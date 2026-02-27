2 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच गई ₹5.76 लाख की ये 7-सीटर, अब जमकर खरीद रहे लोग; ये अर्टिगा नहीं
रेनो इंडिया भारतीय बाजार में सीमित बिक्री के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी की मंथली औसत सेल्स 5000 यूनिट के आसपास या उससे कम ही रहती है। हालांकि, पिछले कुछ महीने से कंपनी की बिक्री ने रफ्तार पकड़ी है। इसका क्रेडिट उसकी नई ट्राइबर को भी जाता है। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV के तौर पर भी जानी जाती है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपए है। खास बात ये है कि अब इस MPV ने घरेलू बाजार में 2 लाख यूनिट की बिक्री का माइलस्टोन पार कर लिया है। बता दें कि ये अगस्त 2019 में लॉन्च हुई थी। यानी यहां तक पहुंचने में इसे 6 साल और 7 महीने लगे।
ट्राइबर के ओरिजिनल मॉडल के लॉन्च के 6 साल बाद अपडेट मिला है। नया मॉडल आन के बाद इसकी सेल्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसकी जनवरी 2026 तक 200,253 यूनिट बिक चुकी है। वहीं, दिसंबर 2025 तक इसकी 34,238 यूनिट एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। भारत में इसका सीधा मुकाबला निसान ग्रेवाइट से होता है। वहीं, मारुति अर्टिगा और किआ कैरेंस को भी हल्की टक्कर देती है।
|रेनो ट्राइबर की फेसियल ईयर वाइज सेल्स
|फेसियल ईयर
|सेल्स यूनिट
|YoY %
|FY2020
|33,860
|-
|FY2021
|40,956
|21%
|FY2022
|29,678
|-27%
|FY2023
|32,664
|10%
|FY2024
|22,446
|-31%
|FY2025
|19,905
|-11%
|FY2026
|20,744
|32%
|टोटल
|200,253
ट्राइबर के लिए सबसे अच्छा फेसियल ईयर FY2021 था, जब 21% ग्रोथ के साथ इसकी 40,956 यूनिट बिकी थीं। हालांकि, FY2022 में 27% की डिग्रोथ के साथ इसकी 29,678 यूनिट बिकीं। वहीं, FY2023 में 10% की ग्रोथ के साथ इसकी 32,664 यूनिट बिकीं। FY2024 में एक बार फिर इसकी बिक्री 31% घटकर 22,446 यूनिट पर आ गई। जबकि, FY2025 में 11% घटकर 19,905 यूनिट पर पहुंच गई। अब FY2026 में एक बार फिर इसकी बिक्री 32% की ग्रोथ के साथ 20,744 यूनिट पर पहुंच गई।
ट्राइबर फेसलिफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
2025 रेनो ट्राइबर के टॉप-स्पेक इमोशन के साथ ग्राहकों को 6 सिंगल-टोन और 3 डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलेंगे। एक्सटीरियर हाइलाइट्स में इंटीग्रेटेड LED DRLs और LED फॉग लैंप के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैंप शामिल हैं। हालांकि, इंडिकेटर्स हैलोजन यूनिट के हैं। 2025 ट्राइबर फेसलिफ्ट में नया फ्रंट बंपर और ग्रिल और नया रेनो लोगो है, जो सभी वैरिएंट के साथ उपलब्ध हैं।
इमोशन वैरिएंट में स्टील व्हील्स हैं, लेकिन ये डुअल-टोन एलॉय व्हील्स के लुक और फील की नकल करने के लिए डिजाइन किए गए कवर के साथ आते हैं। अन्य मुख्य आकर्षणों में व्हील आर्च क्लैडिंग, कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक डोर हैंडल, डोर डेकल्स, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स वाले ORVMs, ब्लैक-आउट B और C पिलर और 50 किलोग्राम भार कैपेसिटी वाली रूफ रेल्स शामिल हैं।
पीछे की तरफ, रियर डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, टॉप-माउंटेड ब्रेक लाइट, बूट लिड पर 'TRIBER' बैजिंग और LED टेल लैंप्स शामिल हैं। आगे और पीछे की स्किड प्लेट्स सिल्वर फिनिश में हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक और फील देती हैं। एक स्पेयर व्हील केवल टॉप वैरिएंट में उपलब्ध है और इसे गाड़ी के पिछले हिस्से के नीचे लगाया गया है।
इसमें डुअल-टोन इंटीरियर है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में डे-नाइट IRVM, डोर के हैंडल पर सिल्वर फिनिश और LED केबिन लैंप शामिल हैं। इसके अलावा, ऊपरी ग्लव बॉक्स, क्रोम फिनिश वाले HVAC नॉब्स और रियर रूम लाइटिंग भी हैं। टेक्निकल किट में 8-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट एक्सेस कार्ड और एंड्रॉइड ऑटो व एपल कारप्ले के साथ वायरलेस स्मार्टफोन रेप्लिकेशन शामिल हैं।
अन्य फीचर्स में कूल्ड सेंटर कंसोल, ड्राइवर सीट आर्मरेस्ट, कूल्ड लोअर ग्लव बॉक्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और ऑटो हेडलैंप शामिल हैं। ट्राइबर फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट में फ्रंट एयर कंडीशनिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, आगे और दूसरी पंक्ति में 12V सॉकेट, दूसरी और तीसरी रो में AC वेंट हैं। सीटें अत्यधिक अनुकूलन योग्य हैं, जिनमें 100 से ज्यादा अलग-अलग स्टोरेज कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं।
सुरक्षा की बात करें तो इसके सभी वैरिएंट में 21 स्टैंडर्ड फीचर्स दिए हैं। मुख्य विशेषताओं में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। अन्य मानक सुविधाओं में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, ब्रेक असिस्ट के साथ ABS और EBD शामिल हैं। इमोशन वैरिएंट में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर, फॉलो मी होम हेडलैंप और टेक अ ब्रेक रिमाइंडर शामिल हैं।
2025 रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड, 3-सिलेंडर इंजन लगा है। यह 72 PS और 96 Nm का पीक टॉर्क देता है। सभी वैरिएंट में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है। टॉप-स्पेक इमोशन वैरिएंट 5-स्पीड AMT ऑप्शन के साथ भी आता है। उपयोगकर्ता CNG भी चुन सकते हैं, जो डीलर स्तर पर उपलब्ध है। CNG किट की कीमत लगभग 80,000 रुपए है, लेकिन अलग-अलग शहरों के आधार पर अलग हो सकती है।
