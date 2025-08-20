Renault Sales Breakup July 2025 Triber, Kiger, Kwid इस नई नवेली 7-सीटर का मार्केट में चल गया जादू, लोगों ने कंपनी के दूसरे मॉडल से ज्यादा इसे खरीदा, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Renault Sales Breakup July 2025 Triber, Kiger, Kwid

इस नई नवेली 7-सीटर का मार्केट में चल गया जादू, लोगों ने कंपनी के दूसरे मॉडल से ज्यादा इसे खरीदा

कंपनी के लिए उसकी ऑल न्यू ट्राइबर के आंकड़े बेहतर हो रहे हैं। जबकि दूसरे मॉडल की सेल्स तेजी से गिर रही है। कंपनी ने जुलाई में कुल 2,575 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,832 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी ने 257 यूनिट कम बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 2,625 यूनिट बेची थीं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 04:35 PM
share Share
Follow Us on
इस नई नवेली 7-सीटर का मार्केट में चल गया जादू, लोगों ने कंपनी के दूसरे मॉडल से ज्यादा इसे खरीदा

रेनो इंडिया ने अपना जुलाई 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी के लिए सेल्स के आंकड़े बेहतर नहीं रहे। उसे सालाना और मासिक आधार पर डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। कंपनी के लिए उसकी ऑल न्यू ट्राइबर के आंकड़े बेहतर हो रहे हैं। जबकि दूसरे मॉडल की सेल्स तेजी से गिर रही है। कंपनी ने जुलाई में कुल 2,575 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,832 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी ने 257 यूनिट कम बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 2,625 यूनिट बेची थीं। चलिए कंपनी की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

रेनो मॉडल वाइज ईयरली सेल्स जुलाई 2025
मॉडलजुलाई 2025जुलाई 2024अंतर (YoY)
ट्राइबर1,9871,457530
काइगर323810-487
क्विड265565-300
टोटल2,5752,832-257

रेनो की मॉडल वाइज ईयरली सेल्स की बात करें तो ट्राइबर की जुलाई 2025 में 1,987 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 1,457 यूनिट का था। यानी इसकी 530 यूनिट ज्यादा बिकीं। काइगर की जुलाई 2025 में 323 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 810 यूनिट का था। यानी इसकी 487 यूनिट कम बिकीं। क्विड की जुलाई 2025 में 265 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 565 यूनिट का था। यानी इसकी 300 यूनिट कम बिकीं। इस तरह कंपनी ने टोटल 2,575 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 2,832 यूनिट का था। यानी इसकी 257 यूनिट कम बिकीं

ये भी पढ़ें:इस कंपनी के तीनों मॉडल की निकल गई हवा! जुलाई में सिर्फ 4050 ग्राहक मिले
रेनो मॉडल वाइज मंथली सेल्स जुलाई 2025
मॉडलजुलाई 2025जून 2025अंतर (MoM)
ट्राइबर1,9871,421566
काइगर323755-432
क्विड265449-184
टोटल2,5752,625-50

रेनो की मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो ट्राइबर की जुलाई 2025 में 1,987 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में ये आंकड़ा 1,421 यूनिट का था। यानी इसकी 566 यूनिट ज्यादा बिकीं। काइगर की जुलाई 2025 में 323 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में ये आंकड़ा 755 यूनिट का था। यानी इसकी 432 यूनिट कम बिकीं। क्विड की जुलाई 2025 में 265 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में ये आंकड़ा 449 यूनिट का था। यानी इसकी 184 यूनिट कम बिकीं। इस तरह कंपनी ने टोटल 2,575 यूनिट बेचीं। जबकि जून 2025 में आंकड़ा 2,625 यूनिट का था। यानी इसकी 50 यूनिट कम बिकीं।

Renault Kiger Renault Triber Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।