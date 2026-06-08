80 हजार रुपये तक का फायदा, जून में इन तीन शानदार कारों पर सबसे बड़ी डील
रेनो अपनी कारों पर जून 2026 में 80 हजार रुपये तक के धमाकेदार ऑफर दे रही है। इनमें कैश डिस्काउंट्स के साथ एक्सचेंज, स्कैपेज और लॉयल्टी बेनिफिट्स शामिल हैं। कंपनी की यह बंपर डील काइगर, ट्राइबर और क्विड पर दी जा रही है।
नई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं, तो इस महीने आपके लिए बेहतरीन ऑफर है। यह ऑफर रेनो लेकर आया है। कंपनी अपनी कारों पर जून 2026 में 80 हजार रुपये तक के धमाकेदार ऑफर दे रही है। इनमें कैश डिस्काउंट्स के साथ एक्सचेंज, स्कैपेज और लॉयल्टी बेनिफिट्स शामिल हैं। कंपनी की यह बंपर डील काइगर, ट्राइबर और क्विड पर दी जा रही है। आइए जानते हैं डीटेल।
रेनो क्विड
जून 2026 में क्विड के सेलेक्टेड वेरिएंट्स पर टोटल 55 हजार रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है। इसमें 20 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 25 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। इसके अलावा इस पर 10 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिल सकता है। तमिलनाडु में यह कॉर्पोरेट बेनिफिट 15 हजार रुपये तक का है। रूरल एरिया के ग्राहकों के लिए 4 हजार रुपये का अडिशनल रूरल ऑफर भी दिया जा रहा है। क्विड के बेस वेरिएंट Authentic पर पूरे देश में केवल लॉयल्टी और स्क्रैपेज बेनिफिट ही उपलब्ध हैं। वहीं, तमिलनाडु में ये फायदे एक लेवल ऊपर वाले Evolution वेरिएंट पर भी लागू होते हैं। रेनो क्विड की कीमत 4.30 लाख रुपये से शुरू होकर 5.88 लाख रुपये तक जाती है।
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Renault Triber
₹ 5.81 - 8.69 लाख
Renault Kwid
₹ 4.3 - 5.99 लाख
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
Renault Duster
₹ 10.49 - 18.71 लाख
रेनो ट्राइबर
रेनो ट्राइबर पर भी इस महीने शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं। 2026 से पहले बनी ट्राइबर यूनिट्स पर कुल 60 हजार रुपये तक का फायदा मिल सकता है। इसमें 35 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 25 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। ये ऑफर चुनिंदा वेरिएंट्स पर ही लागू हैं। वहीं, MY2026 ट्राइबर मॉडल्स पर भी 25 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। इस पर आपको 25 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिलेगा।
तमिलनाडु में ग्राहकों को 15 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट बोनस मिल सकता है। जबकि, बाकी राज्यों में यह 10 हजार रुपये तक सीमित है। इसके अलावा कंपनी इस पर 4 हजार रुपये का रूरल ऑफर भी दे रही है। ट्राइबर के एंट्री-लेवल Authentic वेरिएंट पर केवल लॉयल्टी और स्क्रैपेज बेनिफिट्स ही मिलते हैं। इस 7-सीटर MPV की कीमत 5.81 लाख रुपये से शुरू होकर 8.48 लाख रुपये तक जाती है।
रेनो काइगर
रेनो काइगर पर इस महीने सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। सेलेक्टेड वेरिएंट्स पर टोटल 80 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स उपलब्ध हैं। इसमें 40 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट, 25 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या स्क्रैपेज बेनिफिट और 15 हजार रुपये तक का लॉयल्टी बोनस शामिल है।
मई महीने की तरह जून में भी काइगर पर पूरे भारत में 10 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 4 हजार रुपये तक का रूरल ऑफर दिया जा रहा है। वहीं, तमिलनाडु में कॉर्पोरेट डिस्काउंट बढ़कर 15 हजार रुपये तक हो जाता है। काइगर के बेस Authentic और Evolution वेरिएंट खरीदने वाले ग्राहकों को केवल लॉयल्टी, स्क्रैपेज और रेफरल बेनिफिट्स ही मिलेंगे। रेनो काइगर की कीमत 5.81 लाख रुपये से शुरू होकर 10.34 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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