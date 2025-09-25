Renault Triber Updated variant wise price List, check all details अब मात्र ₹5.76 लाख में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, सीधे ₹80,195 तक घटी कीमत; देखें वैरिएंट-वाइज कीमत, Auto Hindi News - Hindustan
अब मात्र ₹5.76 लाख में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, सीधे ₹80,195 तक घटी कीमत; देखें वैरिएंट-वाइज कीमत

भारत की सबसे पॉपुलर बजट MPVs में से एक रेनो ट्राइबर (Renault Triber) अब और भी किफायती हो गई है। GST 2.0 लागू होने के बाद कंपनी ने इसके दाम घटा दिए हैं। आइए जानते हैं कि किस वैरिएंट पर सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 06:53 PM
नई कीमतें और डिस्काउंट

रेनो ट्राइबर के सभी वैरिएंट्स पर अब नए प्राइस लागू हो गए हैं। खासकर टॉप-एंड वैरिएंट में सबसे ज्यादा कटौती देखने को मिली है। इससे यह MPV उन खरीदारों के लिए और भी वैल्यू-फॉर-मनी साबित हो रही है, जो फैमिली कार लेना चाहते हैं।

वैरिएंटपुरानी प्राइस (INR)नई कीमत (INR)अंतर (INR)
Authentic

6,29,995

5,76,300

53,695

Evolution

7,24,995

6,63,200

61,795

Techno

7,99,995

7,31,800

68,195

Emotion

8,64,995

7,91,200

73,795

Emotion AMT

9,16,995

8,38,800

78,195

Emotion MT DT

8,87,995

8,12,300

75,695

Emotion AMT DT

9,39,995

8,59,800

80,195

जुलाई 2025 फेसलिफ्ट अपडेट

23 जुलाई 2025 को लॉन्च हुए ट्राइबर फेसलिफ्ट में कई बदलाव किए गए थे, जो इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। इसके एक्सटीरियर अपडेट्स की बात करें तो ये तीन नए कलर ऑप्शन में आती है। इसमें स्मोक्ड टेल लैंप्स, डायमंड-शेप नया रेनो लोगो मिलता है। इंटीरियर अपडेट्स की बात करें तो इसमें अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (IC), एम्बिएंट लाइट्स, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और ट्रैफिक साइन रिकग्निशन कैमरा मिलता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

रेनो ट्राइबर में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 71bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन के साथ उपलब्ध है।

क्यों है खास?

ये भारत की सबसे सबसे किफायती कीमत में आने वाली 7-सीटर MPV है। ये अब और भी ज्यादा सुरक्षा फीचर्स के साथ आती है। ये फैमिली और लंबी दूरी की ड्राइव के लिए परफेक्ट है।

ये भी पढ़ें:स्विफ्ट से वैगनआर तक, हमेशा के लिए सस्ती हो गईं मारुति की 16 कार; देखें कीमतें

GST 2.0 के बाद कीमतों में बड़ी गिरावट

अगर आप एक स्टाइलिश, सेफ और बजट-फ्रेंडली फैमिली कार ढूंढ रहे हैं, तो रेनो ट्राइबर (Renault Triber) अब पहले से ज्यादा आकर्षक डील बन चुकी है।

