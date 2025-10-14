Hindustan Hindi News
ई-बाइक खरीदने पर मिल रहा ₹1 लाख तक का फायदा, इस कंपनी ने दिया दिवाली ऑफर; फिर नहीं मिलेगी ऐसी डील!

दीपावली से पहले अपनी रिवॉल्ट (Revolt) बाइक बुक करने पर ग्राहकों को 1 लाख तक का बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक बाइक्स लेने की सोच रहे हैं, तो रिवॉल्ट आपको अभी सही मौका दे रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 12:09 PM
भारत में दिवाली का त्योहार हमेशा खुशियों और तोहफों की बारिश लेकर आता है और इस बार रिवॉल्ट मोटर्स (Revolt Motors) ने बाइक प्रेमियों के लिए शानदार गिफ्ट तैयार कर रखे हैं। अगर आप एक नई इलेक्ट्रिक बाइक लेने की सोच रहे हैं, तो यह मौका बिल्कुल ना गंवाएं। जी हां, क्योंकि रिवॉल्ट मोटर्स अपनी टू-व्हीलर्स पर 1 लाख तक का बेनिफिट दे रही है।

ऑफर में खास क्या?

रिवॉल्ट मोटर्स ने दिवाली डबल धमाका (Diwali Double Dhamaka) नाम से एक शानदार फेस्टिव ऑफर शुरू किया है, जिसमें ग्राहक 13,000 रुपये तक का सीधा कैश डिस्काउंट और 7,000 तक का फ्री इंश्योरेंस पा सकते हैं।

पक्के गिफ्ट्स की गारंटी

इसके अलावा ग्राहक टीवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, माइक्रोवेव, स्मार्टवॉच, सिल्वर कॉइन और रिवॉल्ट (Revolt) के एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज गिफ्ट भी जीत सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सरप्राइज एक लकी ग्राहक को 1 लाख का गोल्ड वाउचर भी मिल सकता है।

ऑफर कब तक है?

यह धमाकेदार दिवाली ऑफर 21 अक्टूबर 2025 तक पूरे भारत में सभी रिवॉल्ट (Revolt) डीलरशिप्स पर लागू रहेगा। आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर नजदीकी रिवॉल्ट हब (Revolt Hub) पर जाकर यह फेस्टिव ऑफर ले सकते हैं।

क्यों खरीदें रिवॉल्ट (Revolt) की इलेक्ट्रिक बाइक?

रिवॉल्ट मोटर्स (Revolt Motors) भारत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए जानी जाती है, खासकर अपने मॉडल्स RV400 और RV1 के लिए जानी जाती है। ये बाइक्स न सिर्फ स्टाइलिश है, बल्कि प्रति चार्ज 150 किमी. तक की रेंज देती हैं। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बेहद कम है और चलाने में पेट्रोल बाइक्स से कहीं ज्यादा सस्ती पड़ती हैं। इसलिए दिवाली पर अगर आप कुछ नया और स्मार्ट गिफ्ट खुद को देना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए परफेक्ट है।

