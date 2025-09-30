161km रेंज वाले इस धांसू ई-स्कूटर ने दिल्ली में मारी एंट्री, कंपनी ने इस जगह खोला पहला स्टोर; इतनी है ईवी की कीमत
रिवर ईवी (River EV) ने उत्तर भारत का अपना पहला स्टोर दिल्ली में खोला है। स्टोर में रिवर ईवी के 161 km रेंज वाले इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर को शोकेस किया गया है। दिल्ली स्टोर समेत अब कंपनी पूरे देश में 34 स्टोर संचालित कर रही है।
रिवर ईवी ने उत्तर भारत में अपनी एंट्री करते हुए दिल्ली में अपना पहला स्टोर खोला है। राजौरी गार्डन में स्थित यह कंपनी-स्वामित्व वाला स्टोर 6,300 वर्गफुट में फैला है और इसमें रिवर ईवी के प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडी को शोकेस किया गया है, जिसकी कीमत 1,44,259 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसमें मिलने वाला 4kWh वाला बैटरी पैक 161 km (IDC) की रेंज ऑफर करता है। इस नए स्टोर पर एक्सक्लूसिव एक्सेसरीज और लाइफस्टाइल मर्चेंडाइज का एक क्यूरेटेड कलेक्शन भी उपलब्ध है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BYD eMAX 7
₹ 26.9 - 29.9 लाख
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
Tata Nexon
₹ 8 - 15.6 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
मार्च 2021 में अरविंद मणि और विपिन जॉर्ज द्वारा स्थापित रिवर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है, जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। दिल्ली स्टोर के साथ अब कंपनी भारत भर में 34 स्टोर्स संचालित कर रही है, जिनकी मौजूदगी बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि, कोयंबटूर, हुबली और पटना जैसे प्रमुख शहरों में है।
100+ शहरों में उपस्थिति!
दक्षिण भारत से आगे बढ़ते हुए रिवर ईवी के लिए दिल्ली एक महत्वपूर्ण ग्रोथ मार्केट के रूप में उभर रहा है, जो ब्रांड की पूरे भारत के उपभोक्ताओं तक पहुंचने की दृष्टि को आगे बढ़ा रहा है। 2026 तक 100+ शहरों में उपस्थिति दर्ज करने की योजना के साथ रिवर जल्द ही राजस्थान, पंजाब और गुजरात में नए स्टोर लॉन्च करने वाला है, जिससे भारतभर में इसकी मौजूदगी और मजबूत होगी।
रिवर साइड स्टूडियो
इसके अलावा ब्रांड ने रिवर साइड स्टूडियो भी पेश किया है। स्टोर के अंदर एक क्रिएटिव कम्युनिटी स्पेस है, जिसे हेल्प, वर्कशॉप्स और इवेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है।
1,800 यूनिट मासिक बिक्री का माइलस्टोन
इस साल अगस्त 2025 में रिवर ईवी ने 1,800 यूनिट्स की मासिक बिक्री का माइलस्टोन पार किया है, जो इसके प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड को दर्शाता है। ब्रांड ने अपने प्रमुख स्कूटर इंडी का अपग्रेडेड वर्जन भी पेश किया है, जिसे दिल्ली लॉन्च के साथ पेश किया गया है।
कैसे करें बुकिंग?
इंडी जेन 3 अब टेस्ट राइड और बुकिंग के लिए दिल्ली राजौरी गार्डन स्टोर पर उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राहक ऑनलाइन वेबसाइट (www.rideriver.com) से भी इसे बुक कर सकते हैं।
सह-संस्थापक और सीईओ ने क्या कहा?
लॉन्च पर बोलते हुए रिवर ईवी के सह-संस्थापक और सीईओ अरविंद मणि ने कहा कि दिल्ली भारत के सबसे डायनैमिक और प्रभावशाली दोपहिया बाजारों में से एक है और हमारे लिए यह स्केल और अवसर दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इंडी को पहले ही कई क्षेत्रों में अच्छी स्वीकृति और प्यार मिला है और हमें विश्वास है कि यह दिल्ली के राइडर्स के साथ भी उतनी ही गहराई से जुड़ पाएगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।