इस नई नवेली 7-सीटर का मार्केट में चल गया जादू, लोगों ने कंपनी के दूसरे मॉडल से ज्यादा इसे खरीदा
रेनो इंडिया ने अपना जुलाई 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी के लिए सेल्स के आंकड़े बेहतर नहीं रहे। उसे सालाना और मासिक आधार पर डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। कंपनी के लिए उसकी ऑल न्यू ट्राइबर के आंकड़े बेहतर हो रहे हैं। जबकि दूसरे मॉडल की सेल्स तेजी से गिर रही है। कंपनी ने जुलाई में कुल 2,575 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,832 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी ने 257 यूनिट कम बिकीं। जबकि, जून 2025 में कंपनी ने 2,625 यूनिट बेची थीं। चलिए कंपनी की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
|रेनो मॉडल वाइज ईयरली सेल्स जुलाई 2025
|मॉडल
|जुलाई 2025
|जुलाई 2024
|अंतर (YoY)
|ट्राइबर
|1,987
|1,457
|530
|काइगर
|323
|810
|-487
|क्विड
|265
|565
|-300
|टोटल
|2,575
|2,832
|-257
रेनो की मॉडल वाइज ईयरली सेल्स की बात करें तो ट्राइबर की जुलाई 2025 में 1,987 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 1,457 यूनिट का था। यानी इसकी 530 यूनिट ज्यादा बिकीं। काइगर की जुलाई 2025 में 323 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 810 यूनिट का था। यानी इसकी 487 यूनिट कम बिकीं। क्विड की जुलाई 2025 में 265 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 565 यूनिट का था। यानी इसकी 300 यूनिट कम बिकीं। इस तरह कंपनी ने टोटल 2,575 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 2,832 यूनिट का था। यानी इसकी 257 यूनिट कम बिकीं
|रेनो मॉडल वाइज मंथली सेल्स जुलाई 2025
|मॉडल
|जुलाई 2025
|जून 2025
|अंतर (MoM)
|ट्राइबर
|1,987
|1,421
|566
|काइगर
|323
|755
|-432
|क्विड
|265
|449
|-184
|टोटल
|2,575
|2,625
|-50
रेनो की मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो ट्राइबर की जुलाई 2025 में 1,987 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में ये आंकड़ा 1,421 यूनिट का था। यानी इसकी 566 यूनिट ज्यादा बिकीं। काइगर की जुलाई 2025 में 323 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में ये आंकड़ा 755 यूनिट का था। यानी इसकी 432 यूनिट कम बिकीं। क्विड की जुलाई 2025 में 265 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में ये आंकड़ा 449 यूनिट का था। यानी इसकी 184 यूनिट कम बिकीं। इस तरह कंपनी ने टोटल 2,575 यूनिट बेचीं। जबकि जून 2025 में आंकड़ा 2,625 यूनिट का था। यानी इसकी 50 यूनिट कम बिकीं।
