रिवोल्ट की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लिमिटेड टाइम के लिए हुईं सस्ती, पूरे ₹25000 का मिल रहा फायदा
रिवोल्ट मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेंज पर एक लिमिटेड टाइम के लिए कस्टमर ऑफर की घोषणा की है। इसमें 31 मार्च, 2026 से पहले मोटरसाइकिल खरीदने वाले ग्राहकों को 25,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। इस पहल का मकसद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को अपनाने को बढ़ावा देना है।
रिवोल्ट मोटर्स (Revolt Motors) ने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेंज पर एक लिमिटेड टाइम के लिए कस्टमर ऑफर की घोषणा की है। इसमें 31 मार्च, 2026 से पहले मोटरसाइकिल खरीदने वाले ग्राहकों को 25,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। इस पहल का मकसद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को अपनाने को बढ़ावा देना है। साथ ही, फेस्टिव और इंसेंटिव के समय ग्राहकों को एक्स्ट्रा इंसेटिंग देना है। कंपनी का कहना है कि यह कैंपेन PM E-ड्राइव स्कीम के तहत इंसेंटिव के मौजूदा स्टेज के साथ भी मेल खाता है, जो 31 मार्च को खत्म होने वाला है।
इस ऑफर के तहत, ग्राहकों को फ्री इंश्योरेंस के साथ-साथ 4,999 रुपए की फ्री एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलेगी। इसके अलावा, रिवोल्ट चुनिंदा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर मॉडल के हिसाब से 8,000 रुपए तक की कस्टमर छूट भी दे रही है। एलिजिबल मॉडलों को PM E-ड्राइव स्कीम के तहत 5,000 रुपए का फायदा भी मिलेगा, जिससे ग्राहकों की कुल बचत और भी बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर ये इंसेंटिव 25,000 रुपए तक के फायदे में बदल सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक कौन सा मॉडल और वैरिएंट चुनते हैं।
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Revolt Motors RV1
₹ 99,999 - 1.05 लाख
Revolt Motors RV BlazeX
₹ 1.2 लाख
Revolt Motors RV400 BRZ
₹ 1.3 लाख
Aftek Motors Etwo
₹ 59,990
इससे खरीदारों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ते हुए सरकारी इंसेंटिव का फायदा उठाने के लिए एक सीमित समय मिलता है, जिसके बाद इस स्कीम के खत्म होने की उम्मीद है। इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, रतनइंडिया एंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन, अंजलि रतन ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव तेजी पकड़ रहा है, और ब्रांड का ध्यान रोजाना बाइक चलाने वालों के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को और ज्यादा आसान बनाने पर है। उन्होंने आगे कहा कि यह लिमिटेड टाइन की पहल ग्राहकों को सार्थक वैल्यू देने के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही, देश भर में ज्यादा से ज्यादा बाइक चलाने वालों को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के फायदों का एक्सपीरियंस करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
रिवोल्ट मोटरसाइकिल का ये ऑफर 31 मार्च, 2026 तक देश भर में रिवोल्ट के ऑथराइज्ड डीलरशिप पर उपलब्ध है। ग्राहकों को बुकिंग और अतिरिक्त जानकारी के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत डीलरों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि उनके पास पूरी जानकारी होगी। बता दें कि रिवोल्ट मोटर्स 2017 में स्थापित की गई थी। कंपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों और कनेक्टेड मोबिलिटी समाधानों पर केंद्रित है। यह ब्रांड अभी RV400, RV400 BRZ, RV1 और RV BlazeX बेचता है।
हार्दिक पांड्या कंपनी के ब्रांड एंबेसडर
रिवोल्ट मोटर्स के ब्रांड एंबेसडर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या हैं। कंपनी ने फरवरी में उन्हें अपने साथ जोड़ा है। पांड्या कंपनी के ग्रोथ के अगले फेज में जाने का प्रचार करेंगे। इस पार्टनरशिप को ब्रांड की पहचान बढ़ाने और युवा दर्शकों के साथ गहरा कनेक्शन बनाने के तरीके के तौर पर पेश किया गया है। पांड्या की पब्लिक इमेज उन्हें बोल्ड और निडर बताती है। अपने दम पर खेलने की उनकी काबिलियत रिवोल्ट के मोबिलिटी में मौजूदा सिस्टम को तोड़ने के मकसद से मेल खाती है। कंपनी ने इस मौके पर बताया कि उसे विश्वास है कि उसने अपने कई मॉडलों और एक बड़े सर्विस नेटवर्क के साथ बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए पहले ही बेस बना लिया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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