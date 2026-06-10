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महीनेभर में निकल गई डस्टर की हेकड़ी! ₹5.76 लाख की ये 7-सीटर बनी नंबर-1, बेस मॉडल में भी 21 सेफ्टी फीचर्स

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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रेनो इंडिया की मई 2026 सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में अब कुल 4 मॉडल बेच रही है। इसमें 2 SUVs डस्टर और काइगर, एक 7-सीटर MPV ट्राइबर और एक हैचबैक क्विड शामिल है। कंपनी ने मार्च में डस्टर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है।

महीनेभर में निकल गई डस्टर की हेकड़ी! ₹5.76 लाख की ये 7-सीटर बनी नंबर-1, बेस मॉडल में भी 21 सेफ्टी फीचर्स

रेनो इंडिया की मई 2026 सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में अब कुल 4 मॉडल बेच रही है। इसमें 2 SUVs डस्टर और काइगर, एक 7-सीटर MPV ट्राइबर और एक हैचबैक क्विड शामिल है। कंपनी ने मार्च में डस्टर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। कंपनी को उम्मीद थी कि डस्टर के आने से उसकी सेल्स के आंकड़े बेहतर होंगे। डस्टर ने धीरे-धीरे रफ्तार भी पकड़ी थी। वहीं, अप्रैल में ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी बन गई थी, लेकिन मई में एक बार फिर कंपनी को ना सिर्फ बिक्री में गिरावट का मुंह देखना पड़ा, बल्कि डस्टर की बिक्री भी धड़ाम से गिर गई। चलिए कंपनी की इस साल की मॉडल वाइज सेल्स देखते हैं।

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रेनो इंडिया की साल 2026 में मॉडल वाइज सेल्स
मॉडलजनवरीफरवरीमार्चअप्रैलमई
ट्राइबर2,5092,4192,0111,9171,890
डस्टर001,4022,3591,267
काइगर7037011,184727656
क्विड503375449410300
टोटल3,7153,4955,0465,4134,113

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रेनो इंडिया की इस साल मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो ट्राइबर की जनवरी में 2,509 यूनिट, फरवरी में 2,419 यूनिट, मार्च में 2,011 यूनिट, अप्रैल में 1,917 यूनिट और मई में 1,890 यूनिट बिकीं। डस्टर की मार्च में 1,402 यूनिट, अप्रैल में 2,359 यूनिट और मई में 1,267 यूनिट बिकीं। काइगर की जनवरी में 703 यूनिट, फरवरी में 701 यूनिट, मार्च में 1,184 यूनिट, अप्रैल में 727 यूनिट और मई में 656 यूनिट बिकीं। क्विड की जनवरी में 503 यूनिट, फरवरी में 375 यूनिट, मार्च में 449 यूनिट, अप्रैल में 410 यूनिट और मई में 300 यूनिट बिकीं। इस तरह कंपनी ने जनवरी में 3,715 यूनिट, फरवरी में 3,495 यूनिट, मार्च में 5,046 यूनिट, अप्रैल में 5,413 यूनिट और मई में 4,113 यूनिट बेचीं।

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ट्राइबर फेसलिफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

रेनो ट्राइबर कंपनी के लिए मई में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसके टॉप-स्पेक इमोशन के साथ ग्राहकों को 6 सिंगल-टोन और 3 डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं। एक्सटीरियर हाइलाइट्स में इंटीग्रेटेड LED DRLs और LED फॉग लैंप के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैंप शामिल हैं। हालांकि, इंडिकेटर्स हैलोजन यूनिट के हैं। 2025 ट्राइबर फेसलिफ्ट में नया फ्रंट बंपर और ग्रिल और नया रेनो लोगो है, जो सभी वैरिएंट के साथ उपलब्ध हैं।

इमोशन वैरिएंट में स्टील व्हील्स हैं, लेकिन ये डुअल-टोन एलॉय व्हील्स के लुक और फील की नकल करने के लिए डिजाइन किए गए कवर के साथ आते हैं। अन्य मुख्य आकर्षणों में व्हील आर्च क्लैडिंग, कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक डोर हैंडल, डोर डेकल्स, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स वाले ORVMs, ब्लैक-आउट B और C पिलर और 50 किलोग्राम भार कैपेसिटी वाली रूफ रेल्स शामिल हैं।

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पीछे की तरफ, रियर डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, टॉप-माउंटेड ब्रेक लाइट, बूट लिड पर 'TRIBER' बैजिंग और LED टेल लैंप्स शामिल हैं। आगे और पीछे की स्किड प्लेट्स सिल्वर फिनिश में हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक और फील देती हैं। एक स्पेयर व्हील केवल टॉप वैरिएंट में उपलब्ध है और इसे गाड़ी के पिछले हिस्से के नीचे लगाया गया है।

इसमें डुअल-टोन इंटीरियर है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में डे-नाइट IRVM, डोर के हैंडल पर सिल्वर फिनिश और LED केबिन लैंप शामिल हैं। इसके अलावा, ऊपरी ग्लव बॉक्स, क्रोम फिनिश वाले HVAC नॉब्स और रियर रूम लाइटिंग भी हैं। टेक्निकल किट में 8-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट एक्सेस कार्ड और एंड्रॉइड ऑटो व एपल कारप्ले के साथ वायरलेस स्मार्टफोन रेप्लिकेशन शामिल हैं।

अन्य फीचर्स में कूल्ड सेंटर कंसोल, ड्राइवर सीट आर्मरेस्ट, कूल्ड लोअर ग्लव बॉक्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और ऑटो हेडलैंप शामिल हैं। ट्राइबर फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट में फ्रंट एयर कंडीशनिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, आगे और दूसरी पंक्ति में 12V सॉकेट, दूसरी और तीसरी रो में AC वेंट हैं। सीटें अत्यधिक अनुकूलन योग्य हैं, जिनमें 100 से ज्यादा अलग-अलग स्टोरेज कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं।

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सुरक्षा की बात करें तो इसके सभी वैरिएंट में 21 स्टैंडर्ड फीचर्स दिए हैं। मेन हाइलाइट्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। अन्य मानक सुविधाओं में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, ब्रेक असिस्ट के साथ ABS और EBD शामिल हैं। इमोशन वैरिएंट में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर, फॉलो मी होम हेडलैंप और टेक अ ब्रेक रिमाइंडर शामिल हैं।

2025 रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड, 3-सिलेंडर इंजन लगा है। यह 72 PS और 96 Nm का पीक टॉर्क देता है। सभी वैरिएंट में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है। टॉप-स्पेक इमोशन वैरिएंट 5-स्पीड AMT ऑप्शन के साथ भी आता है। उपयोगकर्ता CNG भी चुन सकते हैं, जो डीलर स्तर पर उपलब्ध है। CNG किट की कीमत लगभग 80,000 रुपए है, लेकिन अलग-अलग शहरों के आधार पर अलग हो सकती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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