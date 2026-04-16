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₹5.76 लाख की इस 7-सीटर ने निकाली रुमियन, सफारी, अल्काजार की हेकड़ी! 4-स्टार सेफ्टी से लैस

Apr 16, 2026 08:01 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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जब इस लिस्ट में नीचे की तरफ आते हैं तब की सस्ती रेनो ट्राइबर के सामने कई लग्जरी 7-सीटर घुटने टेकती नजर आई हैं। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की लिस्ट में ट्राइबर के सामने टोयोटा रुमियन, टाटा सफारी और हुंडई अल्काजार जैसे मॉडल पीछे रहे।

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देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर की लिस्ट में कई चौंकाने वाले उलटफेर देखने को मिले। इस सेगमेंट वैसे तो मारुति अर्टिगा की नंबर-1 कार रही। हालांकि, जब इस लिस्ट में नीचे की तरफ आते हैं तब की सस्ती रेनो ट्राइबर के सामने कई लग्जरी 7-सीटर घुटने टेकती नजर आई हैं। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की लिस्ट में ट्राइबर के सामने टोयोटा रुमियन, टाटा सफारी और हुंडई अल्काजार जैसे मॉडल पीछे रहे। बता दें कि ट्राइबर की 25,174 यूनिट बिकीं। जबकि, इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 5.76 लाख रुपए है।

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अब बात करें दूसरे 7-सीटर मॉडल की सेल्स की तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में ट्राइबर की 25,174 यूनिट की बिक्री के सामने टोयोटा रुमियन की 24,425 यूनिट, टाटा सफारी की 19,508 यूनिट और हुंडई अल्काजार की 12,393 यूनिट बिकीं। खास बात ये है कि इन सभी की कीमतें ट्राइबर से दोगुना और उससे भी कहीं ज्यादा है। ट्राइबर कंपनी के लिए भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है।

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ट्राइबर ट्राइबर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
ट्राइबर को लिमिटेड एडिशन में भी खरीदा जा सकता है। इसे डुअल-टोन कलर मूनलाइट सिल्वर और सीडर ब्राउन में कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ में खरीद पाएंगे। इसमें नए 14-इंच फ्लेक्स व्हील भी मिलते हैं। इसमें पियानो ब्लैक फिनिश के साथ डुअल-टोन डैशबोर्ड दिया है। ट्राइबर में 1.0-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। यह पेट्रोल इंजन 71 hp की मैक्सिमम पावर और 96 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT के साथ आता है। इसका माइलेज 18 से 19 kmpl तक है।

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इस कार में एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें माउंटेड कंट्रोल वाली स्टीयरिंग, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, LED DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप, सिक्स-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे कई शानदार फीचर्स शामिल हैं। इसमें नया स्टाइलिश फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी मिलता है। पूरी तरह से डिजिटल व्हाइट LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रोम रिंग के साथ HVAC नॉब्स और ब्लैक इनर डोर हैंडल इस कार को स्टाइलिश बना रहे हैं।

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इसका व्हीलबेस 2,636mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 182mm है। इसे इस तरह डिजाइन किया है कि इसमें लोगों को ज्यादा स्पेस मिल सके। कंपनी का दावा है कि ट्राइबर की सीट को 100 से ज्यादा तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। ट्राइबर ट्राइबर को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग में एडल्ट के लिए 4 स्टार और चाइल्ड के लिए 3 स्टार रेटिंग मिली है। सेफ्टी के लिए इसमें ड्राइवर, पैसेंजर के साथ साइड एयरबैग शामिल हैं। ड्राइवर की सीट में लोड लिमिटर और प्रीटेंशनर भी मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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