इस कंपनी की ई-मोटरसाइकिल के ब्रांड एंबेसडर बने हार्दिक पांड्या, यूथ ग्राहकों को खींचने पर नजर
देश के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में रिवोल्ट मोटर्स अपनी पहचान बना चुकी है। हालांकि, कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाने और यूथ तक पहुंचने के लिए कंपनी ने एक नया कदम उठाया है। दरअसल, उसने पॉपुलर भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है, जो कंपनी के ग्रोथ के अगले फेज में जाने का प्रचार करेंगे। इस पार्टनरशिप को ब्रांड की पहचान बढ़ाने और युवा दर्शकों के साथ गहरा कनेक्शन बनाने के तरीके के तौर पर पेश किया गया है।
पांड्या की पब्लिक इमेज उन्हें बोल्ड और निडर बताती है। अपने दम पर खेलने की उनकी काबिलियत रिवोल्ट के मोबिलिटी में मौजूदा सिस्टम को तोड़ने के मकसद से मेल खाती है। कंपनी ने इस मौके पर बताया कि उसे विश्वास है कि उसने अपने कई मॉडलों और एक बड़े सर्विस नेटवर्क के साथ बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए पहले ही बेस बना लिया है। हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में इस पार्टनरशिप को ऐसे आइडिया को सपोर्ट करने वाला बताया है जो आम चलन को चुनौती देते हैं और इलेक्ट्रिक राइडिंग को फ्यूचर बताया है।
एक बड़े मार्केटिंग प्लान के साथ, पांड्या आने वाले इंटीग्रेटेड कैंपेन में डिजिटल और सोशल चैनलों के साथ-साथ ऑन-ग्राउंड एक्टिविटीज में भी नजर आएंगे। वह बड़े ब्रांड इनिशिएटिव से जुड़े रहेंगे जिनका मकसद जागरूकता बढ़ाना और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को ज्यादा से ज़्यादा अपनाने में मदद करना है।
