160Km की रेंज के साथ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च, 8 साल की वारंटी; ऐसे ₹85000 में मिल जाएगी
नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल गुरुग्राम स्थित इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर के लाइनअप में शामिल हो गई है, जिसमें RV1, RV1+, RV BlazeX, RV400 BRZ और RV400 जैसे मॉडल शामिल हैं। RV ब्लेजएक्स एक कम्यूटर बाइक है, जबकि RV400 एक परफॉर्म-ऑरिएंटेड मॉडल है।
रिवोल्ट मोटर्स (Revolt Motors) ने भारत में अपनी नई रिवोल्ट RVX मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.29 लाख रुपए रखी है। ये सब्सिडी लागू होने के बाद घटकर 1.24 लाख रुपए हो जाती है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 95,000 रुपए है, जिसमें दिल्ली EV पॉलिसी के तहत सब्सिडी लागू है। अगर कोई अपनी पुरानी ICE बाइक को स्क्रैप करता है, तो RVX को दिल्ली में 85,000 रुपए में खरीदा जा सकता है। इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसकी डिलीवरी इस महीने के आखिर तक शुरू होगी।
नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल गुरुग्राम स्थित इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर के लाइनअप में शामिल हो गई है, जिसमें RV1, RV1+, RV BlazeX, RV400 BRZ और RV400 जैसे मॉडल शामिल हैं। RV ब्लेजएक्स एक कम्यूटर बाइक है, जबकि RV400 एक परफॉर्म-ऑरिएंटेड मॉडल है। रिवोल्ट RVX पर कंपनी 3 साल या 40,000 किमी, जो भी पहले हो उसकी स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आती है। दूसरी तरफ, रिवोल्ट बाइक के लिए एक्सटेंडेड वारंटी की पेशकश कर रहा है, जो 8 साल या 80,000 किमी, जो भी पहले हो उसे लिए जा सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Revolt Motors RVX
₹ 1.24 लाख
Earth Energy EV Evolve Z
₹ 1.3 लाख
Revolt Motors RV400
₹ 1.4 लाख से शुरू
Revolt Motors RV400 BRZ
₹ 1.3 लाख
Odysse Electric Evoqis
₹ 1.18 - 1.71 लाख
इस मोटरसाइकिल को तीन कलर ऑप्शन में इलेक्ट्रिक ब्लू, पर्ल ब्लैक और एक्लिप्स व्हाइट में उपलब्ध है। इसमें बिल्कुल नया रिवोल्ट RVX एक ऐसे डिजाइन के साथ आने का दावा करता है जो शार्क की बॉडी से इंस्पायर्ड है। यह इंस्टेंट बूस्ट मोड, हिल होल्ड कंट्रोल, वॉक असिस्ट, रिवर्स मोड, कार्बन फाइबर पैनल, लंबी सीट, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी आदि के साथ आता है। यह 14-डिग्री इनक्लाइन ग्रेडेबिलिटी प्रदान करता है, जो कि पीछे बैठे सवार के साथ 11 डिग्री तक कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक बाइक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, चार अलग-अलग साउंड वाला एक साउंड बॉक्स और आगे और पीछे LED लाइटिंग मिलती है।
|रिवोल्ट RVX के स्पेसिफिकेशंस की डिटेल
|बैटरी
|3.24 kWh पोर्टेबल
|रेंज
|Up to 160 km
|टॉप स्पीड
|90 kmph
|स्टैंडर्ड चार्जिंग (0%-80%)
|3.30 hours
|फास्ट चार्जिंग (0%-80%)
|80 minutes
|सस्पेंशन
|USD फॉर्क (फ्रंट), मोनोशॉक (रियर)
|ब्रेक
|डिस्क (Front and rear)
सस्पेंशन ड्यूटी के लिए, रिवोल्ट RVX में USD फ्रंट फोर्क और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया गया है। RVX को पावर देने वाला एक 3.24 kWh पोर्टेबल बैटरी पैक है, जो एक बार चार्ज करने पर 160Km तक चलने का वादा करता है। यह बाइक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ सकती है। स्टैंडर्ड चार्जर का उपयोग करके बैटरी को 3.30 घंटे में 0-80% चार्ज किया जा सकता है, जबकि फास्ट चार्जर का उपयोग करके 0-80% तक चार्ज करने में 80 मिनट लगते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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