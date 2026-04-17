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देश की सबसे सस्ती 7-सीटर पर टूटे ग्राहक, 25000 से ज्यादा घरों में पहुंची; कीमत ₹5.76 लाख; 20km है माइलेज

Apr 17, 2026 09:45 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) भारत की सबसे सस्ती 7-सीटर एमपीवी है। ट्राइबर ने FY2026 में 25,174 यूनिट एमपीवी की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर ट्राइबर की बिक्री 26.5 पर्सेंट तक बढ़ गई।

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भारतीय ग्राहकों के बीच 7-सीटर एमपीवी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इस सेगमेंट में मारुति अर्टिगा, टोयोटा इनोवा और रेनॉल्ट ट्राइबर जैसी एमपीवी खूब पॉपुलर है। बता दें कि रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) देश की सबसे सस्ती 7-सीटर एमपीवी भी है। ट्राइबर ने बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 में 25,174 यूनिट एमपीवी की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर ट्राइबर की बिक्री में 26.5 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 19,905 यूनिट था। आइए जानते हैं ट्राइबर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

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कुछ ऐसी है डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो एक कॉम्पैक्ट MPV होने के बावजूद यह काफी मस्कुलर और स्टाइलिश दिखती है। इसमें लगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और रूफ रेल्स इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट है। आप इसकी तीसरी लाइन की सीटों को जरूरत पड़ने पर पूरी तरह से हटा सकते हैं। इससे आपको ढेर सारा सामान रखने के लिए बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है।

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20 किमी तक है माइलेज

पावरट्रेन के तौर पर ट्राइबर में 1.0 लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन शहर की ड्राइविंग के लिए काफी स्मूथ है। इंजन 5-स्पीड मैनुअल व AMT गियरबॉक्स के साथ आता है। हालांकि, भारी लोड पर यह थोड़ा सुस्त महसूस हो सकता है लेकिन इसका माइलेज काफी तगड़ा है। यह कार आसानी से 18 से 20 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है। यह मिडिल क्लास परिवारों की जेब के लिए काफी राहत की बात है।

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इतनी है कार की कीमत

सेफ्टी के लिए इसमें 4-एयरबैग्स, ABS के साथ EBD जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसे 4-स्टार रेटिंग मिली हुई है। भारतीय मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये से शुरू होकर 8.60 लाख रुपये तक जाती है। अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो दिखने में अच्छी हो और चलाने में किफायती हो तो ट्राइबर एक सॉलिड चॉइस है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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