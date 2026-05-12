इस नई SUV ने कंपनी को किया मालामाल, 70% बढ़ गई सेल, इंजन और फीचर्स के दीवाने हुए ग्राहक
अप्रैल 2026 में डस्टर की सेल में करीब 70 पर्सेंट का उछाल आया है। मार्च 2026 में रेनॉल्ट ने डस्टर की 1,402 यूनिट्स बेचीं थीं, अप्रैल में बढ़कर 2,359 यूनिट्स हो गई।
रेनो ने इसी साल अपनी ऑल-न्यू डस्टर को लॉन्च किया है। कंपनी की नई डस्टर ग्राहकों को पसंद आ रही है। यही कारण है कि इसकी ताबड़तोड़ सेल हो रही है। कंपनी ने हाल में अपनी सेल रिपोर्ट को रिलीज किया था। इस सेल रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में डस्टर की सेल में करीब 70 पर्सेंट का उछाल आया है। अप्रैल के महीने में रेनो इंडिया ने डोमेस्टिक मार्केट में टोटल 5,413 वीइकल को सेल किया। पिछले साल अप्रैल में बेची गई 2,602 यूनिट्स की तुलना में, कंपनी ने ईयर-ऑन-ईयर 108 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके अलावा, मंथ-ऑन-मंथ बेसिस पर भी रेनो की सेल में 7 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है क्योंकि मार्च 2026 में 5,046 यूनिट्स की सेल हुई थी।
सेल में रेनो का सबसे बड़ा हाथ
अब रेनो की सेल के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले महीने भारत में बिकने वाली लगभग हर दूसरी रेनो गाड़ी डस्टर थी। कंपनी ने अकेले अप्रैल 2026 में डस्टर की 2,359 यूनिट्स बेचीं। इसका मतलब है कि एसयूवी ने रेनो की मंथली सेल में लगभग 44 पर्सेंट का सपोर्ट किया है। डस्टर ने भारत में रेनो को सेल्स के मामले में तगड़ा फायदा पहुंचाया है। मंथ-ऑन-मंथ बेसिस पर डस्टर की सेल में 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2026 में रेनॉल्ट ने डस्टर की 1,402 यूनिट्स बेचीं थीं, अप्रैल में बढ़कर 2,359 यूनिट्स हो गई।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Renault Duster
₹ 10.49 - 18.71 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.69 - 18.99 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 10.99 - 19.3 लाख
Tata Curvv
₹ 9.66 - 18.85 लाख
Citroen Aircross X
₹ 8.29 - 13.69 लाख
तगड़े फीचर्स बनी बंपर सेल की वजह
डस्टर की बंपर सेल में इस ग्रोथ के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि बेस 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल में शुरू हो गई है। रेनो ने अपने R Pass प्रोग्राम के जरिए 26 जनवरी से डस्टर की प्री-बुकिंग शुरू कर दी थी। उस समय ग्राहक 21 हजार रुपये का बुकिंग अमाउंट देकर डस्टर बुक कर सकते थे। हालांकि, मार्च में कंपनी ने इसे पार्शियली लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद अप्रैल डस्टर एसयूवी की फुल स्केल पर डिलीवरी का पहला महीना बन गया। भारी बुकिंग बैकलॉग के कारण डिलीवरी में तेजी आई। डस्टर का प्रोडक्शन भी अप्रैल में स्टेबल हो गया और डीलरों के पास स्टॉक भी बढ़ गया। इसके चलते एसयूवी के डिस्पैच में भी तेजी आई।
नई डस्टर की शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। रेनो अपनी डस्टर में कई शानदार फीचर्स दे रही है, जिनमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 212 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और 518 लीटर का बड़ा बूट स्पेस शामिल है। कंपनी ने इस एसयूवी की सेफ्टी को भी बेहतर बनाया है। इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं, साथ ही इसमें 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल 2 ADAS भी मौजूद हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।