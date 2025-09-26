renault triber topped company sales in august 2025 ahead of kwid and kiger कंपनी के लिए फिर तारणहार बनी देश की ये सबसे सस्ती 7-सीटर, बिक्री में बनी नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल, Auto Hindi News - Hindustan
भारतीय ग्राहकों के बीच रेनॉल्ट की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुए बिक्री की बात करें तो इस दौरान रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 09:43 PM
भारतीय ग्राहकों के बीच रेनॉल्ट की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुए बिक्री की बात करें तो इस दौरान रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। रेनॉल्ट ट्राइबर ने इस दौरान कुल 1,870 यूनिट एमपीवी की बिक्री की। इस दौरान रेनॉल्ट ट्राइबर की बिक्री में सालाना आधार पर 23.51 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। बता दें कि रेनॉल्ट ट्राइबर को देश की सबसे सस्ती 7-सीटर माना जाता है आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

63% घट गई रेनॉल्ट क्विड की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कंपनी की पॉपुलर एसयूवी रेनॉल्ट किगर रही। रेनॉल्ट किगर ने इस दौरान कुल 910 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इस दौरान रेनॉल्ट किगर की बिक्री में सालाना आधार पर 4.60 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रेनॉल्ट क्विड रही। रेनॉल्ट क्विड को बीते महीने कुल 235 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान रेनॉल्ट क्विड की बिक्री में 62.93 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। बता दें कि बीते महीने रेनॉल्ट की कारों को कुल मिलाकर 3,015 नए लोगों ने खरीदा।

धांसू हैं कार के फीचर्स

डिजाइन की बात करें तो इसमें डुअल-टोन एक्सटीरियर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs और रूफ रेल्स जैसे स्टाइलिश एलिमेंट मिलते हैं। वहीं, इंटीरियर में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश-बटन स्टार्ट, की-लेस एंट्री और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद हैं।

सेफ्टी भी है दमदार

स्पेस की बात करें तो इसमें लचीला 7-सीटर लेआउट है जिसे जरूरत के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम और ISOFIX माउंट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो ट्राइबर में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 72bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। यह इंजन खासतौर पर सिटी ड्राइविंग और फैमिली यूज के लिए बेहतर माना जाता है। बजट-फ्रेंडली प्राइस और 7-सीटर प्रैक्टिकलिटी की वजह से रेनॉल्ट ट्राइबर छोटे और मिडिल क्लास परिवारों के बीच काफी पॉपुलर विकल्प बनी हुई है।

Renault Kiger Renault Triber Auto News Hindi

