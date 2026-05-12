इस नई SUV ने कंपनी को किया मालामाल, 70% बढ़ गई सेल, इंजन और फीचर्स के दीवाने हुए ग्राहक

अप्रैल 2026 में डस्टर की सेल में करीब 70 पर्सेंट का उछाल आया है। मार्च 2026 में रेनॉल्ट ने डस्टर की 1,402 यूनिट्स बेचीं थीं, अप्रैल में बढ़कर 2,359 यूनिट्स हो गई।

रेनो ने इसी साल अपनी ऑल-न्यू डस्टर को लॉन्च किया है। कंपनी की नई डस्टर ग्राहकों को पसंद आ रही है। यही कारण है कि इसकी ताबड़तोड़ सेल हो रही है। कंपनी ने हाल में अपनी सेल रिपोर्ट को रिलीज किया था। इस सेल रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में डस्टर की सेल में करीब 70 पर्सेंट का उछाल आया है। अप्रैल के महीने में रेनो इंडिया ने डोमेस्टिक मार्केट में टोटल 5,413 वीइकल को सेल किया। पिछले साल अप्रैल में बेची गई 2,602 यूनिट्स की तुलना में, कंपनी ने ईयर-ऑन-ईयर 108 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके अलावा, मंथ-ऑन-मंथ बेसिस पर भी रेनो की सेल में 7 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है क्योंकि मार्च 2026 में 5,046 यूनिट्स की सेल हुई थी।

सेल में रेनो का सबसे बड़ा हाथ अब रेनो की सेल के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले महीने भारत में बिकने वाली लगभग हर दूसरी रेनो गाड़ी डस्टर थी। कंपनी ने अकेले अप्रैल 2026 में डस्टर की 2,359 यूनिट्स बेचीं। इसका मतलब है कि एसयूवी ने रेनो की मंथली सेल में लगभग 44 पर्सेंट का सपोर्ट किया है। डस्टर ने भारत में रेनो को सेल्स के मामले में तगड़ा फायदा पहुंचाया है। मंथ-ऑन-मंथ बेसिस पर डस्टर की सेल में 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2026 में रेनॉल्ट ने डस्टर की 1,402 यूनिट्स बेचीं थीं, अप्रैल में बढ़कर 2,359 यूनिट्स हो गई।

तगड़े फीचर्स बनी बंपर सेल की वजह डस्टर की बंपर सेल में इस ग्रोथ के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि बेस 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल में शुरू हो गई है। रेनो ने अपने R Pass प्रोग्राम के जरिए 26 जनवरी से डस्टर की प्री-बुकिंग शुरू कर दी थी। उस समय ग्राहक 21 हजार रुपये का बुकिंग अमाउंट देकर डस्टर बुक कर सकते थे। हालांकि, मार्च में कंपनी ने इसे पार्शियली लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद अप्रैल डस्टर एसयूवी की फुल स्केल पर डिलीवरी का पहला महीना बन गया। भारी बुकिंग बैकलॉग के कारण डिलीवरी में तेजी आई। डस्टर का प्रोडक्शन भी अप्रैल में स्टेबल हो गया और डीलरों के पास स्टॉक भी बढ़ गया। इसके चलते एसयूवी के डिस्पैच में भी तेजी आई।