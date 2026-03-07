Hindustan Hindi News
इस प्लेटफॉर्म पर बनी हर कार होगी पूरी तरह सेफ, क्रैश टेस्ट में मिलेंगी 5-स्टार रेटिंग; इन सेफ्टी फीचर्स से लैस

Mar 07, 2026 07:20 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
रेनो इंडिया ने अपने RGMP प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी शेयर की है। यह प्लेटफॉर्म नई डस्टर SUV का बेस है। कंपनी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म NCAP एजेंसियों से 5-स्टार रेटिंग के स्टैंडर्ड को पूरा करता है। इन एजेंसियों ने अभी तक टेस्ट नहीं किए हैं।

रेनो इंडिया ने अपने RGMP प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी शेयर की है। यह प्लेटफॉर्म नई डस्टर SUV का बेस है। कंपनी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म NCAP एजेंसियों से 5-स्टार रेटिंग के स्टैंडर्ड को पूरा करता है। इन एजेंसियों ने अभी तक टेस्ट नहीं किए हैं। रेनो इंडिया को उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म पर बनी कारें सेफ्टी रेटिंग में अच्छा स्कोर करेंगी। RGMP प्लेटफॉर्म या रेनो ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म, भारतीय बाजार के लिए बनाया गया है।

यह बॉडी स्ट्रक्चर में हाई स्टैटिक और डायनामिक स्टिफनेस का इस्तेमाल करता है। ये प्लेटफॉर्म क्रैश में फ्रंट एंड एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। साइड इंट्रूजन में मजबूती होती है। टॉर्शनल स्टिफनेस 25 km/gal तक पहुंच जाती है, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। हालांकि, अभी न्यू डस्टर की सेप्टी रेटिंग का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है 17 मार्च को लॉन्च के आसपास इसकी रेटिंग से सस्पेंस खत्म किया जा सकता है। उम्मीद इस बात की है कि इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलेगी।

रेनो का कहना है कि भारत में रियर क्रैश प्रोटेक्शन मौजूदा नियमों से कहीं ज्यादा है। रेनो इंडिया ने प्लेटफॉर्म को 64 kmph पर क्रैश टेस्ट को संभालने के लिए इंजीनियर किया है। यह स्पीड स्टैंडर्ड नियमों में इस्तेमाल होने वाली 57 kmph से ज्यादा है। मटीरियल, जॉइनरी, स्पॉट वेल्ड और स्ट्रक्चरल सीलर इस डिजाइन को सपोर्ट करते हैं। पिछला स्ट्रक्चर हाई-वोल्टेज सिस्टम और CNG सिलेंडर को पीछे से टक्कर लगने पर बचाता है। इसमें वे मामले शामिल हैं जहां ट्रक पीछे से कारों से टकराते हैं। यानी कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म में सेफ्टी के लिहाज से सबकुछ कवर किया है।

रेनो ग्रुप इंडिया के रेनो इंजीनियरिंग के चीफ डॉ. विक्रमन वी ने एक सेशन में कहा, "रेनो में सेफ्टी एक सोच है, सिर्फ एक रेगुलेशन टिक नहीं। यह प्लेटफॉर्म रेनो इंडिया को मजबूत कारें बनाने में मदद करता है। यह सब-4 मीटर SUV से लेकर 4.7 मीटर C-सेगमेंट मॉडल तक के लिए है। भविष्य की कारें बेहतर क्रैश परफॉर्मेंस के लिए इस बेस का इस्तेमाल करेंगी।" रेनो अलग-अलग बॉडी स्टाइल और पावरट्रेन वाले मॉडल बनाने का प्लान बना रहा है।

नई डस्टर में सेफ्टी फीचर्स
नई डस्टर में सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें लेवल-2 ADAS मिलता है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो हाईवे पर ड्राइविंग को सुरक्षित बनाते हैं। कार में 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड) मिलते हैं। वहीं, ABS के साथ EBD, और ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) मिलता है। इसमें 360-डिग्री कैमरा मिलता है, जो तंग जगहों और पार्किंग के दौरान मदद करता है। अन्य सेफ्टी फीचर्स में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), हिल स्टार्ट असिस्ट/हिल डिसेंट कंट्रोल, और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर दिए हैं।

