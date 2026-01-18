Hindustan Hindi News
₹4.30 में 5-सीटर और ₹5.76 लाख में 7-सीटर, इन सबसे सस्ती कारों को खरीदने टूटे लोग; 33% की ग्रोथ

Jan 18, 2026 06:45 am IST
रेनो इंडिया की दिसंबर 2025 के लिए मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 3 कार बेच रही है। ये तीनों अलग-अलग सेगमेंट की कार हैं। इसमें एंट्री लेवल क्विड हैचबैक, काइगर SUV और 7-सीटर ट्राइबर MPV शामिल है। रेनो के लिए अच्छी बात ये रही कि उसे ईयरली और मंथली दोनों बेसिस पर ग्रोथ मिली। कंपनी को जहां 33.46% की सालाना ग्रोथ मिली। तो दूसरी तरफ, नवंबर की तुलना में 5% की मंथली ग्रोथ मिली। चलिए अब इसके मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

बता दें कि कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल ये तीनों कार काफी सस्ती है। क्विड की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.30 लाख रुपए है। काइगर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपए है। और ट्राइबर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपए है।

रेनो मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप दिसंबर 2025 (YoY)
मॉडलदिसंबर 2025दिसंबर 2024अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
ट्राइबर2,3241,65966540.0860.44
काइगर1,15259455893.9429.96
क्विड369628-259-41.249.6
टोटल3,8452,88196433.46100

रेनो के मॉडल वाइज ईयरली सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो ट्राइबर की दिसंबर 2025 में 2,324 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 1,659 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 665 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 40.08% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 60.44% का रहा। काइगर की दिसंबर 2025 में 1,152 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 594 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 558 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 93.94% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 29.96% का रहा।

क्विड की दिसंबर 2025 में 369 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 628 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 259 यूनिट कम बिकीं और इसे 41.24% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 9.6% का रहा। इस तरह कंपनी ने दिसंबर 2025 में कुल 3,845 यूनिट बेचीं। जबकि दिसंबर 2024 में कुल 2,881 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी ने कुल 964 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 33.46% की ईयरली ग्रोथ मिली।

रेनो मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप दिसंबर 2025 (MoM)
मॉडलदिसंबर 2025नवंबर 2025अंतरग्रोथ % MoMमार्केट शेयर %
ट्राइबर2,3242,06426012.656.36
काइगर1,1521,15110.0931.43
क्विड369447-78-17.4512.21
टोटल3,8453,6621835100

अब रेनो के मॉडल वाइज मंथली सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो ट्राइबर की दिसंबर 2025 में 2,324 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 2,064 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 260 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.6% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 56.36% का रहा। काइगर की दिसंबर 2025 में 1,152 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 1,151 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 0.09% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 31.43% का रहा।

क्विड की दिसंबर 2025 में 369 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 447 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 78 यूनिट कम बिकीं और इसे 17.45% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 12.21% का रहा। इस तरह कंपनी ने दिसंबर 2025 में कुल 3,845 यूनिट बेचीं। जबकि नवंबर 2025 में कुल 3,662 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी ने कुल 183 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 5% की मंथली ग्रोथ मिली।

