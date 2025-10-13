देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार पर ₹1.08 लाख की छूट, मतलब कि अब ₹5.76 लाख भी नहीं लगेगा; फिर पता नहीं कब आएगा ऐसा ऑफर
रेनो ट्राइबर (Renault Triber) पर धमाकेदार ऑफर दे रही है। कंपनी अक्टूबर 2025 में इस कार पर पूरे 1.08 लाख तक छूट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप एक किफायती 7-सीटर कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। जी हां, क्योंकि रेनो ने अपनी ट्राइबर (Triber) पर अक्टूबर 2025 के लिए जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर्स का ऐलान किया है, जिससे आप 1.08 लाख तक की बचत कर सकते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
पुराने स्टॉक पर सबसे बड़ी छूट
जुलाई में लॉन्च हुई ट्राइबर फेसलिफ्ट (Facelift) के बाद भी कई डीलरशिप पर प्री-फेसलिफ्ट (MY2025) मॉडल का स्टॉक मौजूद है। इसी वजह से कंपनी इन गाड़ियों पर 1.08 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर शामिल हैं।
नई फेसलिफ्ट ट्राइबर पर भी बढ़िया ऑफर
अगर आप नया फेसलिफ्ट मॉडल लेना चाहते हैं, तो कुल 73,000 तक के बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। इसमें कैश ऑफर, एक्सचेंज बोनस और फेस्टिव स्कीम्स शामिल हैं।
नई कीमत और इंजन डिटेल्स
GST 2.0 लागू होने के बाद रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट (Renault Triber Facelift) की एक्स-शोरूम कीमत अब 5.76 लाख रुपये से 8.60 लाख के बीच है। इसमें वही भरोसेमंद 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 72hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का विकल्प मौजूद है। इसमें वही सेटअप है, जो रेनो काइगर (Renault Kiger) में भी दिया गया है।
क्यों है ट्राइबर इतनी पॉपुलर?
रेनो ट्राइबर (Renault Triber) अपनी 7-सीटर क्षमता, लो मेंटेनेंस कॉस्ट और किफायती कीमत के कारण मिडल-क्लास परिवारों के बीच काफी लोकप्रिय है। अब इन ऑफर्स के साथ ये कार और भी आकर्षक डील बन गई है।
अगर आप इस फेस्टिव सीजन में एक बजट 7-सीटर लेने की सोच रहे हैं, तो अक्टूबर 2025 में रेनो ट्राइबर (Renault Triber) पर मिल रहे इस ऑफर्स को आपको मिस नहीं करना चाहिए।
