैंकिंग भी बेहतर की है। जनवरी, फरवरी और मार्च में 175 कंपनियों के बीच 8वें नंबर पर रहने के बाद, रिवर मोबिलिटी अप्रैल, मई और जून 2026 में 7वें नंबर पर आ गई है।
बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप रिवर मोबिलिटी (River Mobility) अब देश की पॉपुलर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों में शामिल हो चुकी है। कंपनी अभी देश के अंदर एकमात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर रिवर इंडी (River Indie) बेच रही है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने लॉन्च के बाद से अब तक 43,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में आने के 3 साल से भी कम समय में कंपनी ने जून 2026 में 4,436 यूनिट्स की अपनी अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल्स दर्ज की है।
बेहतर बिक्री के आंकड़ों की वजह से कंपनी अब हर महीने टॉप 10 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर OEM की लिस्ट में शामिल रहती है। इस साल कंपनी ने अपनी रैंकिंग भी बेहतर की है। जनवरी, फरवरी और मार्च में 175 कंपनियों के बीच 8वें नंबर पर रहने के बाद, रिवर मोबिलिटी अप्रैल, मई और जून 2026 में 7वें नंबर पर आ गई है।
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River Indie
₹ 1.46 लाख
Okaya EV Motofaast
₹ 1.39 लाख
BGauss C12i
₹ 1.05 - 1.3 लाख
BGauss RUV 350
₹ 1.2 - 1.4 लाख
|रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स
|साल
|यूनिट
|YoY % चेंज
|CY2023
|92
|-
|CY2024
|2,971
|3129%
|CY2025
|17,020
|473%
|CY2026*
|722
|280%
|टोटल
|43,805
|डेटा: वाहन, 1 जनवरी से 12 जुलाई
वाहन के रिटेल सेल्स डेटा से पता चलता है कि पिछले महीने की बिक्री से रिवर मोबिलिटी टोटल 40,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर पाई है। शुरुआती दो सालों में बिक्री धीमी थी, लेकिन कंपनी ने CY2025 में ग्राहकों को 17,020 इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवर किए, जिससे कंपनी पिछले साल 9वें नंबर पर रही।
50,000 यूनिट के करीब पहुंची कंपनी
CY2026 में जनवरी से ही बिक्री ने जोर पकड़ लिया। जहां Q1 (जनवरी-मार्च 2026) में 9,607 यूनिट्स की बिक्री Q4 2025 के मुकाबले 62% बढ़ी, वहीं Q2 (अप्रैल-जून 2026) में 11,776 यूनिट्स की बिक्री 23% ज्यादा रही। जुलाई के पहले 12 दिनों में 2,176 नए खरीदारों ने 'रिवर इंडी' खरीदी है। डिमांड की मौजूदा स्पीड को देखते हुए, यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिवर मोबिलिटी CY2026 में पहली बार 50,000 इंडी स्कूटर बेचने का माइलस्टोन हासिल करने के करीब है।
सिंगल चार्ज पर 160Km की रेंज
रिवर इंडी की सेल्स के बारे में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रीमियम ई-स्कूटर की डिमांड हर महीने बढ़ रही है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,52,000 रुपए है। यह TVS आईक्यूब, बजाज चेतक और एथर रिज्टा के टॉप-एंड वैरिएंट को टक्कर दे रहा है। सिंगल-वेरिएंट वाली इंडी की बैटरी रेंज कंपनी के दावे के मुताबिक 160Km है, जो इसे शहर में आने-जाने और वीकेंड पर छोटी राइड्स के लिए बेहतरीन बनाती है।
ऑटोकार इंडिया के अनुसार, इंडी एक शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यह एक बड़ी, कम्फर्टेबल और काम की मशीन है जो दिखावटी फीचर्स के बजाय ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर ध्यान देती है। इसकी 43-लीटर की अंडर-सीट स्टोरेज कैपेसिटी किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे ज्यादा है। इसमें रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें जैसे किराने का सामान, बैकपैक और बड़ा हेलमेट आसानी से आ सकता है। साथ ही, चार्जर रखने की जगह भी है।
यामाहा EC-06 भी बना रही कंपनी
रिवर मोबिलिटी कर्नाटक के होसकोटे स्थित अपने प्लांट से इंडी और यामाहा EC-06 बनाती है, उसकी सालाना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 120,000 यूनिट्स की है। तेजी से बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए, ऐसा माना जा रहा है कि यह EV स्टार्टअप CY2027 की पहली तिमाही में लॉन्च होने वाले दो नए मॉडल्स से पहले एक नया प्लांट लगाने पर विचार कर रहा है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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