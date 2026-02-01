रेनो डस्टर के बाद अब आएगी न्यू 'मिनी डस्टर', ये ब्रेजा, नेक्सन, वेन्यू जैसी कई SUVs की बढ़ाएगी मुश्किलें!

संक्षेप: रेनो इंडिया की मोस्ट अवेटेड डस्टर SUV भारतीय बाजार में लॉन्च हो चुकी है। भले ही कंपनी ने अभी इसकी कीमतों से पर्दा नहीं उठाया, लेकिन ग्राहक 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी ने डस्टर के साथ भारतीय बाजार में अपने नए युग की शुरूआत की है।

Feb 01, 2026 10:33 am IST

रेनो इंडिया की मोस्ट अवेटेड डस्टर SUV भारतीय बाजार में लॉन्च हो चुकी है। भले ही कंपनी ने अभी इसकी कीमतों से पर्दा नहीं उठाया, लेकिन ग्राहक 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी ने डस्टर के साथ भारतीय बाजार में अपने नए युग की शुरूआत की है। वो अपने इस सफर के दौरान अब कई नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। इनमें से एक सब 4m SUV भी शामिल हो सकती है, जो एक तरह से मिनी डस्टर जैसी होगी। बाजार में इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू जैसे मॉडल से होगा।

रेनो भारतीय बाजार में पहले से ही काइगर बेचती है, लेकिन सब-4-मीटर SUV सेगमेंट में इसका मार्केट शेयर सिंगल डिजिट में है। एक नया ऑप्शन पेश करके कंपनी इस सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर सकती है। उम्मीद है कि रेनो की नई सब-कॉम्पैक्ट SUV का प्रोफाइल काइगर से अलग होगा। इसमें यूजर्स को दमदार लुक, ज्यादा स्पेशियस इंटीरियर और ज्यादा फीचर्स मिल सकते हैं। जैसे इस सेगमेंट में दूसरी कंपनियों के मॉडल में मिल रही हैं।

रेनो के लिए ये तरीका दोनों SUVs को पूरी तरह से अलग-अलग ग्राहक ग्रुप को टारगेट करने में मदद करेगा। ऐसी ही स्ट्रैटेजी पहले भी सफलतापूर्वक इस्तेमाल की जा चुकी है, जैसा कि मारुति ब्रेजा-फ्रोंक्स और टाटा नेक्सन-पंच जैसी जोड़ियों में देखा गया है। हुंडई वेन्यू-एक्स्टर देती है, जबकि किआ के पास सोनेट-साइरोस का कॉम्बिनेशन है। यह भी देखा जा सकता है कि टोयोटा टैसर जैसे रीबैज्ड वर्जन भी एंट्री-लेवल SUV सेगमेंट में बेस्टसेलर बन गए हैं।

रेनो 'मिनी डस्टर' में एक बड़ी ग्रिल, शार्प लाइटिंग एलिमेंट्स, दमदार फ्रंट और रियर बंपर और स्कल्प्टेड बोनट जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इस SUV में मोटी क्लैडिंग, ब्लैक-आउट पिलर, रूफ रेल और स्पोर्टी एलॉय व्हील होने की संभावना है। टेक फीचर्स और सेफ्टी किट नई-जनरेशन डस्टर में दिए गए फीचर्स के काफी करीब हो सकते हैं।