Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

₹5.76 लाख की इस 7-सीटर कार पर टूटी भीड़, कंपनी की सेल में 31% की भारी उछाल; जल्द एंट्री मारेगी इसकी डस्टर SUV

Mar 02, 2026 09:34 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

डस्टर (Duster) SUV की वापसी से पहले रेनो (Renault) की रफ्तार तेज हो गई है। फरवरी 2026 में रेनो की बिक्री में 31% की भारी उछाल दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

₹5.76 लाख की इस 7-सीटर कार पर टूटी भीड़, कंपनी की सेल में 31% की भारी उछाल; जल्द एंट्री मारेगी इसकी डस्टर SUV

भारतीय बाजार में एक बार फिर रेनो इंडिया (Renault India) की गाड़ियां तेजी से दौड़ रही हैं। फरवरी 2026 में कंपनी ने 3,495 यूनिट्स की होलसेल बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल फरवरी (2,676 यूनिट्स) के मुकाबले 31% ज्यादा है। ये सिर्फ एक महीने की बात नहीं है, बल्कि 2026 के पहले दो महीनों में कंपनी ने 32% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। कंपनी की 5.76 लाख की 7-सीटर कार रेनो ट्राइबर बेस्ट सेलिंग कार में से एक रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.19 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:लूट लो मौका! सितंबर में ₹50000 की छूट के साथ मिल रही ये मारुति कार

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault Triber

Renault Triber

₹ 5.76 - 8.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 5.76 - 10.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault New Duster

Renault New Duster

₹ 10 - 19 लाख

मुझे सूचित करें
Renault Kardian

Renault Kardian

₹ 11 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Renault Bigster

Renault Bigster

₹ 13 - 18 लाख

मुझे सूचित करें
Renault Kwid

Renault Kwid

₹ 4.3 - 5.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

काइगर और ट्राइबर बनी असली गेमचेंजर

रेनो (Renault) की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ कंपनी की अपडेटेड SUV रेनो काइगर (Renault Kiger) और MPV रेनो ट्राइबर (Renault Triber) का रहा। खास बात ये है कि नई ट्राइबर (Triber) ने फरवरी में 57% सालाना बढ़त दर्ज की, यानी फैमिली कार सेगमेंट में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अपडेटेड फीचर्स, बेहतर डिजाइन और वैल्यू-फॉर-मनी प्राइसिंग ने ग्राहकों का भरोसा दोबारा जीत लिया है।

लगातार बढ़ रही ग्रोथ

कंपनी का प्रदर्शन सिर्फ फरवरी तक सीमित नहीं है, बल्कि लगातार ग्रोथ हो रही है। कंपनी ने Q3 CY2025 में 9% की ग्रोथ और Q4 CY2025 में 27% की ग्रोथ हासिल की। 2026 के पहले दो महीनों में 32% की ग्रोथ देखने को मिली, यानी रेनो (Renault) लगातार इंडस्ट्री ग्रोथ से आगे निकल रही है।

ये भी पढ़ें:टॉप 5 अफोर्डेबल ईवी, लिस्ट में मारुति सुजुकी भी, 75% तक की रीसेल वैल्यू

रेनो डस्टर (Duster) की वापसी ने बढ़ाया उत्साह

सबसे बड़ा ट्विस्ट रेनो डस्टर (Renault Duster) की भारत में वापसी की घोषणा है। डस्टर (Duster) कभी मिड-साइज SUV सेगमेंट की स्टार हुआ करती थी और अब इसकी वापसी की खबर से डीलरशिप पर फुटफॉल बढ़ने लगे हैं। ग्राहकों में ब्रांड को लेकर नया उत्साह दिखाई दे रहा है।

ये भी पढ़ें:लूट लो मौका! सितंबर में ₹50000 की छूट के साथ मिल रही ये मारुति कार

आगे क्या?

कंपनी के पास काइगर (Kiger) और ट्राइबर (Triber) की मजबूत डिमांड है। कंपनी अब डस्टर (Duster) के एंट्री की तैयारी कर रही है, जो इस बात का संकेत है कि साल 2026 रेनो (Renault) के लिए बड़ा साल साबित हो सकता है। अगर यही रफ्तार जारी रही, तो कंपनी मिड-सेगमेंट SUV मार्केट में फिर से मजबूत पकड़ बना सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Renault Kiger Renault Triber

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।