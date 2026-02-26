₹5.76 लाख की 7-सीटर टोयोटा और मारुति के मॉडल पर पड़ी भारी, 23% की शानदार मिली ग्रोथ
देश के MPV सेगमेंट में शामिल कारों को शानदार ग्रोथ मिल रही है। खासकर 7-सीटर ऑप्शन वाली कारों की डिमांड ज्यादा है। इस सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का एकतरफा जादू चल रहा है। अब इस सेगमेंट में FY2026 के पहले 10 महीने सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल की लिस्ट सामने आ गई है। जिसमें देश की सस्ती 7-सीटर की लिस्ट में शामिल रेनो ट्राइबर ने टोयोटा रुमियन और मारुति इनविक्टो को पीछे छोड़ दिया है। ट्राइबर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,76,300 रुपए है। बता दें कि रुमियन, मारुति अर्टिगा का प्लेटफॉर्म शेयर करती है। जबकि इनविक्टो, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के प्लेटफॉर्म पर तैयार हुई है। खास बात ये है कि ट्राइबर को सालाना आधार पर ग्रोत मिली। जबकि, टोयोटा रुमियन और मारुति इनविक्टो को डिग्रोथ का सामना करना पड़ा।
रेनो ट्राइबर: 20,744 यूनिट और 23% ग्रोथ
7-सीटर रेनो ट्राइबर की FY2026 के पहले 10 महीने में 20,744 यूनिट्स बिक चुकी हैं। ये YoY 23% की बढ़ोतरी है। रेनो की अकेली MPV की डिमांड में हाल ही में हुई बढ़ोतरी का क्रेडिट 23 जुलाई, 2025 को नई ट्राइबर के लॉन्च को दिया जा सकता है। ओरिजिनल मॉडल के लॉन्च के 6 साल बाद, शानदार पैकेज वाली कॉम्पैक्ट MPV में यह पहला बड़ा अपडेट है। ट्राइबर के बेहतर प्रदर्शन ने रेनो इंडिया को कुल पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री (33,478 PVs, YoY 3% ज्यादा) के साथ-साथ यूटिलिटी गाड़ियों (29,009 UVs, YoY 13% ज्यादा) में ग्रोथ दर्ज करने में मदद की है।
टोयोटा रुमियन: 17,716 यूनिट, 2% डिग्रोथ
टोयोटा रुमियन (17,716 यूनिट्स, YoY 2% डिग्रोथ) FY2025 (21,878 यूनिट्स) के साथ नीचे आ गई। TKM के पोर्टफोलियो में चार रीबैज्ड मारुति सुजुकी मॉडल्स में से एक टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की यह समझदार, नो-नॉनसेंस मारुति अर्टिगा-बेस्ड पीपल-मूवर ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में किफायती MPV मार्केट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। हालांकि, FY2026 में रुमियन को कॉम्पिटिशन की गर्मी महसूस हो रही है। अर्टिगा की तरह दिखने और फीचर्स के बाद भी इसकी डिमांड काफी कम होती जा रही है।
मारुति इनविक्टो: 2,913 यूनिट, 13% डिग्रोथ
मारुति इनविक्टो MPV, जिसे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ग्लोबल सुजुकी-टोयोटा अलायंस के तहत मारुति सुजुकी के लिए बनाती है, इसने पिछले 10 महीनों में 2,913 यूनिट्स बेची हैं, जो YoY 13% कम है। मारुति सुजुकी ने जुलाई 2023 में इनविक्टो लॉन्च की थी, जो ज्यादा बिकने वाली टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का अपना वर्जन है। इनोवा की तरह, यह भी स्पेस, कम्फर्ट और फीचर्स के मामले में बड़ी है और सिर्फ एक मजबूत हाइब्रिड-ओनली इंजन के साथ बेची जाती है, जो शानदार फ्यूल इकॉनमी देती है। प्रीमियम नेक्सा चैनल से रिटेल की गई और इसकी कीमत 29.39 लाख रुपए से 33.57 लाख रुपए तक है।
