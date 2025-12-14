Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Renault Kwid get discount up to Rs. 45,000 in december 2025, check offer details
ऑल्टो के दाम में SUV जैसी कार, साल के आखिरी में आई बंपर छूट; अभी ₹4.29 लाख भी नहीं लगेंगे, फौरन लपको डील

ऑल्टो के दाम में SUV जैसी कार, साल के आखिरी में आई बंपर छूट; अभी ₹4.29 लाख भी नहीं लगेंगे, फौरन लपको डील

संक्षेप:

वर्तमान में मारुति ऑल्टो देश की सबसे सस्ती कार है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि अभी इस दाम में आपको SUV जैसी कार मिल सकती है। जी हां, क्योंकि निसान साल के आखिरी में अपनी क्विड (Renault Kwid) पर बंपर छूट दे रही है, जो अभी लेने पर 4.29 लाख से भी बहुत सस्ती पड़ रही है। आइए ऑफर डिटेल जानते हैं।

Dec 14, 2025 07:17 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Renault Kwidarrow

अगर आप दिसंबर 2025 में एक सस्ती, स्टाइलिश और माइलेज वाली कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो रेनो क्विड (Renault Kwid) आपके लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकती है। साल के अंत में बिक्री बढ़ाने के मकसद से रेनो (Renault) ने क्विड (Kwid) पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स पेश किए हैं, जिससे ग्राहक कुल मिलाकर 45,000 तक की बचत कर सकते हैं। वर्तमान में मारुति ऑल्टो देश की सबसे सस्ती कार है, लेकिन आप छूट के बाद इसी दाम में SUV जैसी कार क्विड खरीद सकते हैं। जी हां, क्योंकि निसान क्विड की कीमतें 4.29 लाख से शुरू होती हैं, जो छूट के बाद 3.84 लाख तक पहुंच जाती हैं, जो कि देश की सस्ती कार ऑल्टो की कीमत (3.69 लाख (एक्स-शोरूम)) के आस-पास है। आइए इस कार पर मिलने वाले ऑफर्स की डिटेल जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
read moreये भी पढ़ें:
2026 में मारुति लॉन्च करेगी ये 4 धांसू कार, जनवरी में आएगा पहला मॉडल

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault Kwid

Renault Kwid

₹ 4.3 - 5.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso

₹ 4.26 - 6.12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Alto K10

Maruti Suzuki Alto K10

₹ 3.7 - 5.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 4.99 - 6.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 - 20.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

45,000 की बचत

रेनो क्विड (Renault Kwid) पर मिलने वाला 45,000 रुपये का फायदा अलग-अलग ऑफर्स के रूप में दिया जा रहा है, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और डीलर-लेवल द्वारा दिए जाने वाला एक्स्ट्रा बेनिफिट भी शामिल है।

क्यों पसंद की जा रही रेनो क्विड?

रेनो क्विड (Renault Kwid) देश की सबसे लोकप्रिय एंट्री-लेवल हैचबैक कारों में से एक है। SUV जैसे लुक, कॉम्पैक्ट साइज और किफायती कीमत इसे पहली कार खरीदने वालों के लिए खास बनाती है। इसमें दमदार और फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल इंजन, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (चुने हुए वेरिएंट्स में), डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलता है, जिसके चलते ग्राहक इसे पसंद करते हैं।

read moreये भी पढ़ें:
2026 में मारुति लॉन्च करेगी ये 4 धांसू कार, जनवरी में आएगा पहला मॉडल

बजट कार खरीदने का सही समय

दिसंबर 2025 का महीना कार खरीदने के लिए सबसे सही माना जाता है, क्योंकि इस दौरान कंपनियां भारी छूट देती हैं। रेनो क्विड (Renault Kwid) पर 45,000 तक का डिस्काउंट इसे बजट कार सेगमेंट में और भी वैल्यू-फॉर-मनी बना देता है। इसलिए, अगर आप कम बजट में एक भरोसेमंद और स्टाइलिश कार चाहते हैं, तो दिसंबर 2025 में रेनो क्विड (Renault Kwid) को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा।

नोट- सटीक डिस्काउंट अमाउंट वैरिएंट और सिटी के हिसाब से अलग हो सकती हैं, इसलिए खरीद से पहले नजदीकी रेनो (Renault) डीलरशिप से जानकारी लेना बेहतर रहेगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।