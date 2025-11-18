Hindustan Hindi News
₹5.76 लाख की इस 7-सीटर कार की मची लूट, कंपनी के लिए गेमचेंजर बना ये मॉडल; अक्टूबर में कंपनी की 4,672 यूनिट सेल

संक्षेप: रेनो ने अक्टूबर 2025 में धूम मचा दी है। अक्टूबर 2025 में कंपनी की सेल्स में जबरदस्त उछाल आया। कंपनी की लाइफलाइन 7-सीटर ट्राइबर बनी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 18 Nov 2025 07:40 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अक्टूबर 2025 रेनो के लिए काफी शानदार साबित हुआ। कंपनी ने इस महीने 4,672 यूनिट्स की बिक्री की और साल-दर-साल (YoY) आधार पर 21% की जोरदार ग्रोथ दर्ज की। यही नहीं सितंबर की तुलना में भी (MoM) रेनो की सेल्स 10% बढ़ीं। लेकिन, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली गेमचेंजर रेनो ट्राइबर (Renault Triber) निकली, जिसने अकेले कंपनी की आधी से ज्यादा बिक्री अपने नाम कर ली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रेनो की मार्केट पोजिशन

भारतीय ऑटो बाजार में रेनो (Renault) 10वें स्थान पर रही। इसका मार्केट शेयर 1.1% (पिछले साल जितना ही) रहा। वहीं, निसान (Nissan) 12वें स्थान पर रही। इसका मार्केट शेयर गिरकर 0.6% (पिछले साल 0.8%) हो गया। रेनो की लाइनअप में फिलहाल ट्राइबर (Triber), काइगर (Kiger) और क्विड (Kwid) हैं।

रेनो बड़े धमाके की तैयारी में है। नई डस्टर (Duster) का लॉन्च 26 जनवरी 2026 को होना तय है। SUV मार्केट में एक बार फिर धमाल मचने की उम्मीद है।

रेनो सेल्स ब्रेकअप– अक्टूबर 2025

अक्टूबर 2025 में रेनो की तीनों गाड़ियों का प्रदर्शन अलग-अलग दिखा, जहां ट्राइबर (Triber) ने रिकॉर्ड बनाया, वहीं काइगर (Kiger) और क्विड (Kwid) ने थोड़ा निराश किया।

1- रेनो ट्राइबर (Renault Triber)– रेनो की सेल्स की धड़कन

रेनो ट्राइबर (Renault Triber) ने 3,170 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो 50% की YoY ग्रोथ और 23% MoM ग्रोथ है। ट्राइबर (Triber) ने कमाल से भी ऊपर प्रदर्शन किया। यह रेनो की अकेली कार थी, जिसने पॉजिटिव YoY और MoM दोनों ग्रोथ दी।

2- रेनो काइगर (Renault Kiger) की गिरावट जारी

रेनो काइगर (Renault Kiger) की बिक्री में गिरावट जारी है। इसकी पिछले महीने सेल 948 यूनिट्स रही, जो 10% YoY की गिरावट थी और 19% की MoM गिरावट थी।

3- रेनो क्विड (Renault Kwid) की बिक्री

रेनो क्विड (Renault Kwid) की बिक्री 554 यूनिट्स तक रही, जो 22% की YoY गिरावट है। वहीं, मासिक आधार (MoM) पर 8% की मामूली रिकवरी है। क्विड (Kwid) की सेल्स पर माइक्रो-हैचबैक मार्केट में गिरती डिमांड क्लियर दिख रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
