Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Revolt Motors Enlists Hardik Pandya to Win Youth
इस कंपनी की ई-मोटरसाइकिल के ब्रांड एंबेसडर बने हार्दिक पांड्या, यूथ ग्राहकों को खींचने पर नजर

इस कंपनी की ई-मोटरसाइकिल के ब्रांड एंबेसडर बने हार्दिक पांड्या, यूथ ग्राहकों को खींचने पर नजर

संक्षेप:

देश के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में रिवोल्ट मोटर्स अपनी पहचान बना चुकी है। हालांकि, कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाने और यूथ तक पहुंचने के लिए कंपनी ने एक नया कदम उठाया है। दरअसल, उसने पॉपुलर भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है।

Feb 06, 2026 03:28 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में रिवोल्ट मोटर्स अपनी पहचान बना चुकी है। हालांकि, कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाने और यूथ तक पहुंचने के लिए कंपनी ने एक नया कदम उठाया है। दरअसल, उसने पॉपुलर भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है, जो कंपनी के ग्रोथ के अगले फेज में जाने का प्रचार करेंगे। इस पार्टनरशिप को ब्रांड की पहचान बढ़ाने और युवा दर्शकों के साथ गहरा कनेक्शन बनाने के तरीके के तौर पर पेश किया गया है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okinawa iPraise+
Okinawa iPraise+
₹ 1.23 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

पांड्या की पब्लिक इमेज उन्हें बोल्ड और निडर बताती है। अपने दम पर खेलने की उनकी काबिलियत रिवोल्ट के मोबिलिटी में मौजूदा सिस्टम को तोड़ने के मकसद से मेल खाती है। कंपनी ने इस मौके पर बताया कि उसे विश्वास है कि उसने अपने कई मॉडलों और एक बड़े सर्विस नेटवर्क के साथ बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए पहले ही बेस बना लिया है। हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में इस पार्टनरशिप को ऐसे आइडिया को सपोर्ट करने वाला बताया है जो आम चलन को चुनौती देते हैं और इलेक्ट्रिक राइडिंग को फ्यूचर बताया है।

ये भी पढ़ें:2 महीने में 100000 बुकिंग, अब कंपनी के सामने कार टाइम पर डिलीवरी का चैलेंज!

एक बड़े मार्केटिंग प्लान के साथ, पांड्या आने वाले इंटीग्रेटेड कैंपेन में डिजिटल और सोशल चैनलों के साथ-साथ ऑन-ग्राउंड एक्टिविटीज में भी नजर आएंगे। वह बड़े ब्रांड इनिशिएटिव से जुड़े रहेंगे जिनका मकसद जागरूकता बढ़ाना और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को ज्यादा से ज़्यादा अपनाने में मदद करना है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Electric Vehicles Electric Scooter Ola Electric Scooter अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।