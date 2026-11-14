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लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा ₹5.81 लाख की इस कार का जादू, ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी को पिछले 6 महीने के दौरान सबसे बड़ी मंथली सेल्स मिली। वहीं, कंपनी के हर मॉडल को मंथली बेसिस पर शानदार ग्रोथ भी मिला। हालांकि, कंपनी के लिए अभी भी उसकी 7-सीटर ट्राइबर MPV का सेल्स परफॉर्मेस सबसे शानदार है।

Renault Sales Breakup October 2026, Triber Dominate Kwid, Duster
जमकर चल रहा ₹5.81 लाख की इस कार का जादू
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रेनो इंडिया की अक्टूबर 2026 की मॉडल वाइज सेल्स का डाटा सामने आ गया है। कंपनी को पिछले 6 महीने के दौरान सबसे बड़ी मंथली सेल्स मिली। वहीं, कंपनी के हर मॉडल को मंथली बेसिस पर शानदार ग्रोथ भी मिला। हालांकि, कंपनी के लिए अभी भी उसकी 7-सीटर ट्राइबर MPV का सेल्स परफॉर्मेस सबसे शानदार है। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV भी है। अब इसमें टर्बो इंजन का ऑप्शन मिलने लगा है, जिसके चलते इसकी सेल्स में लगातार इजाफा हो रहा है। जबकि, डस्टर अब तक सेल्स रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। चलिए अब सेल्स डाटा को देखते हैं।

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रेनो मॉडल वाइज MoM सेल्स अक्टूबर 2026
मॉडलअक्टूबर 2026सितंबर 2026चेंज % MoM
ट्राइबर2,5881,74348.48%
क्विड80857740.04%
डस्टर60146529.25%
काइगर5806145.54%
टोटल4,5773,39934.67%

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रेनो की मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो ट्राइबर की अक्टूबर 2026 में 2,588 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2026 में इसकी 1,743 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे महीना-दर-महीना के आधार पर 48.48% की ग्रोथ मिली। क्विड की अक्टूबर 2026 में 808 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2026 में इसकी 577 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे महीना-दर-महीना के आधार पर 40.04% की ग्रोथ मिली। डस्टर की अक्टूबर 2026 में 601 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2026 में इसकी 465 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे महीना-दर-महीना के आधार पर 29.25% की ग्रोथ मिली।

काइगर की अक्टूबर 2026 में 580 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2026 में इसकी 614 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे महीना-दर-महीना के आधार पर 5.54% की ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने अक्टूबर 2026 के दौरान कुल 4,577 यूनिट बेचीं। जबकि, सितंबर 2026 के दौरान कुल 3,399 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 34.67% की ग्रोथ मिली। मई में 4,113 यूनिट, जून में 4,063 यूनिट, जुलाई में 3,293 यूनिट, अगस्त में 2,842 यूनिट, सितंबर में 3,399 यूनिट और अक्टूबर में 4,577 यूनिट बिकीं।

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ट्राइबर के इंजन ऑप्शन
ट्राइबर में 1.0-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। यह पेट्रोल इंजन 71 hp की मैक्सिमम पावर और 96 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT के साथ आता है। इसका माइलेज 18 से 19 kmpl तक है। वहीं, इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.0 L MT टर्बो इंजन मिलता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख रुपए है।

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ट्राइबर का इंटीरियर, फीचर्स
ट्राइबर में एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें माउंटेड कंट्रोल वाली स्टीयरिंग, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, LED DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप, सिक्स-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे कई शानदार फीचर्स दिए हैं। इसमें स्टाइलिश फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी मिलता है। इसमें डिजिटल व्हाइट LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रोम रिंग के साथ HVAC नॉब्स और ब्लैक इनर डोर हैंडल मिलते हैं।

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ट्राइबर का डायमेंशन, सेफ्टी
इसमें 14-इंच फ्लेक्स व्हील मिलते हैं। इसका व्हीलबेस 2,636mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 182mm है। इसे इस तरह डिजाइन किया है कि इसमें लोगों को ज्यादा स्पेस मिल सके। कंपनी का दावा है कि ट्राइबर की सीट को 100 से ज्यादा तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। सेफ्टी के लिए इसमें ड्राइवर, पैसेंजर के साथ साइड एयरबैग शामिल हैं। इस ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग मिली है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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