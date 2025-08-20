इस नई नवेली 7-सीटर का मार्केट में चल गया जादू, लोगों ने कंपनी के दूसरे मॉडल से ज्यादा इसे खरीदा

कंपनी के लिए उसकी ऑल न्यू ट्राइबर के आंकड़े बेहतर हो रहे हैं। जबकि दूसरे मॉडल की सेल्स तेजी से गिर रही है। कंपनी ने जुलाई में कुल 2,575 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,832 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी ने 257 यूनिट कम बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 2,625 यूनिट बेची थीं।

रेनो इंडिया ने अपना जुलाई 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी के लिए सेल्स के आंकड़े बेहतर नहीं रहे। उसे सालाना और मासिक आधार पर डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। कंपनी के लिए उसकी ऑल न्यू ट्राइबर के आंकड़े बेहतर हो रहे हैं। जबकि दूसरे मॉडल की सेल्स तेजी से गिर रही है। कंपनी ने जुलाई में कुल 2,575 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,832 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी ने 257 यूनिट कम बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 2,625 यूनिट बेची थीं। चलिए कंपनी की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

रेनो मॉडल वाइज ईयरली सेल्स जुलाई 2025 मॉडल जुलाई 2025 जुलाई 2024 अंतर (YoY) ट्राइबर 1,987 1,457 530 काइगर 323 810 -487 क्विड 265 565 -300 टोटल 2,575 2,832 -257

रेनो की मॉडल वाइज ईयरली सेल्स की बात करें तो ट्राइबर की जुलाई 2025 में 1,987 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 1,457 यूनिट का था। यानी इसकी 530 यूनिट ज्यादा बिकीं। काइगर की जुलाई 2025 में 323 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 810 यूनिट का था। यानी इसकी 487 यूनिट कम बिकीं। क्विड की जुलाई 2025 में 265 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 565 यूनिट का था। यानी इसकी 300 यूनिट कम बिकीं। इस तरह कंपनी ने टोटल 2,575 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 2,832 यूनिट का था। यानी इसकी 257 यूनिट कम बिकीं

रेनो मॉडल वाइज मंथली सेल्स जुलाई 2025 मॉडल जुलाई 2025 जून 2025 अंतर (MoM) ट्राइबर 1,987 1,421 566 काइगर 323 755 -432 क्विड 265 449 -184 टोटल 2,575 2,625 -50