भारतीय ग्राहकों के दिलों-दिमाग में घुस गई ₹6 लाख से कम की ये 7-सीटर, बिक्री में सबको छोड़ा पीछे

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच रेनॉल्ट की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) कंपनी की बेस्ट-सेलर मॉडल साबित हुई।

भारतीय ग्राहकों के बीच रेनॉल्ट की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) कंपनी की बेस्ट-सेलर मॉडल साबित हुई। रेनॉल्ट ट्राइबर को बीते महीने कुल 2,064 नए खरीददार मिले। इस दौरान, रेनॉल्ट ट्राइबर की बिक्री में सालाना आधार पर 38.90 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 1,486 यूनिट था। बता दें कि इस दौरान अकेले रेनॉल्ट ट्राइबर की बिक्री में हिस्सेदारी 56.36 पर्सेंट रही। बता दें कि भारतीय मार्केट में रेनॉल्ट ट्राइबर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

18% घट गई रेनॉल्ट क्विड की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर रेनॉल्ट की किगर रही। रेनॉल्ट किगर ने इस दौरान 47.75 पर्सेंट सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,151 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 779 यूनिट था। इसके अलावा, लास्ट पोजीशन पर बिक्री की इस लिस्ट में रेनॉल्ट क्विड रही। रेनॉल्ट क्विड को बीते महीने कुल 447 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान रेनॉल्ट क्विड की बिक्री में सालाना आधार पर 18.13 पर्सेंट की गिरावट देखी गई।