कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार बनी यह सस्ती 7-सीटर, अक्टूबर में 2,588 लोगों ने खरीदा; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल
रेनॉल्ट ने अक्टूबर, 2026 में हुई अपनी मॉडल-वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर कंपनी की सबसे सस्ती 7-सीटर कार रेनॉल्ट ट्राइबर ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा जमाया है।
दिग्गज कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट ने अक्टूबर, 2026 में हुई अपनी मॉडल-वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर कंपनी की सबसे सस्ती 7-सीटर कार रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा जमाया है। ट्राइबर देश की भी सबसे सस्ती 7-सीटर कार है। ट्राइबर ने अक्टूबर महीने में कुल 2,588 यूनिट कारों की बिक्री दर्ज की है। हालांकि, इस दौरान ट्राइबर की बिक्री में सालाना आधार पर 18 पर्सेंट की गिरावट आई है। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 3,170 यूनिट का था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
दूसरे नंबर पर रही रेनॉल्ट क्विड
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कंपनी की सबसे सस्ती और एंट्री-लेवल हैचबैक रेनॉल्ट क्विड रही। क्विड ने अक्टूबर महीने में सालाना आधार पर 46 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी के साथ कुल 808 यूनिट कारों की बिक्री दर्ज की है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 554 यूनिट का था।
तीसरे नंबर पर रही रेनॉल्ट डस्टर
बिक्री की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर कंपनी की नई एसयूवी रेनॉल्ट डस्टर रही। डस्टर ने अक्टूबर महीने में कुल 601 यूनिट की बिक्री दर्ज की है। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रेनॉल्ट काइगर रही। काइगर ने अक्टूबर महीने में कुल 580 यूनिट की बिक्री की है। हालांकि, इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 39 पर्सेंट की बड़ी गिरावट आई है। जबकि पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने इसकी 948 यूनिट बेची थीं।
ओवरऑल 2% घटी रेनॉल्ट की बिक्री
अगर कंपनी की कुल बिक्री पर नजर डालें तो रेनॉल्ट ने अक्टूबर, 2026 में कुल 4,577 यूनिट कारों की बिक्री की है। जबकि पिछले साल अक्टूबर, 2025 में कंपनी ने कुल 4,672 यूनिट कारें बेची थीं। इस लिहाज से कंपनी की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 2 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई है।
रेनॉल्ट ट्राइबर की खासियत
अगर नंबर-1 कार रेनॉल्ट ट्राइबर की बात करें तो इसमें 8-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले और 6-एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 72bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा, कंपनी ने इसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दिया है, जो 100bhp की पावर और 160Nm का टॉर्क जनरेट करता है। भारतीय मार्केट में रेनॉल्ट ट्राइबर की एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.81 लाख रुपये से शुरू होती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें