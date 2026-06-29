इंतजार खत्म! इसी हफ्ते भारत में लॉन्च होगी नई रेनाल्ट क्विड, लॉन्च डेट कंफर्म; जानिए कितनी बदलेगी कार

दिग्गज फ्रांसीसी कार निर्माता रेनॉल्ट अपनी पॉपुलर हैचबैक क्विड को नए अवतार में लॉन्च करने जा रही है। बता दें कि भारतीय मार्केट में Renault Kwid Facelift आने वाली 3 जुलाई को लॉन्च होगी।

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अगले कुछ दिनों में नई हैचबैक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, दिग्गज फ्रांसीसी कार निर्माता रेनॉल्ट अपनी पॉपुलर हैचबैक क्विड को नए अवतार में लॉन्च करने जा रही है। बता दें कि भारतीय मार्केट में रेनॉल्ट क्विड फेसलिफ्ट (Renault Kwid Facelift) आने वाली 3 जुलाई को लॉन्च होगी। नई क्विड के एक्सटीरियर और इंटीरियर में ग्राहकों को बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि, कार के पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। आइए जानते हैं नई क्विड के संभावित फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन डिजाइन की बात करें तो 2026 रेनो क्विड के फ्रंट लुक को पूरी तरह नया रूप दिया गया है। इसमें वाई-शेप के नए एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप्स (DRLs), एक अपडेटेड फ्रंट ग्रिल और नया रीशेप्ड बंपर देखने को मिलेगा। हालांकि, बजट सेगमेंट में इसकी कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए यूनिट्स में हैलोजन बल्ब का ही इस्तेमाल जारी रखा जा सकता है। कार के पिछले हिस्से में वाई-शेप के टेल-लैंप्स, नया रीडिजाइन किया गया बंपर और टेलगेट के आसपास कुछ छोटे-मोटे विजुअल बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा, टॉप-स्पेक वैरिएंट्स में कंपनी नए अलॉय व्हील्स का सेट भी दे सकती है।

केबिन में भी बड़ा बदलाव कार के केबिन और डैशबोर्ड लेआउट में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। स्पाई शॉट्स के अनुसार, नई क्विड में पहले से कहीं बड़ी सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलेगी। इसके इंटीरियर को अपग्रेड करते हुए कंपनी स्टीयरिंग व्हील और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी नया डिजाइन दे सकती है। इतना ही नहीं, केबिन ट्रिम, सेंटर कंसोल की डिटेलिंग और स्विचगियर अरेंजमेंट को भी हल्का अपडेट दिया गया है। साथ ही कार में सेफ्टी को देखते हुए स्टैंडर्ड 6-एयरबैग्स दिया जा सकता है।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। क्विड अपने मौजूदा और भरोसेमंद 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ही आएगी। यह लगभग 68bhp की पावर जनरेट करता है। ग्राहकों को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी (AMT) का ऑप्शन मिलता रहेगा। वैरिएंट और गियरबॉक्स के आधार पर यह कार 21.7 किमी प्रति लीटर से लेकर 22.5 किमी प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज देने में सक्षम है।