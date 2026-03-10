छोटी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक SUVs लाएगी ये कंपनी, थोड़ा सा इंतजार फिर 3 नए मॉडल के ऑप्शन मिलेंगे
रेनो इंडिया ने भारतीय बाजार में न्यू डस्टर के साथ अपनी नई पारी का आगाज किया है। कंपनी अपनी इस पारी को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। दरअसल, कंपनी भारतीय बाजार में जल्दी-जल्दी कई सारे नए मॉडल लाने वाली है। इसमें डस्टर बेस्ड ही कुछ मॉडल शामिल होंगे।
रेनो इंडिया ने भारतीय बाजार में न्यू डस्टर के साथ अपनी नई पारी का आगाज किया है। कंपनी अपनी इस पारी को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। दरअसल, कंपनी भारतीय बाजार में जल्दी-जल्दी कई सारे नए मॉडल लाने वाली है। इसमें डस्टर बेस्ड ही कुछ मॉडल शामिल होंगे। दरअसल, कंपनी पॉपुलर डस्टर SUV के लॉन्च के 18 महीने के अंदर यानी दिवाली 2027 तक सब-4 मीटर SUV स्पेस में एंट्री करने का प्लान बना रही है। ऑटोकार प्रोफेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस गाड़ी का इंटरनली कोडनेम RB3-K2 B-SUV दिया गया है। इसमें कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में और शायद देश में सबसे अलग-अलग तरह के पावरट्रेन पोर्टफोलियो में से एक होने की उम्मीद है। इसमें पेट्रोल, हाइब्रिड, CNG और इलेक्ट्रिक ऑप्शन पर विचार किया जा रहा है।
90,000 यूनिट की एक्स्ट्रा सेल्स की उम्मीद
इस डेवलपमेंट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कंपनी सब-4 मीटर SUV स्पेस से सालाना लगभग 80,000 से 90,000 यूनिट की एक्स्ट्रा सेल्स की उम्मीद कर रही है। खास बात यह है कि यह मॉडल एक नए 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन, एक टर्बोचार्ज्ड इंजन, एक हाइब्रिड और दो अलग-अलग बैटरी ऑप्शन 35 kWh और 55 kWh के साथ एक EV के साथ आ सकता है। इसका मकसद 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की कीमत पर सबसे ज्यादा ऑप्शन देना है।
ऑटोकार इंडिया ने सबसे पहले जनवरी 2026 में मिनी डस्टर लाने के प्लान के बारे में बताया था। यह कदम भारत में फ्रेंच कार बनाने वाली कंपनी के लिए एक अहम मोड़ पर आया है, जब उसने अपने पुराने अलायंस पार्टनर निसान से चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का पूरा कंट्रोल ले लिया था। इस कदम से रेनो को मैन्युफैक्चरिंग, R&D और कमर्शियल ऑपरेशन को एक यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करने की परमीशन मिली है।
न्यू डस्टर को भुनाने का प्लान
जानकार लोगों ने कहा कि नया स्ट्रक्चर फैसले लेने में तेजी लाने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को बेहतर बनाने और फ्यूचर में भारत को घरेलू ग्रोथ मार्केट और एक्सपोर्ट हब, दोनों के तौर पर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। रेनो के रिवाइवल प्लान के मेन पॉइंट में इसकी सबसे जानी-मानी ग्लोबल नेमप्लेट में से एक डस्टर की वापसी है, जिसने एक दशक से भी ज्यादा समय पहले कई भारतीयों का दिल जीता था। नेक्स्ट-जनरेशन डस्टर ब्रांड की बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मिडसाइज SUV सेगमेंट में दोबारा एंट्री करेगी, जो भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट में सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली कैटेगरी बनकर उभरी है।
नाम न बताने की शर्त पर उस व्यक्ति ने ऑटोकार इंडिया से कहा, "कम से कम आधा दर्जन ऑप्शन पर काम चल रहा है। मौजूदा पोर्टफोलियो में लगातार बदलाव के अलावा, मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तीन बिल्कुल नई SUV – डस्टर, बिगस्टर और मिनी डस्टर, रेनो को मेनस्ट्रीम SUV स्पेस में एक सीरियस चैलेंजर बनाएंगी।"
इन तीनों मॉडल्स से कंपनी को ब्रांड इक्विटी फिर से बनाने और उस सेगमेंट में अपनी पहचान वापस पाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिस पर अभी हुंडई, किआ, महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसे कॉम्पिटिटर का दबदबा है। अंदर से इस गाड़ी को 'मिनी-डस्टर' के तौर पर देखा जा रहा है और उम्मीद है कि यह बोरियल कॉन्सेप्ट से इन्स्पायर्ड होगी, जो उभरते मार्केट के लिए रेनो की फ्यूचर की डिजाइन दिशा का प्रीव्यू दिखाता है। इस बारे में ऑफिशियल डिटेल्स 10 मार्च को सामने आने की संभावना है।
R-GMP आर्किटेक्चर पर बेस्ड मॉडल
यह मॉडल शायद रेनो के नए मॉड्यूलर R-GMP आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा, जो भारत की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड है और ब्रांड के लिए वॉल्यूम ठीक करने में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत से इनमें से कई प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट बेस के तौर पर भी भूमिका निभाने की उम्मीद है। रेनो पहले भी अपनी चेन्नई फैसिलिटी से अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के मार्केट में गाड़ियां एक्सपोर्ट कर चुका है।
नए प्रोग्राम के तहत डेवलप होने वाली फ्यूचर की SUVs, घरेलू बिक्री के साथ-साथ दूसरे लेफ्ट-हैंड-ड्राइव इंटरनेशनल मार्केट के अलावा साउथ अफ्रीका और सऊदी अरब जैसे इलाकों को भी टारगेट कर सकती हैं। SUVs पर नए सिरे से फोकस करना भारत में रेनो की पुरानी ताकत की तरफ वापसी दिखाता है। ओरिजिनल डस्टर ने एक दशक से भी पहले देश में मिडसाइज SUV सेगमेंट को पॉपुलर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे रेनो कुछ समय के लिए मार्केट में सबसे तेजी से बढ़ने वाले इंटरनेशनल ब्रांड्स में से एक बन गया था।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
