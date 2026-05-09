Renault की मिनी डस्टर करेगी कमाल, मिल सकता है 30kmpl से ज्यादा का माइलेज

रेनो बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी अपनी मिनी डस्टर यानी ब्रिजर पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह एसयूवी 30 kmpl का माइलेज दे सकती है। इसमें कंपनी 1.2 लीटर का हाइब्रिड इंजन दे सकती है।

रेनो इंडियन कार मार्केट में बड़ा धमाका करने वाली है। कंपनी आजकल अपनी नई एसयूवी ब्रिजर (Renault Bridger) को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस एसयूवी को मिनी डस्टर भी कहा जा रहा है। इसकी लॉन्च डेट के बारे में कंपनी ने अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है, जिससे बायर्स की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि रेनो एक नए पावरट्रेन पर काम कर रहा है, जो मिनी डस्टर में ऑफर किया जा सकता है। इस इंजन से लैस मिनी डस्टर यानी ब्रिजर 30 kmpl अधिक का माइलेज दे सकती है।

हाई-एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी से होगा कमाल यह 1.2 लीटर का हाइब्रिड इंजन है। यह एक 3 सिलेंडर इंजन है, जो मिलर साइकिल पर काम करेगा। मिलर साइकिल इंजन्स की खूबी इनकी फ्यूल एफिशिएंसी होती है। इस नए इंजन के साथ रेनॉल्ट का टारगेट हाई माइलेज हासिल करना है। इसके अलावा यह वियना मोटर सिम्पोजियम में हाल ही में शोकेस की गई हाई-एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी को भी अपना सकता है। यह टेक्नोलॉजी Dacia Duster में लगाई गई थी। दावा किया गया था कि यह टेक्नोलॉजी लगभग 30 किमी kmpl के आसपास की माइलेज देगा।

अगर रेनॉल्ट ब्रिजर में यह इंजन लगाया जाता है, तो उम्मीद की जा सकती है कि यह एसयूवी इसी के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर कर सकती है। साथ ही 1.2 लीटर का इंजन इस मॉडल को कॉम्पैक्ट कारों के लिए तय 18 प्रतिशत के कम जीएसटी ब्रैकेट में भी लाने में मदद करेगा।

दिवाली तक आ सकती है डस्टर हाइब्रिड रेनॉल्ट ने कन्फर्म किया है कि डस्टर हाइब्रिड दिवाली 2026 तक बाजार में आ जाएगी। इसमें एक पावरफुल 1.8 लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर (एक 20 बीएचपी जनरेटर के रूप में और एक 149 बीएचपी मोटर वील्स को पावर देने के लिए) और 1.4 kWh के बैटरी पैक के साथ मिलकर काम करेगा। यह हाइब्रिड कॉन्फिगरेशन टोटल 160 बीएचपी की ताकत और 172 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है।