₹5.76 लाख वाली देश की सबसे सस्ती इस कार की मची लूट, अकेले हथिया ली 65% मार्केट; सितंबर में कंपनी बिक्री में 33% की उछाल

संक्षेप: पिछले 3 महीने से देश की सबसे सस्ती 7-सीटर रेनो ट्राइबर की लूट मची हुई है। इस कार ने Q3 2025 में अकेले कंपनी की 65% मार्केट हथिया ली। इसके चलते सितंबर 2025 में कंपनी की बिक्री में 33% की उछाल देखने को मिली।

सितंबर 2025 में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में रेनो (Renault) काफी शानदार रहा। सितंबर 2025 में रेनो ने अपनी बिक्री में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। रेनो ट्राइबर (Renault Triber) की बिक्री में 33% की उछाल देखने को मिली। कंपनी ने कुल 4,265 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल सितंबर 2024 की 3,217 यूनिट्स से 33% अधिक है। मासिक आधार पर भी अगस्त 2025 की तुलना में 41% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई 2025 से सितंबर 2025 के बीच रेनो ट्राइबर की बंपर डिमांड देखी गई। Q3 2025 में ट्राइबर (Triber) ने कुल बिक्री का 65% हिस्सा हथिया लिया। आइए इसके मॉडल्स की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

रेनो (Renault) की टॉप-3 कारों का प्रदर्शन

1- कंपनी की जान रेनो ट्राइबर (Renault Triber)

रेनो ट्राइबर (Renault Triber) ने एक बार फिर कंपनी के लिए कमाल कर दिखाया। सितंबर 2025 में ट्राइबर (Triber) की 2,587 यूनिट्स बिकीं, जो कि 68% साल-दर-साल (YoY) और 38% महीने-दर-महीने (MoM) की बढ़ोतरी दर्शाती है। इस MPV का किफायती दाम 7-सीटर स्पेस और फीचर-लोडेड वैरिएंट इसे भारतीय फैमिली कार बायर्स के लिए टॉप चॉइस बनाते हैं

मॉडल (Model) सितंबर 2025 बिक्री (Units) सालाना वृद्धि (YoY Growth) बिक्री में उछाल के मुख्य कारण Renault Triber 2,587 +68% 7-सीटर की कम कीमत और हाल ही में ₹80,195 तक की GST कटौती। Renault Kiger 1,166 +18% अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ फेसलिफ्ट मॉडल और कीमतों में कटौती। Renault Kwid 512 -26% मासिक मांग में 118% की भारी बढ़ोतरी, Kwid EV की चर्चा का असर।

2- रेनो काइगर (Renault Kiger) का नया फेसलिफ्ट मॉडल

अगस्त 2025 में लॉन्च हुई काइगर फेसलिफ्ट (Kiger Facelift) ने भी कंपनी को अच्छी ग्रोथ दी है। सितंबर में इसकी 1,166 यूनिट्स बिकीं, जो 18% ज्यादा YoY और 28% ज्यादा MoM रही। SUV सेगमेंट में काइगर (Kiger) अब भी उन खरीदारों के बीच पसंदीदा है, जो स्टाइलिश, कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली SUV की तलाश में हैं।

3- रेनो क्विड (Renault Kwid) पर बड़ा इफेक्ट

रेनो क्विड (Renault Kwid) ने सितंबर 2025 में 512 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। भले ही यह 26% YoY गिरावट दिखाती है, लेकिन MoM आधार पर 118% की शानदार उछाल देखने को मिली। दरअसल, इसका कारण क्विड ईवी (Kwid EV) को लेकर बढ़ता उत्साह है। हाल ही में क्विड ईवी (Kwid EV) को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिससे ग्राहक दोबारा इस कार की ओर आकर्षित हुए हैं।

रेनो (Renault) की Q3 2025 परफॉर्मेंस

जुलाई से सितंबर 2025 के बीच रेनो (Renault) ने कुल 9,855 यूनिट की बिक्री की है, जो 8.7% YoY ग्रोथ को दर्शाती है। इसमें ट्राइबर (Triber) स्टार परफॉर्मर रही। कंपनी की कुल बिक्री का 65% हिस्सा (6,444 यूनिट्स) इसी का रहा।

10% घटी काइगर (Kiger) की बिक्री

रेनो काइगर (Kiger) की बिक्री 2,399 यूनिट्स रही। वहीं, क्विड (Kwid) की बिक्री 46% (1,012 यूनिट्स) घटी, क्योंकि मार्केट अब तेजी से SUVs की ओर झुक रहा है।

रेनो की रणनीति