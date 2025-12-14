ऑल्टो के दाम में SUV जैसी कार, साल के आखिरी में आई बंपर छूट; अभी ₹4.29 लाख भी नहीं लगेंगे, फौरन लपको डील

संक्षेप: वर्तमान में मारुति ऑल्टो देश की सबसे सस्ती कार है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि अभी इस दाम में आपको SUV जैसी कार मिल सकती है। जी हां, क्योंकि निसान साल के आखिरी में अपनी क्विड (Renault Kwid) पर बंपर छूट दे रही है, जो अभी लेने पर 4.29 लाख से भी बहुत सस्ती पड़ रही है। आइए ऑफर डिटेल जानते हैं।

Dec 14, 2025 07:17 pm IST

अगर आप दिसंबर 2025 में एक सस्ती, स्टाइलिश और माइलेज वाली कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो रेनो क्विड (Renault Kwid) आपके लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकती है। साल के अंत में बिक्री बढ़ाने के मकसद से रेनो (Renault) ने क्विड (Kwid) पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स पेश किए हैं, जिससे ग्राहक कुल मिलाकर 45,000 तक की बचत कर सकते हैं। वर्तमान में मारुति ऑल्टो देश की सबसे सस्ती कार है, लेकिन आप छूट के बाद इसी दाम में SUV जैसी कार क्विड खरीद सकते हैं। जी हां, क्योंकि निसान क्विड की कीमतें 4.29 लाख से शुरू होती हैं, जो छूट के बाद 3.84 लाख तक पहुंच जाती हैं, जो कि देश की सस्ती कार ऑल्टो की कीमत (3.69 लाख (एक्स-शोरूम)) के आस-पास है। आइए इस कार पर मिलने वाले ऑफर्स की डिटेल जानते हैं।

45,000 की बचत

रेनो क्विड (Renault Kwid) पर मिलने वाला 45,000 रुपये का फायदा अलग-अलग ऑफर्स के रूप में दिया जा रहा है, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और डीलर-लेवल द्वारा दिए जाने वाला एक्स्ट्रा बेनिफिट भी शामिल है।

क्यों पसंद की जा रही रेनो क्विड?

रेनो क्विड (Renault Kwid) देश की सबसे लोकप्रिय एंट्री-लेवल हैचबैक कारों में से एक है। SUV जैसे लुक, कॉम्पैक्ट साइज और किफायती कीमत इसे पहली कार खरीदने वालों के लिए खास बनाती है। इसमें दमदार और फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल इंजन, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (चुने हुए वेरिएंट्स में), डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलता है, जिसके चलते ग्राहक इसे पसंद करते हैं।

बजट कार खरीदने का सही समय

दिसंबर 2025 का महीना कार खरीदने के लिए सबसे सही माना जाता है, क्योंकि इस दौरान कंपनियां भारी छूट देती हैं। रेनो क्विड (Renault Kwid) पर 45,000 तक का डिस्काउंट इसे बजट कार सेगमेंट में और भी वैल्यू-फॉर-मनी बना देता है। इसलिए, अगर आप कम बजट में एक भरोसेमंद और स्टाइलिश कार चाहते हैं, तो दिसंबर 2025 में रेनो क्विड (Renault Kwid) को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा।