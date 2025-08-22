Renault Kwid, Triber And Kiger Price After GST Cut ₹6 लाख के करीब या उससे बहुत कम है इन तीनों कारों की कीमतें, GST घटने के बाद इतने में मिलेंगी, Auto Hindi News - Hindustan
माना जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। ऐसे में मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। इसका असर रेनो कंपनी के मॉडल पर भी होगा, जो देश के अंदर सस्ती कारें बेचती है। रेनो के पोर्टफोलियो में क्विड हैचबैक, काइगर SUV और 7-सीटर ट्राइबर MPV शामिल है।

₹6 लाख के करीब या उससे बहुत कम है इन तीनों कारों की कीमतें, GST घटने के बाद इतने में मिलेंगी

मोदी सरकार दीवाली से कई चीजों पर GST में कटौती करने वाली है। इसमें छोटी कारों को भी शामिल किया गया है। हालांकि, सरकार ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि वो छोटी कारों की कैटेगरी में कितने लाख रुपए तक के मॉडल शामलि करेगी। वहीं, इन पर कितना GST कम किया जाएगा। वैसे, माना ये जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है। ऐसे में मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। इसका असर रेनो कंपनी के मॉडल पर भी होगा, जो देश के अंदर सस्ती कारें बेचती है। रेनो के पोर्टफोलियो में क्विड हैचबैक, काइगर SUV और 7-सीटर ट्राइबर MPV शामिल है।

अभी कारों पर कुल 29% टैक्स लग रहा
मान लीजिए किसी छोटी कार का बेस प्राइस (एक्स-फैक्ट्री कीमत) 5,00,000 रुपए है। तो उस पर 28% GST के साथ 1% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 29% हो जाता है। इस 29% टैक्स को जोड़ने के बाद उसकी कीमत 6,45,000 रुपए तक हो जाती है। अब यदि सरकार GST को 10% घटाकर 18% तक कर देती है, तब उसकी नई कीमत 5,90,000 रुपए हो जाएगी। यानी ग्राहकों को 55,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी तरह यदि किसी छोटी कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तब उस पर 1,10,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। चलिए संभावित GST कटौती के बाद रेनो की कार खरीदने पर लगभग कितनी बचत हो सकती है, समझते हैं।

रेनो कारों पर GST 28% से घटकर 18% हो जाए तब आपकी बचत
मॉडलमौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत29% टैक्स (28% GST + 1% CESS)19% टैक्स (18% GST + 1% CESS)संभावित बचत
क्विड469,995 रुपए136,298 रुपए89,299 रुपए46,999 रुपए
काइगर614,995 रुपए178,348 रुपए116,849 रुपए61,499 रुपए
ट्राइबर629,995 रुपए182,698 रुपए119,699 रुपए62,999 रुपए

मान लिया जाए कि सरकार GST 28% से घटाकर 18% कर देती है तब रेनो कारों की कीमतों में टैक्स की बड़ी बचत होगी। जैसे, क्विड की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 469,995 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 136,298 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 89,299 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 46,999 रुपए का फायदा मिलेगा।

काइगर की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 614,995 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 178,348 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 116,849 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 61,499 रुपए का फायदा मिलेगा। ट्राइबर की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 629,995 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 182,698 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 119,699 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 62,999 रुपए का फायदा मिलेगा।

