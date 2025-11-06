₹5.76 लाख की देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार पर लिया लोन, तो इतनी बनेगी मंथली EMI; यहां समझिए पूरा गणित
संक्षेप: अगर आपका बजट 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच है और आप ऐसी कार चाहते हैं, जो फैमिली और लॉन्ग ड्राइव दोनों के लिए परफेक्ट हो, तो रेनो ट्राइबर (Renault Triber) आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। आइए जानते हैं कि इसके टॉप मॉडल को लेने पर मंथली EMI कितने रुपये की बनेगी।
भारतीय ऑटो बाजार में SUV की धूम है, लेकिन MPV (मल्टी-पर्पज व्हीकल) सेगमेंट भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं, जब बात सबसे किफायती MPV की आती है, तो रेनो ट्राइबर (Renault Triber) का नाम सबसे ऊपर आता है। ये फ्रेंच कार कंपनी की 7-सीटर कार है, जिसे हाल ही में नए डिजाइन और फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है। ये कार ग्राहकों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय हो रही है। GST दरों में कटौती के बाद ट्राइबर (Triber) की कीमतें और भी आकर्षक हो गई हैं। अगर आप एक 7-सीटर, स्पेसियस और बजट-फ्रेंडली कार की तलाश में हैं, तो ट्राइबर (Triber) एक बेहतरीन विकल्प है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
Citroen C3
₹ 5.25 - 10.36 लाख
Citroen C3X
₹ 7.91 - 9.9 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
|रेनो ट्राइबर वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|एथॉन्टिक
|₹576,300
|इवोल्यूशन
|₹663,200
|टेक्नो
|₹731,800
|इमोशन
|₹791,200
|इमोशन डुअल टोन
|₹812,300
|Emotion AMT
|₹838,800
|Emotion AMT dual tone
|₹859,800
रेनो ट्राइबर की कीमतें
रेनो ट्राइबर की कीमतें ऊपर चार्ट में दी गई हैं। रेनो ट्राइबर की कीमतें 5.76 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं। वहीं, रेनो ट्राइबर (Renault Triber) कुल 7 वैरिएंट में आती है। ये डुअल-टोन वर्जन (Versions) में उपलब्ध है।
ट्राइबर खरीदने पर कितनी होगी आपकी EMI?
अगर आप रेनो ट्राइबर (Renault Triber) खरीदने का मन बना चुके हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी मासिक EMI (Equated Monthly Instalment}) कितनी होगी, तो यहां टॉप-एंड मॉडल को ध्यान में रखते हुए लोन की EMI का एक आसान ब्रेकडाउन दिया गया है। हमने 8 लाख के लोन अमाउंट पर दो अलग-अलग ब्याज दरों (9% और 9.5%) और दो अलग-अलग अवधियों (3 साल और 5 साल) के लिए EMI की कैल्कुलेशन की है। आइए नीचे चार्ट में देखते हैं।
|ब्याज दर
|अवधि
|EMI
|टोटल ब्याज
|9%
|3 years
|₹25,440
|₹115,832
|9%
|5 years
|₹16,607
|₹196,401
|9.5%
|3 years
|₹25,626
|₹122,549
|9.5%
|5 years
|₹16,801
|₹208,089
नोट- यह EMI अनुमानित है। आपकी बैंक, डाउनपेमेंट और प्रोसेसिंग फीस के अनुसार बदल सकती है।
अगर आपका बजट 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच है और आप ऐसी कार चाहते हैं, जो फैमिली और लॉन्ग ड्राइव दोनों के लिए परफेक्ट हो, तो रेनो ट्राइबर (Renault Triber) आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। कम EMI, ज्यादा स्पेस और शानदार फीचर्स के साथ यह MPV अपने प्राइस से कहीं ज्यादा वैल्यू देती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।