इस 7-सीटर का नया मॉडल आते ही पुराने का स्टॉक क्लीयरेंस शुरू, मिल रही ₹80000 की छूट; कीमत ₹6.09 लाख

कंपी ने इस कार का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है। ऐसे में वो इसके पुराने मॉडल का स्टॉक खाली करने के लिए ये डिस्काउंट दे रही है। इसके पुराने मॉडल पर 35,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 45,000 रुपए का एक्सचेंज या स्क्रैप बोनस (कॉर्पोरेट बोनस के साथ) मिलेगा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 06:48 AM
इस 7-सीटर का नया मॉडल आते ही पुराने का स्टॉक क्लीयरेंस शुरू, मिल रही ₹80000 की छूट; कीमत ₹6.09 लाख
Renault Triberarrow

आप अपने लिए इस महीने कोई 7-सीटर MPV प्लान कर रहे हैं तब रेनो ट्राइबर एक बढ़िया ऑप्शन बन सकती है। दरअसल, कंपनी इस महीने यानी अगस्त में इस कार पर 80,000 रुपए तक का तगड़ा डिस्काउंट दे रही है। कंपनी ने हाल ही में ट्राइबर का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है। ऐसे में वो इसके पुराने मॉडल का स्टॉक खाली करने के लिए ये डिस्काउंट दे रही है। इसके पुराने मॉडल पर 35,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 45,000 रुपए का एक्सचेंज या स्क्रैप बोनस (कॉर्पोरेट बोनस के साथ) मिलेगा। दूसरी तरफ, कंपनी इसके नए मॉडल पर भी 45,000 रुपए का एक्सचेंज या स्क्रैप बोनस (कॉर्पोरेट बोनस के साथ) दे रही है। बता दें कि पुराने मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 6.09 लाख और नए फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत 6.30 लाख रुपए है।

ट्राइबर ट्राइबर फेसलिफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

2025 रेनो ट्राइबर के टॉप-स्पेक इमोशन के साथ ग्राहकों को 6 सिंगल-टोन और 3 डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलेंगे। एक्सटीरियर हाइलाइट्स में इंटीग्रेटेड LED DRLs और LED फॉग लैंप के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैंप शामिल हैं। हालांकि, इंडिकेटर्स हैलोजन यूनिट के हैं। 2025 ट्राइबर फेसलिफ्ट में नया फ्रंट बंपर और ग्रिल और नया रेनो लोगो है, जो सभी वैरिएंट के साथ उपलब्ध हैं।

इमोशन वैरिएंट में स्टील व्हील्स हैं, लेकिन ये डुअल-टोन एलॉय व्हील्स के लुक और फील की नकल करने के लिए डिजाइन किए गए कवर के साथ आते हैं। अन्य मुख्य आकर्षणों में व्हील आर्च क्लैडिंग, कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक डोर हैंडल, डोर डेकल्स, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स वाले ORVMs, ब्लैक-आउट B और C पिलर और 50 किलोग्राम भार कैपेसिटी वाली रूफ रेल्स शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:अब भूल जाओ अर्टिगा, कैरेंस और इनोवा! भारत में आ रही ये नई 7-सीटर, टीजर आया सामने

पीछे की तरफ, रियर डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, टॉप-माउंटेड ब्रेक लाइट, बूट लिड पर 'TRIBER' बैजिंग और LED टेल लैंप्स शामिल हैं। आगे और पीछे की स्किड प्लेट्स सिल्वर फिनिश में हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक और फील देती हैं। एक स्पेयर व्हील केवल टॉप वैरिएंट में उपलब्ध है और इसे गाड़ी के पिछले हिस्से के नीचे लगाया गया है।

इसमें डुअल-टोन इंटीरियर है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में डे-नाइट IRVM, डोर के हैंडल पर सिल्वर फिनिश और LED केबिन लैंप शामिल हैं। इसके अलावा, ऊपरी ग्लव बॉक्स, क्रोम फिनिश वाले HVAC नॉब्स और रियर रूम लाइटिंग भी हैं। टेक्निकल किट में 8-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट एक्सेस कार्ड और एंड्रॉइड ऑटो व एपल कारप्ले के साथ वायरलेस स्मार्टफोन रेप्लिकेशन शामिल हैं।

अन्य फीचर्स में कूल्ड सेंटर कंसोल, ड्राइवर सीट आर्मरेस्ट, कूल्ड लोअर ग्लव बॉक्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और ऑटो हेडलैंप शामिल हैं। ट्राइबर फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट में फ्रंट एयर कंडीशनिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, आगे और दूसरी पंक्ति में 12V सॉकेट, दूसरी और तीसरी रो में AC वेंट हैं। सीटें अत्यधिक अनुकूलन योग्य हैं, जिनमें 100 से ज्यादा अलग-अलग स्टोरेज कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं।

ये भी पढ़ें:₹6.14 लाख की ये SUV अब हो गई ज्यादा स्टाइलिश, कंपनी ने इसमें नया कलर जोड़ा

सुरक्षा की बात करें तो इसके सभी वैरिएंट में 21 स्टैंडर्ड फीचर्स दिए हैं। मुख्य विशेषताओं में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। अन्य मानक सुविधाओं में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, ब्रेक असिस्ट के साथ ABS और EBD शामिल हैं। इमोशन वैरिएंट में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर, फॉलो मी होम हेडलैंप और टेक अ ब्रेक रिमाइंडर शामिल हैं।

2025 रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड, 3-सिलेंडर इंजन लगा है। यह 72 PS और 96 Nm का पीक टॉर्क देता है। सभी वैरिएंट में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है। टॉप-स्पेक इमोशन वैरिएंट 5-स्पीड AMT ऑप्शन के साथ भी आता है। उपयोगकर्ता CNG भी चुन सकते हैं, जो डीलर स्तर पर उपलब्ध है। CNG किट की कीमत लगभग 80,000 रुपए है, लेकिन अलग-अलग शहरों के आधार पर अलग हो सकती है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

