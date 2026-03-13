डस्टर के बाद मार्केट में आ रही रेनॉल्ट की नई 7-सीटर SUV, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए खासियत

Mar 13, 2026 10:23 pm IST

रेनॉल्ट इंडिया अपनी पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाने की तैयारी में है। हाल ही में कंपनी की एक नई थ्री-रो एसयूवी को भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। यह गाड़ी पूरी तरह से ढकी हुई (कैमफ्लाज्ड) थी।

रेनॉल्ट इंडिया अपनी पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाने की तैयारी में है। हाल ही में कंपनी की एक नई थ्री-रो एसयूवी को भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। यह गाड़ी पूरी तरह से ढकी हुई (कैमफ्लाज्ड) थी। हालांकि, इसके लुक्स और बनावट से साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह रेनॉल्ट की आने वाली नई 7-सीटर एसयूवी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे अगले वित्त वर्ष में लॉन्च किया जाना है। जानकारों की मानें तो यह गाड़ी ग्लोबल मार्केट में मौजूद 'डेशिया बिगस्टर' का एक बड़ा वर्जन है।

अभी कार का नाम तय नहीं रेनॉल्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे नई डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर ही एक बड़ी 7-सीटर एसयूवी लेकर आएंगे। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि भारत में इस गाड़ी का नाम क्या होगा। क्या कंपनी इसे 'बिगस्टर' के नाम से ही उतारेगी या फिर 'बोरियल' (Boreal) जैसे किसी नाम का चुनाव करेगी। डिजाइन के मामले में यह काफी हद तक डस्टर जैसी ही होगी। हालांकि, लंबाई और पीछे के हिस्से में इसे ज्यादा जगह देने के लिए काफी बदलाव किए जाएंगे।

दमदार होगा पावरट्रेन परफॉरमेंस की बात करें तो इसमें डस्टर वाले ही दमदार इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 1.3-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो लगभग 163bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क पैदा करेगा। इसे 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, एक एंट्री-लेवल 1.0-लीटर टर्बो इंजन और एक 1.8-लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी चर्चा में है, जो इसे भारतीय सड़कों पर काफी पावरफुल बनाएगा।