देश की सबसे सस्ती 7-सीटर समेत रेनॉल्ट कारों पर ₹73,000 तक की छूट, अब खरीदने की मचेगी लूट!

संक्षेप: रेनॉल्ट अपनी पॉपुलर कारों क्विड, ट्राइबर और किगर पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। इस दौरान मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से ग्राहकों को रेनॉल्ट की इन कारों पर 73,500 रुपये तक का फायदा मिल सकता है।

Feb 09, 2026 04:24 pm IST

रेनॉल्ट इंडिया ने फरवरी, 2026 में कार खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत दी है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर कारों क्विड, ट्राइबर और किगर पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। इस दौरान मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से ग्राहकों को रेनॉल्ट की इन कारों पर 73,500 रुपये तक का फायदा मिल सकता है। बता दें कि इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं डिस्काउंट की डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

रेनॉल्ट क्विड सबसे पहले बात करें रेनॉल्ट क्विड की। रेनॉल्ट क्विड के अलग-अलग वैरिएंट पर ग्राहक अधिकतम 45,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इसमें 20,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर 45,000 रुपये तक की सीधी बचत। जो ग्राहक एक्सचेंज नहीं कराना चाहते, वे यहां भी 25,000 रुपये का स्क्रैपेज इंसेंटिव चुन सकते हैं।

रेनॉल्ट ट्राइबर अब आते हैं रेनॉल्ट ट्राइबर पर जो कंपनी की सबसे किफायती 7-सीटर कार है। ट्राइबर के अलग-अलग वैरिएंट्स पर 55,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें 30,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये का लॉयल्टी बेनिफिट शामिल है। जो ग्राहक एक्सचेंज नहीं कराना चाहते, वे यहां भी 25,000 रुपये का स्क्रैपेज इंसेंटिव चुन सकते हैं।