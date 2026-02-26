Hindustan Hindi News
₹5.76 लाख की 7-सीटर टोयोटा और मारुति के मॉडल पर पड़ी भारी, 23% की शानदार मिली ग्रोथ

Feb 26, 2026 10:56 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के MPV सेगमेंट में शामिल कारों को शानदार ग्रोथ मिल रही है। खासकर 7-सीटर ऑप्शन वाली कारों की डिमांड ज्यादा है। इस सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का एकतरफा जादू चल रहा है। अब इस सेगमेंट में FY2026 के पहले 10 महीने सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल की लिस्ट सामने आ गई है। जिसमें देश की सस्ती 7-सीटर की लिस्ट में शामिल रेनो ट्राइबर ने टोयोटा रुमियन और मारुति इनविक्टो को पीछे छोड़ दिया है। ट्राइबर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,76,300 रुपए है। बता दें कि रुमियन, मारुति अर्टिगा का प्लेटफॉर्म शेयर करती है। जबकि इनविक्टो, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के प्लेटफॉर्म पर तैयार हुई है। खास बात ये है कि ट्राइबर को सालाना आधार पर ग्रोत मिली। जबकि, टोयोटा रुमियन और मारुति इनविक्टो को डिग्रोथ का सामना करना पड़ा।

रेनो ट्राइबर: 20,744 यूनिट और 23% ग्रोथ
7-सीटर रेनो ट्राइबर की FY2026 के पहले 10 महीने में 20,744 यूनिट्स बिक चुकी हैं। ये YoY 23% की बढ़ोतरी है। रेनो की अकेली MPV की डिमांड में हाल ही में हुई बढ़ोतरी का क्रेडिट 23 जुलाई, 2025 को नई ट्राइबर के लॉन्च को दिया जा सकता है। ओरिजिनल मॉडल के लॉन्च के 6 साल बाद, शानदार पैकेज वाली कॉम्पैक्ट MPV में यह पहला बड़ा अपडेट है। ट्राइबर के बेहतर प्रदर्शन ने रेनो इंडिया को कुल पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री (33,478 PVs, YoY 3% ज्यादा) के साथ-साथ यूटिलिटी गाड़ियों (29,009 UVs, YoY 13% ज्यादा) में ग्रोथ दर्ज करने में मदद की है।

टोयोटा रुमियन: 17,716 यूनिट, 2% डिग्रोथ
टोयोटा रुमियन (17,716 यूनिट्स, YoY 2% डिग्रोथ) FY2025 (21,878 यूनिट्स) के साथ नीचे आ गई। TKM के पोर्टफोलियो में चार रीबैज्ड मारुति सुजुकी मॉडल्स में से एक टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की यह समझदार, नो-नॉनसेंस मारुति अर्टिगा-बेस्ड पीपल-मूवर ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में किफायती MPV मार्केट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। हालांकि, FY2026 में रुमियन को कॉम्पिटिशन की गर्मी महसूस हो रही है। अर्टिगा की तरह दिखने और फीचर्स के बाद भी इसकी डिमांड काफी कम होती जा रही है।

मारुति इनविक्टो: 2,913 यूनिट, 13% डिग्रोथ
मारुति इनविक्टो MPV, जिसे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ग्लोबल सुजुकी-टोयोटा अलायंस के तहत मारुति सुजुकी के लिए बनाती है, इसने पिछले 10 महीनों में 2,913 यूनिट्स बेची हैं, जो YoY 13% कम है। मारुति सुजुकी ने जुलाई 2023 में इनविक्टो लॉन्च की थी, जो ज्यादा बिकने वाली टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का अपना वर्जन है। इनोवा की तरह, यह भी स्पेस, कम्फर्ट और फीचर्स के मामले में बड़ी है और सिर्फ एक मजबूत हाइब्रिड-ओनली इंजन के साथ बेची जाती है, जो शानदार फ्यूल इकॉनमी देती है। प्रीमियम नेक्सा चैनल से रिटेल की गई और इसकी कीमत 29.39 लाख रुपए से 33.57 लाख रुपए तक है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

Maruti Maruti Car Renault Triber अन्य..

