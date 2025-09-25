अब मात्र ₹5.76 लाख में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, सीधे ₹80,195 तक घटी कीमत; देखें वैरिएंट-वाइज कीमत

भारत की सबसे पॉपुलर बजट MPVs में से एक रेनो ट्राइबर (Renault Triber) अब और भी किफायती हो गई है। GST 2.0 लागू होने के बाद कंपनी ने इसके दाम घटा दिए हैं। आइए जानते हैं कि किस वैरिएंट पर सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Thu, 25 Sep 2025 06:53 PM

भारत की सबसे पॉपुलर बजट MPVs में से एक रेनो ट्राइबर (Renault Triber) अब और भी किफायती हो गई है। GST 2.0 लागू होने के बाद कंपनी ने इसके दाम घटा दिए हैं। सबसे बड़ा डिस्काउंट इनोशन AMT डुअल टोन (Emotion AMT Dual Tone) वैरिएंट पर मिला है, जिसकी कीमत करीब 80,195 रुपये तक कम हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नई कीमतें और डिस्काउंट

रेनो ट्राइबर के सभी वैरिएंट्स पर अब नए प्राइस लागू हो गए हैं। खासकर टॉप-एंड वैरिएंट में सबसे ज्यादा कटौती देखने को मिली है। इससे यह MPV उन खरीदारों के लिए और भी वैल्यू-फॉर-मनी साबित हो रही है, जो फैमिली कार लेना चाहते हैं।

वैरिएंट पुरानी प्राइस (INR) नई कीमत (INR) अंतर (INR) Authentic 6,29,995 5,76,300 53,695 Evolution 7,24,995 6,63,200 61,795 Techno 7,99,995 7,31,800 68,195 Emotion 8,64,995 7,91,200 73,795 Emotion AMT 9,16,995 8,38,800 78,195 Emotion MT DT 8,87,995 8,12,300 75,695 Emotion AMT DT 9,39,995 8,59,800 80,195

जुलाई 2025 फेसलिफ्ट अपडेट

23 जुलाई 2025 को लॉन्च हुए ट्राइबर फेसलिफ्ट में कई बदलाव किए गए थे, जो इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। इसके एक्सटीरियर अपडेट्स की बात करें तो ये तीन नए कलर ऑप्शन में आती है। इसमें स्मोक्ड टेल लैंप्स, डायमंड-शेप नया रेनो लोगो मिलता है। इंटीरियर अपडेट्स की बात करें तो इसमें अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (IC), एम्बिएंट लाइट्स, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और ट्रैफिक साइन रिकग्निशन कैमरा मिलता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

रेनो ट्राइबर में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 71bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन के साथ उपलब्ध है।

क्यों है खास?

ये भारत की सबसे सबसे किफायती कीमत में आने वाली 7-सीटर MPV है। ये अब और भी ज्यादा सुरक्षा फीचर्स के साथ आती है। ये फैमिली और लंबी दूरी की ड्राइव के लिए परफेक्ट है।

GST 2.0 के बाद कीमतों में बड़ी गिरावट