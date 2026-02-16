₹6 लाख से कम की इस सस्ती 7-सीटर पर टूटे ग्राहक, बिक्री में बनी नंबर-1; अकेले 68% मार्केट पर किया कब्जा

भारतीय ग्राहकों के बीच रेनॉल्ट की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जनवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच रेनॉल्ट की कारों को खूब पसंद किया जाता है। मौजूदा समय में रेनॉल्ट अपने तीन मॉडलों को भारतीय मार्केट में बेच रही है। अगर बीते महीने यानी जनवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि बीते महीने रेनॉल्ट ट्राइबर को कुल 2,509 नए खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर रेनॉल्ट की कार बिक्री में 72.32 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

करीब 68% बढ़ गई ट्राइबर की बिक्री दूसरी ओर ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी, 2025 यह आंकड़ा 1,456 यूनिट था। इस तरह कंपनी की कुल बिक्री में रेनॉल्ट ट्राइबर की हिस्सेदारी अकेले 67.54 पर्सेंट रही। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से। बता दें कि ट्राइबर को देश की सबसे सस्ती 7-सीटर माना जाता है। भारतीय मार्केट में ट्राइबर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये रखी गई है।

दूसरे नंबर पर रही रेनॉल्ट किगर बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रेनॉल्ट किगर रही। रेनॉल्ट किगर को बीते महीने 703 नए खरीददार मिले। हालांकि, इस दौरान रेनॉल्ट किगर की बिक्री में सालाना आधार पर 6.89 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी, 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 755 यूनिट था। इस तरह कंपनी की कुल बिक्री में रेनॉल्ट किगर की हिस्सेदारी 18.92 पर्सेंट रही।

लास्ट पोजीशन पर रही रेनॉल्ट क्विड बिक्री की इस लिस्ट में लास्ट पोजीशन पर रेनॉल्ट क्विड रही। रेनॉल्ट क्विड को बीते महीने कुल 503 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर रेनॉल्ट क्विड की बिक्री में 11.60 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी, 2025 में यह आंकड़ा कुल 569 यूनिट था। इस तरह कंपनी की कुल बिक्री में रेनॉल्ट क्विड की हिस्सेदारी 13.54 पर्सेंट रही।