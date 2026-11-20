इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में रिवर इंडी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस बीच अक्टूबर, 2026 में हुए स्कूटर की बिक्री के आंकड़े सामने आ गए हैं। बीते महीने रिवर इंडी की कुल 7,544 यूनिट्स बिकीं।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में 'रिवर इंडी' (River Indie) स्कूटर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस बीच अक्टूबर, 2026 में हुए स्कूटर की बिक्री के आंकड़े सामने आ गए हैं। बीते महीने रिवर इंडी की कुल 7,544 यूनिट्स बिकीं। यानी हर दिन इसे करीब 243 लोग खरीद रहे हैं। इस दौरान स्कूटर की बिक्री में सालाना आधार पर 275 पर्सेंट की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 2,012 यूनिट्स था। आइए जानते हैं इस स्कूटर के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।

शानदार फीचर्स से लैस है स्कूटर रिवर इंडी अपने यूनीक लुक और प्रैक्टिकल फीचर्स की वजह से भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी अलग पहचान बना रहा है। इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा स्टोरेज स्पेस है। इसमें 43 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज और 12 लीटर का फ्रंट ग्लव बॉक्स मिलता है। इसकी डिजाइन रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। बड़े स्टोरेज स्पेस की वजह से इसमें सामान रखना आसान हो जाता है।

163 किमी की मिलती है रेंज पावर और रेंज की बात करें तो रिवर इंडी में 4 kWh कैपेसिटी का लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है। यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 163 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देने का दावा करता है। राइडर इसे इको, राइड और रश जैसे तीन अलग-अलग राइडिंग मोड में चला सकते हैं। होम चार्जर से इसकी बैटरी को 0 से 80 पर्सेंट तक चार्ज होने में करीब 5 घंटे का समय लगता है।

90 किमी/घंटा की टॉप स्पीड परफॉर्मेंस और सेफ्टी के मामले में भी रिवर इंडी दमदार है। इसमें 6.7 kW की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो स्कूटर को 90 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंचाने में मदद करती है। ब्रेकिंग के लिए आगे और पीछे दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इसके साथ कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) भी मिलता है।