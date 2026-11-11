कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार बनी यह सस्ती 7-सीटर, अक्टूबर में 2,588 लोगों ने खरीदा; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

रेनॉल्ट ने अक्टूबर, 2026 में हुई अपनी मॉडल-वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर कंपनी की सबसे सस्ती 7-सीटर कार रेनॉल्ट ट्राइबर ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा जमाया है।

दिग्गज कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट ने अक्टूबर, 2026 में हुई अपनी मॉडल-वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर कंपनी की सबसे सस्ती 7-सीटर कार रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा जमाया है। ट्राइबर देश की भी सबसे सस्ती 7-सीटर कार है। ट्राइबर ने अक्टूबर महीने में कुल 2,588 यूनिट कारों की बिक्री दर्ज की है। हालांकि, इस दौरान ट्राइबर की बिक्री में सालाना आधार पर 18 पर्सेंट की गिरावट आई है। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 3,170 यूनिट का था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही रेनॉल्ट क्विड बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कंपनी की सबसे सस्ती और एंट्री-लेवल हैचबैक रेनॉल्ट क्विड रही। क्विड ने अक्टूबर महीने में सालाना आधार पर 46 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी के साथ कुल 808 यूनिट कारों की बिक्री दर्ज की है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 554 यूनिट का था।

तीसरे नंबर पर रही रेनॉल्ट डस्टर बिक्री की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर कंपनी की नई एसयूवी रेनॉल्ट डस्टर रही। डस्टर ने अक्टूबर महीने में कुल 601 यूनिट की बिक्री दर्ज की है। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रेनॉल्ट काइगर रही। काइगर ने अक्टूबर महीने में कुल 580 यूनिट की बिक्री की है। हालांकि, इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 39 पर्सेंट की बड़ी गिरावट आई है। जबकि पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने इसकी 948 यूनिट बेची थीं।

ओवरऑल 2% घटी रेनॉल्ट की बिक्री अगर कंपनी की कुल बिक्री पर नजर डालें तो रेनॉल्ट ने अक्टूबर, 2026 में कुल 4,577 यूनिट कारों की बिक्री की है। जबकि पिछले साल अक्टूबर, 2025 में कंपनी ने कुल 4,672 यूनिट कारें बेची थीं। इस लिहाज से कंपनी की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 2 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई है।