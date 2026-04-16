₹5.76 लाख की इस 7-सीटर ने निकाली रुमियन, सफारी, अल्काजार की हेकड़ी! 4-स्टार सेफ्टी से लैस

Apr 16, 2026 08:01 pm IST

जब इस लिस्ट में नीचे की तरफ आते हैं तब की सस्ती रेनो ट्राइबर के सामने कई लग्जरी 7-सीटर घुटने टेकती नजर आई हैं। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की लिस्ट में ट्राइबर के सामने टोयोटा रुमियन, टाटा सफारी और हुंडई अल्काजार जैसे मॉडल पीछे रहे।

देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर की लिस्ट में कई चौंकाने वाले उलटफेर देखने को मिले। इस सेगमेंट वैसे तो मारुति अर्टिगा की नंबर-1 कार रही। हालांकि, जब इस लिस्ट में नीचे की तरफ आते हैं तब की सस्ती रेनो ट्राइबर के सामने कई लग्जरी 7-सीटर घुटने टेकती नजर आई हैं। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की लिस्ट में ट्राइबर के सामने टोयोटा रुमियन, टाटा सफारी और हुंडई अल्काजार जैसे मॉडल पीछे रहे। बता दें कि ट्राइबर की 25,174 यूनिट बिकीं। जबकि, इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 5.76 लाख रुपए है।

अब बात करें दूसरे 7-सीटर मॉडल की सेल्स की तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में ट्राइबर की 25,174 यूनिट की बिक्री के सामने टोयोटा रुमियन की 24,425 यूनिट, टाटा सफारी की 19,508 यूनिट और हुंडई अल्काजार की 12,393 यूनिट बिकीं। खास बात ये है कि इन सभी की कीमतें ट्राइबर से दोगुना और उससे भी कहीं ज्यादा है। ट्राइबर कंपनी के लिए भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है।

ट्राइबर ट्राइबर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

ट्राइबर को लिमिटेड एडिशन में भी खरीदा जा सकता है। इसे डुअल-टोन कलर मूनलाइट सिल्वर और सीडर ब्राउन में कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ में खरीद पाएंगे। इसमें नए 14-इंच फ्लेक्स व्हील भी मिलते हैं। इसमें पियानो ब्लैक फिनिश के साथ डुअल-टोन डैशबोर्ड दिया है। ट्राइबर में 1.0-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। यह पेट्रोल इंजन 71 hp की मैक्सिमम पावर और 96 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT के साथ आता है। इसका माइलेज 18 से 19 kmpl तक है।

इस कार में एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें माउंटेड कंट्रोल वाली स्टीयरिंग, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, LED DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप, सिक्स-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे कई शानदार फीचर्स शामिल हैं। इसमें नया स्टाइलिश फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी मिलता है। पूरी तरह से डिजिटल व्हाइट LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रोम रिंग के साथ HVAC नॉब्स और ब्लैक इनर डोर हैंडल इस कार को स्टाइलिश बना रहे हैं।