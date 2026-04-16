₹5.76 लाख की इस 7-सीटर में टर्बो इंजन मिलेगा, फैक्ट्री फिटेड डुअल CNG सिलेंडर से होगी लैस
HR10 कोडनेम वाला यह 1.0-लीटर, थ्री-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन, ट्राइबर में पहले से मौजूद 72hp वाले BR10 नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का टर्बोचार्ज्ड वर्जन नहीं है। बल्कि, इसे डस्टर के HR13 (1.3-लीटर, फोर-सिलेंडर) इंजन से लिया गया है। बस इसमें एक सिलेंडर कम है।
रेनो इंडिया ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर ट्राइबर MPV को नए ज्यादा पावरफुल टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी जोड़ लिया है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिकि, कंपनी ने टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का प्लान फिर से शुरू हो गया है। इसे इसी साल सितंबर-अक्टूबर के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह इंजन न सिर्फ CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ मिलेगा, बल्कि CNG ऑप्शन में भी उपलब्ध होगा। जिससे इस MPV के पावरट्रेन ऑप्शन्स काफी मजबूत हो जाएंगे। बता दें कि ट्राइबर देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV है। जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 5,76,300 रुपए है।
CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा
HR10 कोडनेम वाला यह 1.0-लीटर, थ्री-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन, ट्राइबर में पहले से मौजूद 72hp वाले BR10 नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का टर्बोचार्ज्ड वर्जन नहीं है। बल्कि, इसे डस्टर के HR13 (1.3-लीटर, फोर-सिलेंडर) इंजन से लिया गया है। बस इसमें एक सिलेंडर कम है। 100hp की पावर देने वाला यह HR10 इंजन, रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट के बोनट के नीचे पहले से ही काम कर रहा है। इन गाड़ियों में इसे 5-स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। सबसे खास बात यह है कि यह 160Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो भारी वजन (जैसे - पूरी गाड़ी भरकर पैसेंजर और सामान) ढोने में काफी मददगार साबित होता है।
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Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
Nissan Gravite
₹ 5.65 - 9.2 लाख
Hyundai Exter
₹ 5.8 - 9.57 लाख
Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
Nissan Magnite
₹ 5.62 - 10.76 लाख
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
डुअल CNG सिलेंडर सेटअप मिलेगा
जब ट्राइबर में इस HR10 इंजन को पेश किया जाएगा, तो यह मैनुअल और CVT दोनों तरह के गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होगा। इस इंजन को नई डस्टर के लिए भी बेस ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया था। हालांकि, वहां यह सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है। लेकिन, ऐसी उम्मीद है कि वहां भी जल्द ही CVT का ऑप्शन जोड़ दिया जाएगा।
कंपनी ट्राइबर का एक फक्टरी-फिटेड CNG वर्जन भी पेश करने वाली है। इस वर्जन में गाड़ी के बूट (डिग्गी) के फर्श के नीचे दो CNG टैंक लगाए जाएंगे। इसे 2025 में भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में पेश किए गए CNG वर्जन से न मिलाएं, क्योंकि वह एक आफ्टरमार्केट रेट्रो फिटमेंट था जिसे बूट के अंदर लगाया गया था, जबकि यह सीधे फैक्टरी से ही उपलब्ध होगा।
RGEP में रीब्रांड किया गया
CMF-A प्लेटफॉर्म, जिस पर ट्राइबर और काइगर तैयार की गई हैं, इनमें कुछ अपग्रेड किए गए हैं। इसे RGEP (रेनो ग्लोबल कॉम्पैक्ट प्लेटफॉर्म) के रूप में रीब्रांड किया गया है। इससे चेसिस के अंदर, बूट फ्लोर के नीचे डुअल-सिलेंडर CNG टैंक लगाने की सुविधा मिली है। ऐसा लगता है कि इसकी वजह से HR10 टर्बो पेट्रोल इंजन लगाने की भी गुंजाइश बनी है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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