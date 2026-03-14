रिवोल्ट की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लिमिटेड टाइम के लिए हुईं सस्ती, पूरे ₹25000 का मिल रहा फायदा

रिवोल्ट मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेंज पर एक लिमिटेड टाइम के लिए कस्टमर ऑफर की घोषणा की है। इसमें 31 मार्च, 2026 से पहले मोटरसाइकिल खरीदने वाले ग्राहकों को 25,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। इस पहल का मकसद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

रिवोल्ट मोटर्स (Revolt Motors) ने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेंज पर एक लिमिटेड टाइम के लिए कस्टमर ऑफर की घोषणा की है। इसमें 31 मार्च, 2026 से पहले मोटरसाइकिल खरीदने वाले ग्राहकों को 25,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। इस पहल का मकसद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को अपनाने को बढ़ावा देना है। साथ ही, फेस्टिव और इंसेंटिव के समय ग्राहकों को एक्स्ट्रा इंसेटिंग देना है। कंपनी का कहना है कि यह कैंपेन PM E-ड्राइव स्कीम के तहत इंसेंटिव के मौजूदा स्टेज के साथ भी मेल खाता है, जो 31 मार्च को खत्म होने वाला है।

इस ऑफर के तहत, ग्राहकों को फ्री इंश्योरेंस के साथ-साथ 4,999 रुपए की फ्री एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलेगी। इसके अलावा, रिवोल्ट चुनिंदा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर मॉडल के हिसाब से 8,000 रुपए तक की कस्टमर छूट भी दे रही है। एलिजिबल मॉडलों को PM E-ड्राइव स्कीम के तहत 5,000 रुपए का फायदा भी मिलेगा, जिससे ग्राहकों की कुल बचत और भी बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर ये इंसेंटिव 25,000 रुपए तक के फायदे में बदल सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक कौन सा मॉडल और वैरिएंट चुनते हैं।

इससे खरीदारों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ते हुए सरकारी इंसेंटिव का फायदा उठाने के लिए एक सीमित समय मिलता है, जिसके बाद इस स्कीम के खत्म होने की उम्मीद है। इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, रतनइंडिया एंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन, अंजलि रतन ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव तेजी पकड़ रहा है, और ब्रांड का ध्यान रोजाना बाइक चलाने वालों के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को और ज्यादा आसान बनाने पर है। उन्होंने आगे कहा कि यह लिमिटेड टाइन की पहल ग्राहकों को सार्थक वैल्यू देने के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही, देश भर में ज्यादा से ज्यादा बाइक चलाने वालों को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के फायदों का एक्सपीरियंस करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

रिवोल्ट मोटरसाइकिल का ये ऑफर 31 मार्च, 2026 तक देश भर में रिवोल्ट के ऑथराइज्ड डीलरशिप पर उपलब्ध है। ग्राहकों को बुकिंग और अतिरिक्त जानकारी के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत डीलरों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि उनके पास पूरी जानकारी होगी। बता दें कि रिवोल्ट मोटर्स 2017 में स्थापित की गई थी। कंपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों और कनेक्टेड मोबिलिटी समाधानों पर केंद्रित है। यह ब्रांड अभी RV400, RV400 BRZ, RV1 और RV BlazeX बेचता है।