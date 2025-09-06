अरे वाह! एक झटके में ₹80000 से ज्यादा सस्ती हो गई रेनॉल्ट ट्राइबर, जानिए वजह
रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी पूरी कार रेंज की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है। इसी क्रम में कंपनी ने अपनी पॉपुलर 7-सीटर रेनॉल्ट ट्राइबर की कीमतों में भी वैरिएंट वाइज 80,000 रुपये से ज्यादा तक की कटौती की है।
फेस्टिव सीजन से ठीक पहले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी पूरी कार रेंज की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने यह कदम GST 2.0 रिफॉर्म्स के तहत उठाया है जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इसी क्रम में कंपनी ने अपनी पॉपुलर 7-सीटर रेनॉल्ट ट्राइबर की कीमतों में भी वैरिएंट वाइज 80,000 रुपये से ज्यादा तक की कटौती की है। आइए जानते हैं ट्राइबर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
नई कीमत सिर्फ 5.76 लाख
इस फैसले के बाद रेनॉल्ट ट्राइबर की कीमतों में भी बड़ी कमी आई है। अब इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये हो गई है। वैरिएंट के हिसाब से देखें तो ट्राइबर की कीमतों में 53,695 रुपये से लेकर 80,195 रुपये तक की कटौती की गई है। इस कदम से ट्राइबर उन ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक विकल्प बन गई है जो कम बजट में फैमिली कार खरीदना चाहते हैं।
धांसू हैं कार के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो रेनॉल्ट ट्राइबर अपने सेगमेंट की सबसे प्रैक्टिकल और किफायती 7-सीटर एमपीवी मानी जाती है। इसमें डुअल-टोन एक्सटीरियर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs और रूफ रेल्स जैसे स्टाइलिश एलिमेंट मिलते हैं। इंटीरियर में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश-बटन स्टार्ट, की-लेस एंट्री और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद हैं। स्पेस की बात करें तो इसमें लचीला 7-सीटर लेआउट है जिसे जरूरत के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम और ISOFIX माउंट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो ट्राइबर में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 72bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। यह इंजन खासतौर पर सिटी ड्राइविंग और फैमिली यूज के लिए बेहतर माना जाता है। बजट-फ्रेंडली प्राइस और 7-सीटर प्रैक्टिकलिटी की वजह से रेनॉल्ट ट्राइबर छोटे और मिडिल क्लास परिवारों के बीच काफी पॉपुलर विकल्प बनी हुई है।
