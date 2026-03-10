भारतीय बाजार में आई ये नई SUV, डिजाइन देख आप भी कहेंगे WOW! अपने कॉम्पटीटर्स से बहुत खास होगी

Mar 10, 2026 04:29 pm IST

रेनो ने फाइनली अपनी ब्रिजर (Bridger) कॉन्सेप्ट से पर्दा हटा दिया है। यह एक नई कॉम्पैक्ट SUV का प्रीव्यू है, जो 2027 के आखिर तक भारतीय बाजार में एंट्री करेगी। उम्मीद है कि यह काइगर और डस्टर के बीच में अपनी पोजीशन जमाएगी। रेनो के CEO फैब्रिस कैम्बोलिव ने कहा, "ब्रिजर रेनो की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का एक अहम पिलर होगा। इसे पहले भारत में लॉन्च किया जाएगा और फिर दुनियाभर में सप्लाई किया जाएगा।" उम्मीद है कि ये मिनी रेनो डस्टर के तौर पर भारतीय ग्राहकों को अट्रैक्ट करेगी।

रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट का एक्सटीरियर

4 मीटर से कम लंबाई वाली, ब्रिजर का साइज मजबूत और बॉक्सी है। आगे की तरफ, इसमें बीच में 'RENAULT' लेटरिंग के साथ अग्रेसिव स्ट्रेक जैसी LED लाइटें हैं, जो सभी एक बड़े ब्लैक-आउट ग्रिल सेक्शन में बंद हैं। बोनट में भी एक धंसा हुआ, ब्लैक-आउट सेक्शन है। नीचे, एक मस्कुलर स्किड प्लेट और चौड़ा एयर डैम देखा जा सकता है। ब्रिजर कॉन्सेप्ट के साइड प्रोफाइल में चौकोर फेंडर और व्हील-आर्क क्लैडिंग के साथ-साथ 18-इंच के चौकोर-स्पोक एलॉय व्हील और 200mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है।

खास बात यह है कि पिछले दरवाजे के हैंडल C-पिलर में लगे हैं, और विंडो लाइन पीछे की तरफ जाती है। पीछे की तरफ, ब्रिजर कॉन्सेप्ट की सबसे खास डिजाइन हाइलाइट इसका टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील है, जिसके दोनों तरफ शार्प LED टेल-लैंप हैं। पिछला हिस्सा पूरी तरह से स्लैब-साइडेड हैं। वहीं, बंपर पर एक मोटी स्किड प्लेट भी है। एक और खास बात इसका वर्टिकल हैंडल है, जो साइड से खुलने वाले टेलगेट की तरफ इशारा करता है।

रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट का इंटीरियर

रेनो ने अभी तक ब्रिजर कॉन्सेप्ट के इंटीरियर के बारे में नहीं बताया है, लेकिन वादा किया है कि इसके सब-4m साइज के बावजूद, केबिन स्पेस बहुत बढ़िया है। पीछे घुटने के लिए 200mm जगह है, जिसके बारे में रेनो का दावा है कि यह क्लास-लीडिंग है। ब्रिजर कॉन्सेप्ट का बूट स्पेस भी 400 लीटर है, जो किआ सिरोस से 10 लीटर ज्यादा है, जिसका बूट स्पेस अभी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे बड़ा है।

रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट पावरट्रेन

रेनो ब्रिजर के प्रोडक्शन-स्पेक की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट SUV R-GMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और "मल्टी-एनर्जी व्हीकल" के तौर पर उपलब्ध होगी, जिसमें पेट्रोल, हाइब्रिड और EV पावरट्रेन शामिल हैं। इसका मतलब है कि ब्रिजर कॉम्पैक्ट SUV स्पेस में सबसे अलग-अलग तरह के पावरट्रेन लाइनअप में से एक देगी। रेनो ब्रिजर के लिए "क्लास-लीडिंग एफिशिएंसी" का भी दावा करती है।