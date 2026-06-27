बड़े बदलावों के साथ भारत में एंट्री करने जा रही ₹4.30 लाख की यह कार, 2 जुलाई को होगी लॉन्च; जानिए डिटेल्स

भारतीय मार्केट में रेनॉल्ट क्विड का हमेशा से एक अलग जलवा रहा है। अब रेनॉल्ट इंडिया ने कन्फर्म किया है कि वह आगामी 2 जुलाई को अपनी नई 'क्विड फेसलिफ्ट' (Kwid Facelift) लॉन्च करने जा रही है।

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भारतीय मार्केट में रेनॉल्ट क्विड (Renault Kwid) का हमेशा से एक अलग जलवा रहा है। अब कंपनी इस बजट हैचबैक कार को एक नए अवतार में पेश करने की तैयारी कर चुकी है। रेनॉल्ट इंडिया ने कन्फर्म किया है कि वह आगामी 2 जुलाई को अपनी नई 'क्विड फेसलिफ्ट' (Kwid Facelift) लॉन्च करने जा रही है। इस पॉपुलर कार का भारत में लंबे समय से इंतजार हो रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके फीचर्स के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। हालांकि, कार लवर्स के बीच इसे लेकर उत्सुकता काफी बढ़ गई है। आइए जानते हैं अपकमिंग कार के संभावित डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन लुक्स और डिजाइन की बात करें तो नई क्विड फेसलिफ्ट में कई कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान देखी गई गाड़ियों से संकेत मिले हैं कि इसका फ्रंट लुक पहले से काफी अलग होगा। एचटी ऑटो के अनुसार, इसमें एक नया और स्टाइलिश रेडिएटर ग्रिल दिया जा सकता है। इसके साथ ही, हेडलैंप क्लस्टर और बम्पर में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ कार को फ्रेश लुक देने के लिए नए पैटर्न वाली LED टेललाइट्स मिल सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि इसके लोगो में भी नया टच दिया जा सकता है, जो इसे और मॉडर्न बनाएगा।

इंटीरियर भी होगा अपग्रेड कार के इंटीरियर यानी केबिन को भी इस बार थोड़ा अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि, इसके डैशबोर्ड का बेसिक लेआउट पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है। मगर इसमें कुछ नए और काम के फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि नए मॉडल में ग्राहकों को पहले से बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसमें बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक नया और पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर इसका केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम फील देगा।

नहीं बदलेगा पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी मैकेनिकल बदलाव की संभावना बहुत कम है। नई क्विड फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर वाला नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही मिलना जारी रहेगा। यह इंजन 65bhp की मैक्सिमम पावर और 96Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। ग्राहकों को इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 5-स्पीड एएमटी (AMT) ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता रहेगा। इसका मतलब है कि कार चलाने में पहले जैसी ही स्मूथ और किफायती रहने वाली है।