Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

80 हजार रुपये तक सस्ती हुईं ये टॉप 3 कार, इस कंपनी ने दिया मार्च में सबसे तगड़ा ऑफर

Mar 14, 2026 02:23 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

रेनो इस महीने अपनी कारों पर तगड़ी डील दे रहा है। इसमें आप रेनो की कार को मॉडल और वेरिएंट के आधार पर 80 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी कौन सी कार पर क्या ऑफर दे रही है।

80 हजार रुपये तक सस्ती हुईं ये टॉप 3 कार, इस कंपनी ने दिया मार्च में सबसे तगड़ा ऑफर

रेनो (Renault) इस महीने अपनी कारों पर तगड़ी डील दे रहा है। कंपनी ने मार्च 2026 के लिए अपने पूरे पोर्टफोलियो पर जबर्दस्त कन्ज्यूमर ऑफर्स का ऐलान किया है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के कारण अपनी पुरानी इन्वेंटरी को क्लियर करने और ग्राहकों को लुभाने के लिए धमाकेदार बेनिफिट्स दे रही है। इसमें आप रेनो की कार को मॉडल और वेरिएंट के आधार पर 80 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते हैं। इसमें डायरेक्ट कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस और कंपनी के स्पेशल एक्सचेंज प्रोग्राम में ऑफर किए जाने वाला अडिशनल डिस्काउंट भी शामिल है। ऑफर में सबसे ज्यादा डिस्काउंट कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर और एमपीवी ट्राइबर पर दिया जा रहा है। साथ ही एंट्री लेवल क्विड हैचबैक की कीमतों में भी भारी कमी आई है। आइए जानते हैं डीटेल।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

ट्राइबर और काइगर पर तगड़ी डील

ट्राइबर एमपीवी और काइगर कॉम्पैक्ट एसयूवी दोनों पर इस महीने सबसे अधिक छूट मिल रही है, जो इनके सभी वेरिएंट पर मिलाकर 80 हजार रुपये तक है। दोनों मॉडलों के लिए डिस्काउंट स्ट्रक्चर एक जैसा है। बायर्स को सीधे 30 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट मिलेगा। एक्सचेंज में ग्राहक 20 हजार रुपये का स्टैंडर्ड एक्सचेंज बोनस पा कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी संभावित खरीददारों को अपनी ओर खींचने के लिए 30 हजार रुपये का स्पेशल एक्सचेंज बोनस भी दे रही है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 5.76 - 10.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kwid

Renault Kwid

₹ 4.3 - 5.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Triber

Renault Triber

₹ 5.76 - 8.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Bigster

Renault Bigster

₹ 13 - 18 लाख

मुझे सूचित करें
Renault Kardian

Renault Kardian

₹ 11 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Renault Bridger

Renault Bridger

₹ 6 - 10 लाख

मुझे सूचित करें
ये भी पढ़ें:फेरारी की नई सुपरकार, 640hp की ताकत, 3.3 सेकेंड में 100 की स्पीड, गजब है लुक

ये बेनिफिट्स RXE, RXL, RXT और RXZ जैसे लोकप्रिय वेरिएंट पर लागू होते हैं। ट्राइबर अपने मॉड्यूलर 7-सीट लेआउट और फ्यूल एफिशिएंसी को प्रायोरिटी देने वाले 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन के कारण एक शानदार बना हुआ है। 80 हजार रुपये के प्राइसकट के साथ यह मारुति सुजुकी अर्टिगा जैसे बड़े वीइकल के किफायती ऑप्शन के तौर पर अपनी पकड़ को और मजबूत करता है। इसी तरह काइगर भी उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और ज्यादा पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन का ऑप्शन मिलता है। मौजूदा ऑफर काइगर को टाटा पंच और हुंडई एक्सटर के टक्कर एक मजबूत ऑप्शन बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा जल्द लाएगा अपनी इन तीन SUV के धांसू फेसलिफ्ट, लिस्ट में थार भी

क्विड पर भी भारी छूट

क्विड की बात करें, तो यह हैचबैक हमेशा से ब्रैंड के इकोसिस्टम में एंट्री पॉइंट रही है। इस महीने कंपनी क्विड पर 70 हजार रुपये तक का बेनिफिट दे रही है। इसमें 10 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट शामिल है। स्टैंडर्ड एक्सचेंज बोनस 20 हजार रुपये का है। वहीं, कंपनी का स्पेशल एक्सचेंज बोनस 40 हजार रुपये तक है। ये ऑफर RXE, RXL और दमदार लुक वाले क्लाइंबर वेरिएंट पर लागू हैं।

ये भी पढ़ें:रिवोल्ट की मोटरसाइकिल लिमिटेड टाइम के लिए हुईं सस्ती, ₹25000 का मिल रहा फायदा
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।