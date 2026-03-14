₹5.76 लाख की इस 7-सीटर पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; अकेले 70% मार्केट पर किया कब्जा

Mar 14, 2026 04:59 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच रेनॉल्ट की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो एक बार फिर रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) ने कंपनी की मॉडल वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच रेनॉल्ट की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो एक बार फिर रेनॉल्ट ट्राइबर (Renault Triber) ने कंपनी की मॉडल वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। रेनॉल्ट ट्राइबर को बीते महीने कुल 2,419 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर रेनॉल्ट ट्राइबर की बिक्री में 56.56 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 1,545 यूनिट था। इस बिक्री के दम पर ट्राइबर ने अकेले रेनॉल्ट के 69.21 पर्सेंट मार्केट पर कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

46% घट गई रेनॉल्ट क्विड की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रेनॉल्ट किगर रही। रेनॉल्ट किगर ने इस दौरान 61.89 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 701 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रेनॉल्ट क्विड रही। रेनॉल्ट क्विड ने इस दौरान 46.28 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 375 यूनिट कार की बिक्री की। अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो बीते महीने रेनॉल्ट को कुल 3,495 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर रेनॉल्ट की बिक्री में 30.61 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो रेनॉल्ट ट्राइबर में 1.0-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। कार का इंजन 71bhp की अधिकतम पावर और 96Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। कंपनी रेनॉल्ट ट्राइबर में 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है। रेनॉल्ट ट्राइबर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत भारत में 5.76 लाख रुपये है।