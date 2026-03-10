Hindustan Hindi News
भारतीय बाजार में आई ये नई SUV, डिजाइन देख आप भी कहेंगे WOW! अपने कॉम्पटीटर्स से बहुत खास होगी

Mar 10, 2026 04:29 pm IST
रेनो ने फाइनली अपनी ब्रिजर (Bridger) कॉन्सेप्ट से पर्दा हटा दिया है। यह एक नई कॉम्पैक्ट SUV का प्रीव्यू है, जो 2027 के आखिर तक भारतीय बाजार में एंट्री करेगी। उम्मीद है कि यह काइगर और डस्टर के बीच में अपनी पोजीशन जमाएगी। 

रेनो ने फाइनली अपनी ब्रिजर (Bridger) कॉन्सेप्ट से पर्दा हटा दिया है। यह एक नई कॉम्पैक्ट SUV का प्रीव्यू है, जो 2027 के आखिर तक भारतीय बाजार में एंट्री करेगी। उम्मीद है कि यह काइगर और डस्टर के बीच में अपनी पोजीशन जमाएगी। रेनो के CEO फैब्रिस कैम्बोलिव ने कहा, "ब्रिजर रेनो की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का एक अहम पिलर होगा। इसे पहले भारत में लॉन्च किया जाएगा और फिर दुनियाभर में सप्लाई किया जाएगा।" उम्मीद है कि ये मिनी रेनो डस्टर के तौर पर भारतीय ग्राहकों को अट्रैक्ट करेगी।

रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट का एक्सटीरियर
4 मीटर से कम लंबाई वाली, ब्रिजर का साइज मजबूत और बॉक्सी है। आगे की तरफ, इसमें बीच में 'RENAULT' लेटरिंग के साथ अग्रेसिव स्ट्रेक जैसी LED लाइटें हैं, जो सभी एक बड़े ब्लैक-आउट ग्रिल सेक्शन में बंद हैं। बोनट में भी एक धंसा हुआ, ब्लैक-आउट सेक्शन है। नीचे, एक मस्कुलर स्किड प्लेट और चौड़ा एयर डैम देखा जा सकता है। ब्रिजर कॉन्सेप्ट के साइड प्रोफाइल में चौकोर फेंडर और व्हील-आर्क क्लैडिंग के साथ-साथ 18-इंच के चौकोर-स्पोक एलॉय व्हील और 200mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है।

खास बात यह है कि पिछले दरवाजे के हैंडल C-पिलर में लगे हैं, और विंडो लाइन पीछे की तरफ जाती है। पीछे की तरफ, ब्रिजर कॉन्सेप्ट की सबसे खास डिजाइन हाइलाइट इसका टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील है, जिसके दोनों तरफ शार्प LED टेल-लैंप हैं। पिछला हिस्सा पूरी तरह से स्लैब-साइडेड हैं। वहीं, बंपर पर एक मोटी स्किड प्लेट भी है। एक और खास बात इसका वर्टिकल हैंडल है, जो साइड से खुलने वाले टेलगेट की तरफ इशारा करता है।

भारतीय बाजार में आई ये नई SUV

रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट का इंटीरियर
रेनो ने अभी तक ब्रिजर कॉन्सेप्ट के इंटीरियर के बारे में नहीं बताया है, लेकिन वादा किया है कि इसके सब-4m साइज के बावजूद, केबिन स्पेस बहुत बढ़िया है। पीछे घुटने के लिए 200mm जगह है, जिसके बारे में रेनो का दावा है कि यह क्लास-लीडिंग है। ब्रिजर कॉन्सेप्ट का बूट स्पेस भी 400 लीटर है, जो किआ सिरोस से 10 लीटर ज्यादा है, जिसका बूट स्पेस अभी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे बड़ा है।

रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट पावरट्रेन
रेनो ब्रिजर के प्रोडक्शन-स्पेक की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट SUV R-GMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और "मल्टी-एनर्जी व्हीकल" के तौर पर उपलब्ध होगी, जिसमें पेट्रोल, हाइब्रिड और EV पावरट्रेन शामिल हैं। इसका मतलब है कि ब्रिजर कॉम्पैक्ट SUV स्पेस में सबसे अलग-अलग तरह के पावरट्रेन लाइनअप में से एक देगी। रेनो ब्रिजर के लिए "क्लास-लीडिंग एफिशिएंसी" का भी दावा करती है।

रेनो ब्रिजर इंडिया लॉन्च प्लान
रेनो की इस SUV का प्रोडक्शन-स्पेक ब्रिजर 2027 के आखिर तक भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। कैम्बोलिव ने कहा, "भारत हमारी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी में एक अहम मार्केट है।" इसी भावना को दिखाने के लिए, ब्रिजर को यहीं डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। कॉम्पैक्ट SUV को रेनो के चेन्नई प्लांट में घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट के लिए भी बनाया जाएगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

