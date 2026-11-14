लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा ₹5.81 लाख की इस कार का जादू, ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV

कंपनी को पिछले 6 महीने के दौरान सबसे बड़ी मंथली सेल्स मिली। वहीं, कंपनी के हर मॉडल को मंथली बेसिस पर शानदार ग्रोथ भी मिला। हालांकि, कंपनी के लिए अभी भी उसकी 7-सीटर ट्राइबर MPV का सेल्स परफॉर्मेस सबसे शानदार है।

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रेनो इंडिया की अक्टूबर 2026 की मॉडल वाइज सेल्स का डाटा सामने आ गया है। कंपनी को पिछले 6 महीने के दौरान सबसे बड़ी मंथली सेल्स मिली। वहीं, कंपनी के हर मॉडल को मंथली बेसिस पर शानदार ग्रोथ भी मिला। हालांकि, कंपनी के लिए अभी भी उसकी 7-सीटर ट्राइबर MPV का सेल्स परफॉर्मेस सबसे शानदार है। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV भी है। अब इसमें टर्बो इंजन का ऑप्शन मिलने लगा है, जिसके चलते इसकी सेल्स में लगातार इजाफा हो रहा है। जबकि, डस्टर अब तक सेल्स रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। चलिए अब सेल्स डाटा को देखते हैं।

रेनो मॉडल वाइज MoM सेल्स अक्टूबर 2026 मॉडल अक्टूबर 2026 सितंबर 2026 चेंज % MoM ट्राइबर 2,588 1,743 48.48% क्विड 808 577 40.04% डस्टर 601 465 29.25% काइगर 580 614 5.54% टोटल 4,577 3,399 34.67%

रेनो की मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो ट्राइबर की अक्टूबर 2026 में 2,588 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2026 में इसकी 1,743 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे महीना-दर-महीना के आधार पर 48.48% की ग्रोथ मिली। क्विड की अक्टूबर 2026 में 808 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2026 में इसकी 577 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे महीना-दर-महीना के आधार पर 40.04% की ग्रोथ मिली। डस्टर की अक्टूबर 2026 में 601 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2026 में इसकी 465 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे महीना-दर-महीना के आधार पर 29.25% की ग्रोथ मिली।

काइगर की अक्टूबर 2026 में 580 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2026 में इसकी 614 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे महीना-दर-महीना के आधार पर 5.54% की ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने अक्टूबर 2026 के दौरान कुल 4,577 यूनिट बेचीं। जबकि, सितंबर 2026 के दौरान कुल 3,399 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 34.67% की ग्रोथ मिली। मई में 4,113 यूनिट, जून में 4,063 यूनिट, जुलाई में 3,293 यूनिट, अगस्त में 2,842 यूनिट, सितंबर में 3,399 यूनिट और अक्टूबर में 4,577 यूनिट बिकीं।

ट्राइबर के इंजन ऑप्शन

ट्राइबर में 1.0-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। यह पेट्रोल इंजन 71 hp की मैक्सिमम पावर और 96 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT के साथ आता है। इसका माइलेज 18 से 19 kmpl तक है। वहीं, इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.0 L MT टर्बो इंजन मिलता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख रुपए है।

ट्राइबर का इंटीरियर, फीचर्स

ट्राइबर में एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें माउंटेड कंट्रोल वाली स्टीयरिंग, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, LED DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप, सिक्स-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे कई शानदार फीचर्स दिए हैं। इसमें स्टाइलिश फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी मिलता है। इसमें डिजिटल व्हाइट LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रोम रिंग के साथ HVAC नॉब्स और ब्लैक इनर डोर हैंडल मिलते हैं।