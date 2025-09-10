Renault Kwid Variants Wise Price Cuts After GST 2.0 देश की सबसे सस्ती कार, कीमत 4.70 लाख रुपए से कम; अब नए GST से हो जाएगी इतनी सस्ती, Auto Hindi News - Hindustan
देश की सबसे सस्ती कार, कीमत 4.70 लाख रुपए से कम; अब नए GST से हो जाएगी इतनी सस्ती

मारुति सुजुकी ऑल्टो के बाद देश की दूसरी सबसे सस्ती कार रेनो क्विड है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में इसकी कीमत में तेजी से इजाफा हुआ है। जिसके चलते इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपए हो गई।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 05:52 PM
Renault Kwidarrow

मारुति सुजुकी ऑल्टो के बाद देश की दूसरी सबसे सस्ती कार रेनो क्विड है। हालांकि, पिछले कुछ सालों में इसकी कीमत में तेजी से इजाफा हुआ है। जिसके चलते इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपए हो गई। हालांकि, नए GST 2.0 के बाद इस कार की कीमत में टैक्स की तगड़ी कटौती होने वाली है। दरअसल, 22 सितंबर से देश के अंदर नया GST स्लैब लागू हो रहा है। जिसके बाद इस कारी कीमत में 9.93% या 55,095 रुपए तक की कमी आ जाएगी। क्विड के कुल 7 वैरिएंट आते हैं। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसकी नई कीमतों को जान लेना चाहिए।

रेनो क्विड की नई कीमतें (GST 2.0 के बाद)
वैरिएंटमौजूदा कीमतेंनई कीमतेंअंतरचेंज %
1.0L पेट्रोल मैनुअल
RXERs. 4,69,995Rs. 4,29,000-Rs. 40,995-8.72%
RXL (O)Rs. 5,09,995Rs. 4,66,500-Rs. 43,495-8.53%
RXTRs. 5,54,995Rs. 4,99,900-Rs. 55,095-9.93%
ClimberRs. 5,87,995Rs. 5,37,000-Rs. 50,995-8.67%
1.0L पेट्रोल ऑटोमैटिक (AMT)
RXL (O)Rs. 5,54,995Rs. 4,99,900-Rs. 55,095-9.93%
RXTRs. 5,99,995Rs. 5,48,800-Rs. 51,195-8.53%
ClimberRs. 6,32,995Rs. 5,79,000-Rs. 53,995-8.53%

रेनो क्विड के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस

क्विड में 999cc का 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन लगा है, जो कि 68 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 91 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क जनरेट करता है। इस कार की लंबाई 3731mm है। वहीं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 184mm है। कार में 279 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। इस कार को 5 डुअल-टोन कलर में खरीद पाएंगे। कंपनी ने इसमें 3 नए डुअल टोन कलर जोड़े हैं। क्विड के बेस वैरिएंट RXE MT की एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपए है।

ये भी पढ़ें:एक झटके में ₹6.30 लाख की ये SUV हो गई ₹96395 सस्ती, लेने से पहले देख लें लिस्ट

क्विड के RXL (O) वैरिएंट में 8-इंच का टचस्क्रीन मीडिया NAV सिस्टम दिया गया है, जो इसे ऑटो इंडस्ट्री में टचस्क्रीन मीडिया NAV के साथ सबसे किफायती हैचबैक बनाता है। बाजार में ऑटोमैटिक कारों की बंपर बिक्री को देखते हुए रेनो इंडिया ने 2024 क्विड रेंज का RXL (O) ईजी-आर AMT वैरिएंट पेश किया है। इस तरह के भारतीय बाजार सबसे किफायती ऑटोमैटिक कार बन रही है।

नई क्विड में सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाते हुए अब सभी वैरिएंट में रियर सीटबेल्ट रिमाइंडर को शामिल किया गया है। स्‍टैंडर्ड तौर पर 14 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ क्विड अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा सुरक्षा के साथ आती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ट्रैक्शन कंट्रोल (TC), हिल स्टार्ट असिस्ट (HSA), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), सभी पैसेंजर के लिए सीटबेल्ट रिमायंडर और ABS के साथ EBD मिलता है।

ये भी पढ़ें:GST का असर... स्कोडा की ये महंगी कार भी हो गई सस्ती, इतना टैक्स कम हुआ

2024 क्विड में डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं। इसमें ब्लैक रूफ के साथ व्हाइट बॉडी, ब्लैक रूफ के साथ यलो बॉडी, ब्लैक रूफ के साथ रेड बॉडी, ब्लैक रूफ के साथ सिल्वर बॉडी और ब्लैक रूफ के साथ ब्लू बॉडी शामिल है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबाल मारुति ऑल्टो K10 के साथ टाटा टियागो से होता है। हालांकि, अपने सेगमेंट में ये सबसे कम बिकने वाली हैचबैक भी है।

