देश की सबसे सस्ती 7-सीटर, लोगों ने खरीद-खरीदकर बना दिया नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

रेनॉल्ट को बीते महीने यानी मई, 2026 में ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा बरकरार रखा है।

फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट को बीते महीने यानी मई, 2026 में ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो हमेशा की तरह रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। ट्राइबर ने बीते महीने 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,890 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 1,411 यूनिट्स का था। बता दें कि रेनॉल्ट ट्राइबर देश की सबसे सस्ती 7-सीटर एमपीवी भी है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही डस्टर बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रेनॉल्ट डस्टर रही। डस्टर ने इस दौरान कुल 1,267 यूनिट्स कार की बिक्री की है। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मई, 2025 में इस गाड़ी का खाता भी नहीं खुला था। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रेनॉल्ट काइगर रही। काइगर ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 656 यूनिट्स कार की बिक्री की है। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 551 यूनिट्स का था।

लास्ट पोजीशन पर रही रेनॉल्ट क्विड बिक्री की इस लिस्ट में आखिरी यानी चौथे नंबर पर कंपनी की सबसे छोटी कार रेनॉल्ट क्विड रही। हालांकि, इसकी बिक्री में इस बार भारी गिरावट आई है। रेनॉल्ट क्विड ने इस दौरान 44 पर्सेंट की भारी सालाना गिरावट के साथ कुल 300 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 540 यूनिट्स का था।

कुल बिक्री में 64% की शानदार ग्रोथ अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो रेनॉल्ट ने मई, 2026 में कुल 4,113 गाड़ियां बेची हैं। जबकि पिछले साल मई, 2025 में कंपनी ने कुल 2,502 यूनिट्स की बिक्री की थी। यानी कंपनी ने सालाना आधार पर 64 पर्सेंट की मजबूत बढ़त हासिल की है। हालांकि, मासिक आधार पर देखें तो अप्रैल, 2026 की कुल बिक्री 5,413 यूनिट्स के मुकाबले रेनॉल्ट ने मई में 24 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की है।

कुछ ऐसी है डिजाइन अगर डस्टर के डिजाइन की बात करें तो एक कॉम्पैक्ट MPV होने के बावजूद यह काफी मस्कुलर और स्टाइलिश दिखती है। इसमें लगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और रूफ रेल्स इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट है। आप इसकी तीसरी लाइन की सीटों को जरूरत पड़ने पर पूरी तरह से हटा सकते हैं। इससे आपको ढेर सारा सामान रखने के लिए बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है।