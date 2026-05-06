रेनो ला रहा नई हाइब्रिड और 7 सीटर कारें, लिस्ट में थ्री-रो डस्टर और ब्रिजर भी

May 06, 2026 08:09 pm IST

रेनो अब डस्टर का हाइब्रिड वर्जन लाने की तैयारी कर रहा है। खास बात है कि डस्टर हाइब्रिड के साथ रेनो 7 सीटर डस्टर और अपनी ब्रिजर को भी लॉन्च करने वाला है। आइए जानते हैं रेनो के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

Renault ने इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। हाल में कंपनी ने अपनी डस्टर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। यह अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल एसयूवी में से एक है। अब कंपनी डस्टर का हाइब्रिड वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। खास बात है कि डस्टर हाइब्रिड के साथ रेनो 7 सीटर डस्टर और अपनी ब्रिजर को भी लॉन्च करने वाला है। आइए जानते हैं रेनो के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

Renault Bridger प्रोडक्शन रेडी रेनॉल्ट ब्रिजर सब-4 मीटर एसयूवी 2027 में इंडियन मार्केट में आने वाली है। ब्रैंड के RGMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड यह एसयूवी पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सहित कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी। एसयूवी के पेट्रोल वर्जन में 1.2 लीटर का नया नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। वहीं, ब्रिजर ईवी को कंपनी 35 kWh और 55 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन के साथ इंट्रोड्यूस कर सकती है।

Renault Duster Hybrid रेनॉल्ट ने कन्फर्म किया है कि डस्टर हाइब्रिड दिवाली 2026 तक बाजार में आ जाएगी। इसमें एक पावरफुल 1.8 लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर (एक 20 बीएचपी जनरेटर के रूप में और एक 149 बीएचपी मोटर वील्स को पावर देने के लिए) और 1.4 kWh के बैटरी पैक के साथ मिलकर काम करेगा। यह हाइब्रिड कॉन्फिगरेशन टोटल 160 बीएचपी की ताकत और 172 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है।

7-Seater Renault Duster रेनॉल्ट इंडिया डस्टर का 7-सीटर वर्जन भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इसका डिजाइन Dacia Bigster से इंस्पायर्ड है। साथ ही इसमें Boreal से भी कुछ स्टाइलिंग एलिमेंट्स लिए गए हैं, जो ब्राजील और लैटिन अमेरिका सहित 71 मार्केट्स में सेल की जाएगी। 7-सीटर रेनॉल्ट डस्टर का इंजन, प्लेटफॉर्म और फीचर्स इसके 5-सीटर मॉडल के समान होंगे। बोरियल की तरह इसकी लंबाई 4,556 मिमी, चौड़ाई 1,841 मिमी और ऊंचाई 1,650 मिमी होने की उम्मीद है। लॉन्च होने पर थ्री-रो वाली डस्टर का कंपनी कुछ नया नाम रख सकती है।