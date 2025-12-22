₹5.44 लाख में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, यहां से लेने पर पूरा टैक्स बच रहा; घर के 7 लोग आराम से कर पाएंगे लंबा सफर
अगर आप CSD के पात्र हैं और एक सस्ती, भरोसेमंद और फैमिली-फ्रेंडली 7-सीटर कार खरीदना चाहते हैं, तो रेनो ट्राइबर आपके लिए बेस्ट है। जी हां, क्योंकि दिसंबर 2025 आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप देश के सैन्य कर्मी हैं और आपको एक बजट-फ्रेंडली 7-सीटर कार चाहिए, तो दिसंबर 2025 में CSD से रेनो ट्राइबर (Renault Triber CSD) लेना आपके लिए एक बेहतरीन डील साबित हो सकती है। जी हां, क्योंकि इस महीने CSD (कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट) के जरिए रेनो ट्राइबर (Renault Triber) पर आकर्षक डील मिल रही है, जो मार्केट की एक्स-शोरूम कीमतों की तुलना में काफी कम है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दिसंबर 2025 में रेनो ट्राइबर की CSD प्राइस लिस्ट
CSD के तहत उपलब्ध रेनो ट्राइबर (Renault Triber) की कीमतें RXE वैरिएंट के लिए 5.44 लाख रुपये से शुरू हो जाती हैं। इसके सभी वैरिएंट्स की कीमतें नीचे दी गई हैं।
|रेनो ट्राइबर मॉडल
|कीमत
|ट्राइबर RXE
|₹5.44 लाख
|ट्राइबर RXL
|₹6.16 लाख
|ट्राइबर RXT
|₹6.49 लाख
|ट्राइबर RXZ
|₹6.95 लाख
नोट:- ये कीमतें CSD दरों पर आधारित हैं और आम डीलरशिप कीमतों की तुलना में अच्छी खासी बचत कराती हैं।
CSD से खरीदना क्यों फायदे का सौदा?
CSD के जरिए कार खरीदने पर GST कम लगता है, जिससे कुल कीमत में सीधी बचत होती है। यही वजह है कि ट्राइबर (Triber) जैसी फैमिली कार CSD में और भी किफायती बन जाती है।
भारत की सबसे सस्ती 7-सीटर
रेनो ट्राइबर (Renault Triber) भारत की सबसे किफायती 7-सीटर MPV में से एक है। इसकी मॉड्यूलर सिटिंग जरूरत के हिसाब से 5-सीटर या 7-सीटर का ऑप्शन देती है।
माइलेज और मेंटेनेंस
रेनो ट्राइबर (Triber) का 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन अच्छा माइलेज देता है और मेंटेनेंस भी ज्यादा महंगा नहीं है, जिससे यह रोजमर्रा की फैमिली कार के लिए परफेक्ट बनती है।
कौन-सा वैरिएंट आपके लिए सही रहेगा?
अगर आप सबसे सस्ता ऑप्शन चाहते हैं, तो आप RXE वैरिएंट खरीद सकते हैं। वहीं, अगर आप बेहतर फीचर्स और वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन चाहते हैं, तो आप RXL / RXT वैरिएंट घर ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट अच्छा है और आप ज्यादा कंफर्ट और फीचर्स के साथ कार चाहते हैं, तो आप टॉप वैरिएंट RXZ ले सकते हैं।
अगर आप CSD के पात्र हैं और एक सस्ती, भरोसेमंद और फैमिली-फ्रेंडली 7-सीटर कार खरीदना चाहते हैं, तो दिसंबर 2025 में रेनो ट्राइबर (Renault Triber) आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। जी हां, क्योंकि कम कीमत, ज्यादा स्पेस और भरोसेमंद ब्रांड तीनों का कॉम्बिनेशन इसे एक समझदारी भरा विकल्प बनाता है।
नोट- खरीदने से पहले अपने नजदीकी CSD डिपो या रेनो (Renault) डीलर से उपलब्धता और डॉक्यूमेंट की पुष्टि जरूर करें।
