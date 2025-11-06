Hindustan Hindi News
Renault Triber Variant-wise pricing and EMI breakdown explained
₹5.76 लाख की देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार पर लिया लोन, तो इतनी बनेगी मंथली EMI; यहां समझिए पूरा गणित

₹5.76 लाख की देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार पर लिया लोन, तो इतनी बनेगी मंथली EMI; यहां समझिए पूरा गणित

संक्षेप: अगर आपका बजट 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच है और आप ऐसी कार चाहते हैं, जो फैमिली और लॉन्ग ड्राइव दोनों के लिए परफेक्ट हो, तो रेनो ट्राइबर (Renault Triber) आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। आइए जानते हैं कि इसके टॉप मॉडल को लेने पर मंथली EMI कितने रुपये की बनेगी।

Thu, 6 Nov 2025 05:45 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय ऑटो बाजार में SUV की धूम है, लेकिन MPV (मल्टी-पर्पज व्हीकल) सेगमेंट भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं, जब बात सबसे किफायती MPV की आती है, तो रेनो ट्राइबर (Renault Triber) का नाम सबसे ऊपर आता है। ये फ्रेंच कार कंपनी की 7-सीटर कार है, जिसे हाल ही में नए डिजाइन और फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है। ये कार ग्राहकों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय हो रही है। GST दरों में कटौती के बाद ट्राइबर (Triber) की कीमतें और भी आकर्षक हो गई हैं। अगर आप एक 7-सीटर, स्पेसियस और बजट-फ्रेंडली कार की तलाश में हैं, तो ट्राइबर (Triber) एक बेहतरीन विकल्प है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ने इस SUV पर डिस्काउंट ₹54000 बढ़ाया, अब पूरे ₹2.10 लाख सस्ती मिल रही

रेनो ट्राइबर वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
एथॉन्टिक₹576,300
इवोल्यूशन₹663,200
टेक्नो₹731,800
इमोशन₹791,200
इमोशन डुअल टोन₹812,300
Emotion AMT₹838,800
Emotion AMT dual tone₹859,800

रेनो ट्राइबर की कीमतें

रेनो ट्राइबर की कीमतें ऊपर चार्ट में दी गई हैं। रेनो ट्राइबर की कीमतें 5.76 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं। वहीं, रेनो ट्राइबर (Renault Triber) कुल 7 वैरिएंट में आती है। ये डुअल-टोन वर्जन (Versions) में उपलब्ध है।

ट्राइबर खरीदने पर कितनी होगी आपकी EMI?

अगर आप रेनो ट्राइबर (Renault Triber) खरीदने का मन बना चुके हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी मासिक EMI (Equated Monthly Instalment}) कितनी होगी, तो यहां टॉप-एंड मॉडल को ध्यान में रखते हुए लोन की EMI का एक आसान ब्रेकडाउन दिया गया है। हमने 8 लाख के लोन अमाउंट पर दो अलग-अलग ब्याज दरों (9% और 9.5%) और दो अलग-अलग अवधियों (3 साल और 5 साल) के लिए EMI की कैल्कुलेशन की है। आइए नीचे चार्ट में देखते हैं।

ब्याज दरअवधिEMIटोटल ब्याज
9%3 years₹25,440₹115,832
9%5 years₹16,607₹196,401
9.5%3 years₹25,626₹122,549
9.5%5 years₹16,801₹208,089

नोट- यह EMI अनुमानित है। आपकी बैंक, डाउनपेमेंट और प्रोसेसिंग फीस के अनुसार बदल सकती है।

ये भी पढ़ें:मारुति की सबसे कम बिकने वाली कार पर आया ₹1.40 लाख का डिस्काउंट, देखें डिटेल

अगर आपका बजट 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच है और आप ऐसी कार चाहते हैं, जो फैमिली और लॉन्ग ड्राइव दोनों के लिए परफेक्ट हो, तो रेनो ट्राइबर (Renault Triber) आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। कम EMI, ज्यादा स्पेस और शानदार फीचर्स के साथ यह MPV अपने प्राइस से कहीं ज्यादा वैल्यू देती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Renault Triber

