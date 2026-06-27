Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बड़े बदलावों के साथ भारत में एंट्री करने जा रही ₹4.30 लाख की यह कार, 2 जुलाई को होगी लॉन्च; जानिए डिटेल्स

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भारतीय मार्केट में रेनॉल्ट क्विड का हमेशा से एक अलग जलवा रहा है। अब रेनॉल्ट इंडिया ने कन्फर्म किया है कि वह आगामी 2 जुलाई को अपनी नई 'क्विड फेसलिफ्ट' (Kwid Facelift) लॉन्च करने जा रही है।

बड़े बदलावों के साथ भारत में एंट्री करने जा रही ₹4.30 लाख की यह कार, 2 जुलाई को होगी लॉन्च; जानिए डिटेल्स
Renault Kwid
EMI केवल5,622/ माह

भारतीय मार्केट में रेनॉल्ट क्विड (Renault Kwid) का हमेशा से एक अलग जलवा रहा है। अब कंपनी इस बजट हैचबैक कार को एक नए अवतार में पेश करने की तैयारी कर चुकी है। रेनॉल्ट इंडिया ने कन्फर्म किया है कि वह आगामी 2 जुलाई को अपनी नई 'क्विड फेसलिफ्ट' (Kwid Facelift) लॉन्च करने जा रही है। इस पॉपुलर कार का भारत में लंबे समय से इंतजार हो रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके फीचर्स के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। हालांकि, कार लवर्स के बीच इसे लेकर उत्सुकता काफी बढ़ गई है। आइए जानते हैं अपकमिंग कार के संभावित डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
EMI केवल1,27,875/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
EMI केवल11,572/ माह
पात्रता जांचें
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
EMI केवल90,088/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
EMI केवल53,608/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
EMI केवल16,200/ माह
पात्रता जांचें

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

लुक्स और डिजाइन की बात करें तो नई क्विड फेसलिफ्ट में कई कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान देखी गई गाड़ियों से संकेत मिले हैं कि इसका फ्रंट लुक पहले से काफी अलग होगा। एचटी ऑटो के अनुसार, इसमें एक नया और स्टाइलिश रेडिएटर ग्रिल दिया जा सकता है। इसके साथ ही, हेडलैंप क्लस्टर और बम्पर में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ कार को फ्रेश लुक देने के लिए नए पैटर्न वाली LED टेललाइट्स मिल सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि इसके लोगो में भी नया टच दिया जा सकता है, जो इसे और मॉडर्न बनाएगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault Kwid

Renault Kwid

₹ 4.3 - 5.99 लाख

EMI केवल5,622/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Alto K10

Maruti Suzuki Alto K10

₹ 3.7 - 5.45 लाख

EMI केवल4,838/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso

₹ 3.5 - 5.25 लाख

EMI केवल4,576/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 4.7 - 6.73 लाख

EMI केवल6,145/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.49 लाख

EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले Tata Sierra EV की खुली कुंडली, देखें पूरी डिटेल्स

इंटीरियर भी होगा अपग्रेड

कार के इंटीरियर यानी केबिन को भी इस बार थोड़ा अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि, इसके डैशबोर्ड का बेसिक लेआउट पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है। मगर इसमें कुछ नए और काम के फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि नए मॉडल में ग्राहकों को पहले से बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसमें बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक नया और पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर इसका केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम फील देगा।

ये भी पढ़ें:1 लाख लोगों की नौकरी पर मंडराया संकट! यह कार कंपनी करने जा रही छंटनी

नहीं बदलेगा पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी मैकेनिकल बदलाव की संभावना बहुत कम है। नई क्विड फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर वाला नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही मिलना जारी रहेगा। यह इंजन 65bhp की मैक्सिमम पावर और 96Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। ग्राहकों को इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 5-स्पीड एएमटी (AMT) ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता रहेगा। इसका मतलब है कि कार चलाने में पहले जैसी ही स्मूथ और किफायती रहने वाली है।

ये भी पढ़ें:BMW ने लॉन्च की रॉकेट के रफ्तार वाली SUV, कीमत 1.77 करोड़ रुपये; जानिए खासियत

इन कारों से होती है टक्कर

भारतीय मार्केट में रेनॉल्ट क्विड पिछले एक दशक से बिक रही है। यह कंपनी की सबसे सस्ती और आम लोगों के बजट में आने वाली गाड़ी है। आगामी 2 जुलाई को लॉन्च होने के बाद इस कार की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। मार्केट में उतरने के बाद नई क्विड फेसलिफ्ट का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी ऑल्टो के10, मारुति सुजुकी सेलेरियो और टाटा टियागो जैसी बजट कारों से होने वाला है। बता दें कि मार्केट में मौजूदा क्विड की एक्स-शोरूम कीमत 4.30 लाख से लेकर टॉप-मॉडल में 6 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।