देश की सबसे सस्ती 7-सीटर पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, बिक्री में बन गई नंबर-1; कीमत ₹6 लाख से कम

रेनॉल्ट को बीते महीने यानी जून, 2026 में भारतीय ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर Renault Triber ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

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फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट (Renault) को बीते महीने यानी जून, 2026 में भारतीय ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो हमेशा की तरह रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। ट्राइबर ने बीते महीने 32 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,871 यूनिट्स की बिक्री की है। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 1,421 यूनिट्स का था। बता दें कि रेनॉल्ट ट्राइबर देश की सबसे सस्ती 7-सीटर एमपीवी भी है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही नई डस्टर बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रेनॉल्ट डस्टर रही। डस्टर ने इस दौरान कुल 1,011 यूनिट्स कार की बिक्री दर्ज की है। चूंकि यह एक नया मॉडल है, इसलिए ठीक 1 साल पहले यानी जून, 2025 में इस गाड़ी का बिक्री खाता भी नहीं खुला था। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रेनॉल्ट किगर रही। किगर ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 689 यूनिट्स कार की बिक्री की है।

क्विड की बिक्री में 10% की तेजी बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर कंपनी की सबसे छोटी और किफायती कार रेनॉल्ट क्विड रही। अच्छी बात यह है कि इस एंट्री-लेवल हैचबैक की बिक्री में इस बार सुधार देखने को मिला है। रेनॉल्ट क्विड ने इस दौरान 10 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए कुल 492 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 449 यूनिट्स का था।

ओवरऑल बिक्री में 55% की बढ़ोतरी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो रेनॉल्ट ने जून, 2026 में कुल 4,063 गाड़ियां बेची हैं। जबकि पिछले साल जून, 2025 में कंपनी ने कुल 2,625 यूनिट्स की ही बिक्री की थी। यानी कंपनी ने सालाना आधार पर 55 पर्सेंट की मजबूत बढ़त हासिल की है। हालांकि, मासिक आधार पर देखें तो मई, 2026 की कुल बिक्री में महज 1 पर्सेंट की बहुत मामूली गिरावट दर्ज की गई है।